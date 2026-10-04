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04.10.2026 09:49

The Voice: Το αφιέρωμα στον Γιώργο Μαζωνάκη εκτόξευσε την τηλεθέαση στο 40,7%

04.10.2026 09:49
mazonakis

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Εντυπωσιακά ποσοστά τηλεθέασης κατέγραψε το «The Voice» το βράδυ του Σαββάτου.

Το αφιέρωμα στη μνήμη του Γιώργου Μαζωνάκη, που έφυγε αδόκητα από τη ζωή, συγκέντρωσε το ενδιαφέρον των τηλεθεατών που συντονίστηκαν στον ΣΚΑΪ για να ακούσαν τα τραγούδια του καλλιτέχνη και να θυμηθούν στιγμές και συνεργασίες που σημάδεψαν την ορεία του.

Στο δυναμικό κοινό, το The Voice κατέγραψε 33,3%, ενώ η τηλεθέαση εκτοξεύθηκε σε τέταρτο στο 40%.

Στο γενικό σύνολο το μουσικό talent show του ΣΚΑΪ σημείωσε 35,1%, φτάνοντας σε τέταρτο ακόμη και το 40,7%.

Η βραδιά ήταν γεμάτη από εικόνες και αναμνήσεις με σημαντικούς καλλιτέχνες να δίνουν το «παρών» και να τον τιμούν μέσα από τη μουσική.

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ΚΥΡΙΑΚΗ 04.10.2026 12:10
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