Επεισοδιακή συνέντευξη Τύπου: Δημοσιογράφος ρώτησε τον προπονητή της Ιρλανδίας αν οι παίκτες του αποκάλεσαν τους Ισραηλινούς «μαϊμούδες» και μετά ούρλιαζε (Video)

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Σε τεταμένο κλίμα θα διεξαχθεί την Κυριακή (4/10) η αναμέτρηση της Ιρλανδίας με το Ισραήλ για το Nations League. Αυτό φάνηκε από την πρώτη συνάντηση των δύο ομάδων, ενώ την παραμονή του αγώνα υπήρξε ένταση κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου του προπονητή της εθνικής ομάδας της Ιρλανδίας, Χέιμιρ Χάλγκριμσον.

Ο υπεύθυνος Τύπου της ιρλανδικής ομοσπονδίας, Κίραν Κρόουλι διέκοψε τη συνέντευξη Τύπου όταν Ισραηλινός δημοσιογράφος είπε στον ομοσπονδιακό προπονητή ότι οι παίκτες της Ιρλανδίας αποκάλεσαν «μαϊμούδες» τους παίκτες του Ισραήλ. «Αυτό είναι εντελώς αναληθές», είπε ο Κρόουλι.

Ireland's pre-match press conference before tomorrow's Nations League match with Israel ended abruptly, after an Israeli journalist made an accusation of racism against the Irish players that FAI press officer Kieran Crowley called "completely untrue" | Full story:… pic.twitter.com/IUCB3KLeF0 — RTÉ Sport (@RTEsport) October 3, 2026

Στη συνέχεια προκλήθηκε ένταση με τον δημοσιογράφο από τον οποίο αφαιρέθηκε το μικρόφωνο κι εκείνος φώναζε: «Μην με αγγίζετε». Νωρίτερα είχε γίνει ερώτηση στον ομοσπονδιακό προπονητή για την αεροπειρατεία και την προσπάθεια να σκοτωθούν 170 Ισραηλινοί εκ των οποίων 27 παιδιά. Τότε η απάντηση του ήταν πως «δεν δέχομαι τέτοιου τύπου ερωτήσεις».

Μετά το οριστικό τέλος της συνέντευξης Τύπου η ιρλανδική ομοσπονδία θέλησε να κάνει ενημέρωση στους δημοσιογράφους, αλλά όταν αντιλήφθηκε την παρουσία Ισραηλινού την μετέφερε σε άλλο χώρο. Το κλίμα πλέον είναι ακόμα πιο τεταμένο, ενώ μη ξεχνάμε πως αυτό το ματς θα διεξαχθεί στη Σερβία λόγω της πολιτικής έντασης που υπάρχει στο κοινό.

Στο πρώτο παιχνίδι μεταξύ των δύο ομάδων οι Ιρλανδοί ποδοσφαιριστές είχαν κατεβασμένο το κεφάλι κατά τη διάρκεια του εθνικού ύμνου του Ισραήλ. Μέσα σε αυτό το κλίμα, το οποίο έγινε ακόμα χειρότερο θα διεξαχθεί η κυριακάτικη αναμέτρηση.

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