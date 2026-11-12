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12.11.2026 20:56

Microsoft: Προβλήματα για χιλιάδες χρήστες σε Outlook, Microsoft 365, Copilot, Teams, Microsoft Store και OneDrive

12.11.2026 20:56
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Δυσκολίες στην πρόσβαση αντιμετωπίζουν χιλιάδες χρήστες εφαρμογών της Microsoft, καθώς η υπηρεσία Microsoft Outlook φέρεται να παρουσίασε εκτεταμένη διακοπή λειτουργίας, βάσει στοιχείων από το Downdetector.com.

Οι καταγεγραμμένες αναφορές για δυσλειτουργίες στην πλατφόρμα ξεπέρασαν τις 65.000, ενώ την ίδια στιγμή ο επίσημος μηχανισμός ελέγχου κατάστασης της Microsoft παραμένει εκτός λειτουργίας. Όπως προκύπτει από το Downdetector, η πλειονότητα των χρηστών εντοπίζει προβλήματα στην ιστοσελίδα της υπηρεσίας.

Η Microsoft ανέφερε μέσω του λογαριασμού Microsoft 365 Status στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πως εξετάζει ζητήματα που επηρεάζουν την πρόσβαση στα γραμματοκιβώτια του Exchange Online στην αμερικανική ήπειρο.

«Ερευνούμε αναφορές χρηστών που αντιμετωπίζουν προβλήματα πρόσβασης στα mail του Exchange Online μέσω διαφόρων μεθόδων σύνδεσης στην περιοχή της Αμερικής. Περισσότερες λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε στο Κέντρο διαχείρισης του Microsoft 365, στην καταχώριση EX1550543».

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