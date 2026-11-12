Microsoft: Προβλήματα για χιλιάδες χρήστες σε Outlook, Microsoft 365, Copilot, Teams, Microsoft Store και OneDrive

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Δυσκολίες στην πρόσβαση αντιμετωπίζουν χιλιάδες χρήστες εφαρμογών της Microsoft, καθώς η υπηρεσία Microsoft Outlook φέρεται να παρουσίασε εκτεταμένη διακοπή λειτουργίας, βάσει στοιχείων από το Downdetector.com.

Οι καταγεγραμμένες αναφορές για δυσλειτουργίες στην πλατφόρμα ξεπέρασαν τις 65.000, ενώ την ίδια στιγμή ο επίσημος μηχανισμός ελέγχου κατάστασης της Microsoft παραμένει εκτός λειτουργίας. Όπως προκύπτει από το Downdetector, η πλειονότητα των χρηστών εντοπίζει προβλήματα στην ιστοσελίδα της υπηρεσίας.

Η Microsoft ανέφερε μέσω του λογαριασμού Microsoft 365 Status στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πως εξετάζει ζητήματα που επηρεάζουν την πρόσβαση στα γραμματοκιβώτια του Exchange Online στην αμερικανική ήπειρο.

We're investigating reports of users experiencing issues accessing Exchange Online mailboxes through multiple connection methods in the Americas. More details can be found in the Microsoft 365 admin center under EX1550543. — Microsoft 365 Status (@MSFT365Status) November 12, 2026

«Ερευνούμε αναφορές χρηστών που αντιμετωπίζουν προβλήματα πρόσβασης στα mail του Exchange Online μέσω διαφόρων μεθόδων σύνδεσης στην περιοχή της Αμερικής. Περισσότερες λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε στο Κέντρο διαχείρισης του Microsoft 365, στην καταχώριση EX1550543».

Διαβάστε επίσης:

Συνάντηση Σκέρτσου και Παπαστεργίου με εκπροσώπους της Meta για την εφαρμογή του ηλικιακού ορίου στα social media

Πρόστιμο 1,2 εκατ. ευρώ στη Meta για «άνιση μεταχείριση» Λούλα – Μπολσονάρου στις εκλογές της Βραζιλίας

«TikTok, το καταφύγιο του παιδόφιλου»: Έρευνα – σοκ στην Ισπανία – Πάνω από 26.000 ύποπτα προφίλ παιδόφιλων – 48 εκατ. προβολές βίντεο σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών











