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Συνεχίζεται σήμερα Πέμπτη (19/11) η δίκη της Ειρήνης Μουρτζούκου για την υπόθεση θανάτου των τριών βρεφών και στο επίκεντρο αναμένεται να τεθεί η κατάθεση της μητέρας της κατηγορούμενης.

Η ίδια έχει εκφράσει την επιθυμία να αποδοθεί δικαιοσύνη για τα εγγόνια της, ενώ η σχέση της με την κόρη της έχει περάσει κατά καιρούς από έντονες συγκρούσεις. Ωστόσο, στο δικαστήριο τις προηγούμενες ημέρες οι δύο γυναίκες φαίνονταν να είναι κάπως πιο κοντά, με τη μητέρα να κοιτάζει την 25χρονη κατηγορούμενη και να συνομιλεί μαζί της.

Την ίδια ώρα, το δικαστήριο συνεχίζει να εξετάζει τις μαρτυρίες σημαντικών προσώπων της υπόθεσης, ενώ αναμένεται με ενδιαφέρον και η στάση που θα κρατήσει η κατηγορούμενη κατά την απολογία της.

Υπενθυμίζεται ότι αρχικά η 25χρονη είχε ομολογήσει τις πράξεις της, όμως κατά την έναρξη της δίκης δήλωσε ότι δεν αποδέχεται τις κατηγορίες όπως της αποδίδονται, χωρίς και ο συνήγορος υπεράσπισης να δώσει λεπτομέρειες για το τι ακριβώς εννοούσε, αναφέροντας ότι αυτό είναι κάτι το οποίο θα φανεί με την πάροδο των δικάσιμων ημερών.

Ήδη έχει πραγματοποιηθεί ένας πρώτος γύρος καταθέσεων από σημαντικούς μάρτυρες, ειδικότερα η μητέρα και ο πατέρας ενός από τα βρέφη που χάθηκαν στα χέρια της 25χρονης, η οποία μάλιστα ήταν κουμπάρα με τη μητέρα του παιδιού.

Η ίδια στο δικαστήριο περιέγραψε με γλαφυρό τρόπο τα όσα έγιναν εκείνο το βράδυ για τη σχέση που είχε με την 25χρονη, λέγοντας ότι δεν πίστευε ότι είχε πειράξει η κατηγορουμένη το παιδί της ακόμα και όταν χάθηκαν και τα δύο δικά της παιδιά και μάλιστα φρόντιζε να την στηρίζει ψυχολογικά και να την υποστηρίζει, θεωρώντας ότι ήταν κάτι το οποίο αποδίδονταν σε παθολογικά αίτια, όπως είχαν αναφερθεί και στις ιατροδικαστικές εκθέσεις.

Ωστόσο, μετά τον θάνατο του μικρού Παναγιωτάκη στην Αμαλιάδα, άρχισε να αλλάζει στάση και να έχει υποψίες για το τι πραγματικά μπορεί να είχε συμβεί.

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