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12.11.2026 20:47

Ειρήνη Μουρτζούκου: Αρνείται τις κατηγορίες για τους θανάτους των τριών βρεφών – Στο επίκεντρο η συμμετοχή του πατριού της στη δίκη

12.11.2026 20:47
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Στο Δικαστικό Μέγαρο Πατρών συνεχίστηκε σήμερα, Πέμπτη 12/11, η δίκη της Ειρήνης Μουρτζούκου, με την ίδια να αρνείται τις κατηγορίες όπως περιγράφονται στο κατηγορητήριο, παρά την ομολογία της για τους θανάτους των τριών βρεφών.

Η 26χρονη οδηγήθηκε το πρωί στο Δικαστικό Μέγαρο Πατρών, συνοδευόμενη από ισχυρή αστυνομική δύναμη. Η ίδια αντιμετωπίζει κατηγορίες για τους θανάτους τριών βρεφών, δύο από τα οποία ήταν δικά της.

Η ακροαματική διαδικασία στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο της Πάτρας ξεκίνησε με την ανάγνωση του κατηγορητηρίου από την εισαγγελέα. Στη συνέχεια, ο δικηγόρος της κατηγορουμένης, Νίκος Αλεξανδρής, ζήτησε να εξαιρεθεί από την παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας ο πατριός της. Σύμφωνα με το tempo24.news, ο συνήγορος επικαλέστηκε το γεγονός ότι ο Ιωάννης Μουρτζούκος δεν είναι ο βιολογικός πατέρας της 26χρονης και υποστήριξε πως δεν διατηρούσε ουσιαστική σχέση μαζί της.

Η θέση της μητέρας της για τον πατριό της

Στη διαμάχη γύρω από τη συμμετοχή του Ιωάννη Μουρτζούκου στη δικαστική διαδικασία τοποθετήθηκε και η μητέρα της κατηγορουμένης, η οποία διευκρίνισε ότι, παρότι δεν πρόκειται για τον βιολογικό πατέρα της κόρης της, ήταν εκείνος που την ανέθρεψε.

«Όποιος θέλει να είναι εδώ, είναι. Ο βιολογικός πατέρας έχει δείξει ενδιαφέρον αλλά δεν είναι στο πλευρό της. Το θέμα είναι να δικαιωθούν οι παιδικές ψυχές», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η συγκεκριμένη αντιπαράθεση αφορά το δικαίωμα του πατριού να συμμετέχει στη δίκη εκπροσωπώντας την πλευρά της υποστήριξης της κατηγορίας.

Ποιοι ανέβηκαν στο βήμα του μάρτυρα

Η πρώτη μάρτυρας που κλήθηκε από την πλευρά της κατηγορίας ήταν η κουμπάρα της Ειρήνης Μουρτζούκου, μητέρα του βρέφους έξι μηνών που βρέθηκε νεκρό τον Φεβρουάριο του 2021. Για τον θάνατο του συγκεκριμένου παιδιού η 26χρονη είχε ομολογήσει την ενοχή της.

Στη συνέχεια ακολούθησε η κατάθεση του πρώην συντρόφου της, ενώ το δικαστήριο αναμένεται να εξετάσει μεγάλο αριθμό μαρτύρων. Ειδικότερα, εκτιμάται ότι από τη διαδικασία θα περάσουν περίπου 80 με 81 άτομα.

Οι διαδοχικοί θάνατοι των βρεφών είχαν απασχολήσει έντονα την κοινή γνώμη, ενώ στο επίκεντρο της δίκης βρίσκονται πλέον τα πραγματικά περιστατικά γύρω από τις τρεις υποθέσεις και τα αποδεικτικά στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί στη δικογραφία.

Η παραδοχή για τον θάνατο της αδελφής της

Ξεχωριστή αναφορά γίνεται και στην υπόθεση της αδελφής της Ειρήνης Μουρτζούκου, καθώς η ίδια έχει παραδεχθεί ότι το 2014 προκάλεσε τον θάνατό της. Η συγκεκριμένη πράξη, ωστόσο, δεν αποτελεί αντικείμενο της τρέχουσας δίκης, καθώς το αδίκημα έχει παραγραφεί εξαιτίας της παρέλευσης του προβλεπόμενου από τον νόμο χρόνου.

Η δίκη για τους θανάτους των τριών βρεφών θα συνεχιστεί στις 19 Νοεμβρίου με την εξέταση των μαρτύρων και την παρουσίαση των θέσεων των δύο πλευρών.

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