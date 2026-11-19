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Μία εθνικιστική οργάνωση από την Τουρκία χάκαρε τη νύχτα την ιστοσελίδα της ΠΑΕ ΑΕΚ, προβάλλοντας μηνύματα για τον Κεμάλ.

Οι χάκερς πόσταραν και φωτογραφία της ποδοσφαιρικής ομάδας της Καρσίγιακα, γράφοντας το εξής μήνυμα: «Όσο συνεχίζεται η ασέβειά σας προς τον Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ και το κράτος της Τουρκικής Δημοκρατίας, τόσο θα διευρύνεται η έκταση των επιθέσεών μας». Είχαν και αναφορά στον Έλληνα αρχιστράτηγο Γεώργιο Χατζηανέστη γράφοντας «που είσαι, έλα να σώσεις τον στρατό σου».

Οι χάκερς έκαναν επίσης αναφορά στις 9 του Σεπτέμβρη του 1922 όταν τα στρατεύματα του Κεμάλ μπήκαν στη Σμύρνη με τη φράση «πόσο γρήγορα ξεχάσατε την 9η Σεπτεμβρίου 1922» και πρόσθεσαν: «Είμαστε πατριώτες. Να μας σέβεστε, όπως σας σεβόμαστε. Αυτή είναι μια προειδοποίηση, τίποτα παραπάνω».

Η ΠΑΕ ΑΕΚ κατέβασε τα μηνύματα από την κεντρική σελίδα γρήγορα, ενώ λίγη ώρα μετά αυτή επανήλθε στην κανονική λειτουργία της.

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