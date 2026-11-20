Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Ο Ολυμπιακός διέλυσε τη Ρεάλ Μαδρίτης με 92-76 στη SUNEL Arena, πραγματοποιώντας εντυπωσιακή εμφάνιση τόσο στην άμυνα όσο και στην επίθεση, για τη 13η αγωνιστική της Euroleague. Οι «ερυθρόλευκοι» έκαναν το «δύο στα δύο» στη «διαβολοβδομάδα», έφτασαν τις 10 νίκες και ανέβηκαν στην κορυφή της βαθμολογίας, όπου ισοβαθμούν με τη Βαλένθια.

Αντίθετα, η Ρεάλ Μαδρίτης γνώρισε τη δεύτερη συνεχόμενη ήττα της, υποχώρησε στο 7-6 και παρέμεινε εκτός της πρώτης εξάδας της διοργάνωσης.

Κυρίαρχος ο Ταϊρίκ Τζόουνς με 22 πόντους

Μεγάλος πρωταγωνιστής της αναμέτρησης ήταν ο Ταϊρίκ Τζόουνς, ο οποίος έδωσε από τα πρώτα λεπτά τον τόνο στην αναμέτρηση, ξεχωρίζοντας με την ενέργεια και την αποτελεσματικότητά του στις δύο πλευρές του παρκέ.

Ο Αμερικανός σέντερ ξεκίνησε με τρία κλεψίματα, ενώ περιόρισε σημαντικά τον Έντι Ταβάρες με τις άμυνές του. Ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 22 πόντους, 8 ριμπάουντ και 30 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης (PIR), έχοντας εξαιρετικά ποσοστά ευστοχίας: 9/10 δίποντα, 1/1 τρίποντο και 1/1 βολή.

Φανταστικός και ο Εβάν Φουρνιέ, με τον Γάλλο σούπερ σταρ να έχει 17 πόντους (2/3 βολές, 3/6 δίποντα, 3/6 τρίποντα), 1 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 3 κλεψίματα και 2 λάθη.

Τα επτά λάθη της Ρεάλ και το προβάδισμα του Ολυμπιακού

Η αναμέτρηση άρχισε με τη Ρεάλ Μαδρίτης να αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα απέναντι στην πίεση της άμυνας του Ολυμπιακού. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι φιλοξενούμενοι υπέπεσαν σε επτά λάθη μέσα στα πρώτα 3 λεπτά και 14 δευτερόλεπτα, δίνοντας στους Πειραιώτες την ευκαιρία να επιβάλουν τον ρυθμό τους.

Από την άλλη πλευρά, ο Σάσα Βεζένκοβ δεν μπήκε καλά στο παιχνίδι επιθετικά, καθώς αστόχησε στις πρώτες πέντε προσπάθειές του, έχοντας 0/3 δίποντα και 0/2 τρίποντα. Ο φόργουορντ του Ολυμπιακού πέτυχε το πρώτο του καλάθι λίγο πριν από τη συμπλήρωση πέντε λεπτών αγώνα.

Παρά το άστοχο ξεκίνημα του Βεζένκοβ, οι «ερυθρόλευκοι» πήραν από νωρίς τον έλεγχο και έκλεισαν την πρώτη περίοδο μπροστά με 19-14. Στο δεύτερο δεκάλεπτο ανέβασαν ακόμη περισσότερο την απόδοσή τους, με αποτέλεσμα να πάνε στα αποδυτήρια έχοντας αποκτήσει προβάδισμα 17 πόντων (50-33).

Η Ρεάλ ολοκλήρωσε το πρώτο ημίχρονο με μόλις 4/16 τρίποντα, ενώ μοίρασε 10 ασίστ και υπέπεσε σε 12 λάθη, αριθμοί που αποτύπωσαν τις δυσκολίες της απέναντι στην άμυνα των γηπεδούχων.

Ο Ολυμπιακός διατήρησε τον απόλυτο έλεγχο και στην τρίτη περίοδο, διευρύνοντας τη διαφορά στους 21 πόντους (73-52). Στο τελευταίο δεκάλεπτο διαχειρίστηκε το σημαντικό προβάδισμά του και έφτασε χωρίς να απειληθεί στην τελική επικράτηση με 92-76.

Η συνέχεια στη Euroleague

Για τη 14η αγωνιστική της Euroleague, ο Ολυμπιακός θα υποδεχθεί τη Χάποελ Τελ Αβίβ την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου, στις 21:15, ενώ η Ρεάλ Μαδρίτης θα αντιμετωπίσει εντός έδρας τη Ζάλγκιρις Κάουνας την ίδια ημέρα, στις 21:45 (ώρα Ελλάδας).

Τα δεκάλεπτα: 19-14, 50-33, 73-52, 92-76.

Διαβάστε επίσης

Euroleague: Ντέρμπι κόντρα στη Ρεάλ για τον Ολυμπιακό με φόντο την παραμονή στην κορυφή



«Παρέλαση» Παναθηναϊκού στο Κάουνας, 87-72 την Ζαλγκίρις – «Φωτιές» από Ναν και Χέιζ-Ντέιβις

Τουρκική εθνικιστική οργάνωση χάκαρε την ιστοσελίδα της ΠΑΕ ΑΕΚ