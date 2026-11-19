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Σοκ από τη νέα γυναικοκτονία με θύμα μια 61χρονη, που σημειώθηκε τα ξημερώματα στην ευρύτερη περιοχή της Ακρόπολης και συγκεκριμένα σε διαμέρισμα της οδού Αίθρας, στο Θησείο.

Όλα ξεκίνησαν λίγο μετά τις 02:00 τα ξημερώματα, όταν ένας 63χρονος κάλεσε την Άμεση Δράση και σύμφωνα με τον ΑΝΤ1 ο άνδρας είπε στο τηλεφωνικό κέντρο: «Ελάτε, χτύπησα τη γυναίκα μου, δεν κουνιέται, δεν αναπνέει».

Αμέσως κινητοποιήθηκαν αστυνομικοί και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, που έφτασαν στο διαμέρισμα.

Εκεί βρήκαν την 61χρονη πεσμένη στο έδαφος, χωρίς τις αισθήσεις της και οι διασώστες διαπίστωσαν ότι η γυναίκα ήταν ήδη νεκρή.

Η 61χρονη είχε μελανιές σε κάθε σημείο του σώματός της, κάτι που μαρτυρά τον άγριο ξυλοδαρμό που υπέστη.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η 61χρονη είχε πολλαπλά χτυπήματα στο κεφάλι και σε διάφορα σημεία του σώματός της ενώ ορισμένοι μώλωπες φέρεται να είναι παλαιότεροι, γεγονός που αποκαλύπτει ότι η γυναίκα είχε δεχτεί κακοποίηση και σε προγενέστερο χρόνο.

Η ιατροδικαστική εξέταση αναμένεται να δώσει απαντήσεις για την ηλικία των τραυμάτων, την ακριβή αιτία θανάτου και τον τρόπο με τον οποίο προκλήθηκαν τα θανατηφόρα χτυπήματα.

Από την πρώτη έρευνα στον χώρο δεν εντοπίστηκε κάποιο όπλο, μαχαίρι ή άλλο αντικείμενο που να φαίνεται ότι χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση και ο δράστης φέρεται να τη σκότωσε στο ξύλο με φονικό «όπλο» τα χέρια του.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ από την μέχρι στιγμής έρευνα δεν έχει προκύψει να υπήρχε καταγεγραμμένο ιστορικό ενδοοικογενειακής βίας στο ζευγάρι ωστόσο σύμφωνα με μαρτυρίες γειτόνων στον ΑΝΤ1 από το διαμέρισμα ακούγονταν φωνές ενώ συχνά έβλεπαν τη γυναίκα να κλαίει στο μπαλκόνι.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο δράστης ισχυρίζεται πως η σύζυγός του αντιμετώπιζε σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα με έντονα και βίαια ξεσπάσματα και την παρακολουθούσε ψυχίατρος, προσπαθώντας με αυτόν τον τρόπο να ρίξει την ευθύνη στο θύμα υπονοώντας ότι «προκάλεσε» τον φονικό ξυλοδαρμό.

Ο ίδιος κατά πληροφορίες φέρεται να ισχυρίστηκε, επίσης, πως πάνω στον «καβγά» τη χτύπησε στο στήθος, όμως εκείνη έφερε έντονα σημάδια και στον λαιμό.

Ο δράστης συνελήφθη και οδηγήθηκε στο Τμήμα Ασφαλείας Ακροπόλεως που έχει αναλάβει την προανάκριση, ενώ το θύμα μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο όπου διαπιστώθηκε και επισήμως ο θάνατος της.

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