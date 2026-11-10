«TikTok, το καταφύγιο του παιδόφιλου»: Έρευνα – σοκ στην Ισπανία – Πάνω από 26.000 ύποπτα προφίλ παιδόφιλων – 48 εκατ. προβολές βίντεο σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών

Takeaways by to pontiki AI Έρευνα της ισπανικής οργάνωσης Maldita.es αποκάλυψε την ύπαρξη 1.183 βίντεο σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων και 26.000 προφίλ που σχετίζονται με παράνομη δραστηριότητα στο TikTok.

Τα ευρήματα της έρευνας καταδεικνύουν ότι οι αλγόριθμοι αναζήτησης και προτάσεων της πλατφόρμας οδηγούν τους χρήστες σε ρητό υλικό σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών.

Το ισπανικό υπουργείο Νεολαίας και Παιδικής Ηλικίας διαβίβασε τα στοιχεία στη Γενική Εισαγγελία, εξετάζοντας το ενδεχόμενο προσωρινής αναστολής της λειτουργίας του TikTok στη χώρα.

Η Maldita.es κατέθεσε καταγγελία στην Εισαγγελία Εγκλημάτων Πληροφορικής, υποστηρίζοντας πως οι επίσημοι μηχανισμοί αναφοράς του TikTok αποτυγχάνουν να αφαιρέσουν αποτελεσματικά το παράνομο περιεχόμενο.

Η πλατφόρμα ζήτησε από την οργάνωση να παραδώσει το σύνολο των ευρημάτων της, ισχυριζόμενη ότι η μη κοινοποίησή τους δυσχεραίνει τον εντοπισμό και την αφαίρεση του υλικού.

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Εξαιρετικά ανησυχητικά είναι τα ευρήματα έρευνας της ισπανικής οργάνωσης Maldita.es, για την έκταση της σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών στο TikTok.

Η ισπανική οργάνωση, σε έρευνα που διήρκεσε 35 ημέρες, από τις 11 Σεπτεμβρίου έως τις 15 Οκτωβρίου 2026, αποκάλυψε ότι εντόπισε 1.183 βίντεο με υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων, περισσότερα από 26.000 προφίλ που συνδέονται με τη συγκεκριμένη δραστηριότητα και συνολικά περίπου 48 εκατομμύρια προβολές.

Η έρευνα καταγράφει όχι μόνο την παρουσία παράνομου υλικού στη δημοφιλή πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο οι μηχανισμοί αναζήτησης και οι αλγόριθμοι προτάσεων μπορούν να οδηγήσουν τους χρήστες σε τέτοιο περιεχόμενο.

Από τα περισσότερα από 26.000 προφίλ που εντοπίστηκαν, τουλάχιστον 7.700 χρησιμοποιούν την ισπανική γλώσσα, ενώ σύμφωνα με την οργάνωση αρκετά συνδέονται με την Ισπανία. Τα ευρήματα αφορούν ένα διεθνές δίκτυο χρηστών που αναζητούν, ανταλλάσσουν, διακινούν ή πωλούν υλικό σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών.

Η υπόθεση προκάλεσε την παρέμβαση της ισπανικής κυβέρνησης. Το υπουργείο Νεολαίας και Παιδικής Ηλικίας, υπό τη Σίρα Ρέγο, διαβίβασε τα στοιχεία στη Γενική Εισαγγελία του Κράτους ζητώντας να διερευνηθούν οι καταγγελίες και να ληφθούν μέτρα για την προστασία των ανηλίκων.

Παράλληλα, άφησε ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο προσωρινής αναστολής των υπηρεσιών του TikTok στην Ισπανία, εφόσον κριθεί αναγκαίο.

Η αντιπαράθεση κλιμακώθηκε στις 10 Νοεμβρίου, καθώς η πλατφόρμα ζήτησε από τη Maldita.es να παραδώσει το σύνολο των ευρημάτων της, υποστηρίζοντας ότι η μη κοινοποίησή τους δυσχεραίνει τον εντοπισμό και την αφαίρεση του παράνομου υλικού.

Η οργάνωση απάντησε ότι έχει ήδη χρησιμοποιήσει τους επίσημους μηχανισμούς καταγγελίας του TikTok και ότι δεν πρόκειται να διακινεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου βίντεο ή συνδέσμους που οδηγούν σε υλικό σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών.

Όπως αναφέρει η οργάνωση στην έρευνά της, «για 35 ημέρες, η ομάδα Maldita.es εξερεύνησε την πλατφόρμα σαν παιδεραστής: εκπαίδευσε τον αλγόριθμό της, χρησιμοποίησε τη μηχανή αναζήτησής της, είχε πρόσβαση σε ζωντανές μεταδόσεις ανηλίκων και παρακολούθησε πωλητές υλικού σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών στο Telegram και το Zangi. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η κακοποίηση δεν είναι κρυφή, αλλά βασίζεται στα ίδια τα εργαλεία του TikTok. Οι αλγόριθμοι μηχανής αναζήτησης και προτάσεων του TikTok οδηγούν τους χρήστες σε ρητό υλικό σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών. Στις ζωντανές μεταδόσεις του, είναι συνηθισμένο να βλέπουμε ανηλίκους να παρενοχλούνται στο σπίτι και στο σχολείο. Και τα κέρματα και τα δώρα της πλατφόρμας μετατρέπουν αυτήν την παρενόχληση σε επιχείρηση, συμπεριλαμβανομένου του TikTok. Η έρευνα καταγράφει δίκτυα που φτάνουν στην Ισπανία, τη Λατινική Αμερική, την υπόλοιπη Ευρώπη και τη Νοτιοανατολική Ασία και καταδεικνύει την αποτυχία των συστημάτων προστασίας του TikTok ακόμη και όταν ειδοποιούνται άμεσα ότι το περιεχόμενο υπάρχει. Το συμπέρασμα είναι ότι το TikTok δεν ενεργεί, γεγονός που θέτει υπό αμφισβήτηση τη συμμόρφωσή του με το νόμο. Για αυτόν τον λόγο, το Maldita.es έχει αναφέρει όλα τα στοιχεία στην Ισπανική Εισαγγελία Κυβερνοεγκλήματος».

Πώς οι ερευνητές έφτασαν στα 26.000 προφίλ και τα 1.100 βίντεο

Η έκθεση, με τίτλο «TikTok, το καταφύγιο του παιδόφιλου» («TikTok, el hogar del pederasta»), αποτελεί την τρίτη μεγάλη έρευνα της Maldita.es για τη σεξουαλική εκμετάλλευση ανηλίκων στην πλατφόρμα.

Οι ερευνητές εξέτασαν λογαριασμούς, σχόλια, αναρτήσεις και ζωντανές μεταδόσεις, ενώ δημιούργησαν δικά τους προφίλ προκειμένου να παρακολουθήσουν πώς αντιδρά ο αλγόριθμος του TikTok στις αναζητήσεις και στις αλληλεπιδράσεις με συγκεκριμένο περιεχόμενο.

TikTok, el hogar del pederasta. Hemos localizado, y visto, más de 1.000 vídeos con contenido explícito de abuso infantil y también hemos comprobado cómo las propias herramientas de la plataforma conducen directamente a este material y lo “promocionan”. La entrega de hoy aquí 👉🏽… November 9, 2026

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, εντοπίστηκαν 1.183 βίντεο και αναρτήσεις με υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων, τα οποία συγκέντρωσαν περίπου 48 εκατομμύρια προβολές.

Παράλληλα, καταγράφηκαν 26.000 λογαριασμοί που, σύμφωνα με την οργάνωση, χρησιμοποιούν την πλατφόρμα για να αναζητούν, να ανταλλάσσουν, να αγοράζουν ή να πωλούν τέτοιο υλικό, αλλά και για να παρενοχλούν ανήλικα κορίτσια κατά τη διάρκεια ζωντανών μεταδόσεων.

Περισσότεροι από 1.000 από αυτούς τους λογαριασμούς εμφανίζουν στην ίδια την πλατφόρμα μη ρητό υλικό σχετικό με σεξουαλική κακοποίηση, όπως αποσπάσματα ή στιγμιότυπα από βίντεο, ενώ παραπέμπουν τους ενδιαφερόμενους σε άλλες εφαρμογές για την απόκτηση του πλήρους υλικού. Οι συγκεκριμένοι λογαριασμοί συγκεντρώνουν συνολικά περίπου έξι εκατομμύρια ακολούθους.

Η έρευνα εντόπισε επίσης 780 λογαριασμούς που χρησιμοποιούν το TikTok για να προσελκύσουν υποψήφιους αγοραστές υλικού σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων, καθώς και περισσότερους από 10.000 λογαριασμούς που ζητούν ανταλλαγή σεξουαλικών εικόνων στα σχόλια βίντεο.

Η Maldita.es διευκρινίζει ότι οι 26.000 λογαριασμοί αποτελούν το συνολικό μέγεθος που προκύπτει από τις κατηγορίες της έρευνας. Πρόκειται για προφίλ που αξιολογήθηκαν βάσει της δραστηριότητάς τους και όχι για 26.000 πρόσωπα των οποίων η ταυτότητα και η ενοχή έχουν δικαστικά διαπιστωθεί.

TikTok Live με ανήλικους έναντι αμοιβής

Ιδιαίτερα ανησυχητικά είναι τα ευρήματα σχετικά με τις ζωντανές μεταδόσεις (TikTok Live), στις οποίες ανήλικοι δέχονται αιτήματα από θεατές να εκτελέσουν συγκεκριμένες πράξεις με αντάλλαγμα χρηματικά δώρα.

Οι ερευνητές κατέγραψαν 91 τέτοιες μεταδόσεις σε 17 χώρες. Σε αρκετές περιπτώσεις, οι θεατές ζητούσαν από τα παιδιά να κάνουν συγκεκριμένες κινήσεις ή πράξεις, ορισμένες από τις οποίες είχαν σεξουαλικό χαρακτήρα, προσφέροντας χρήματα μέσω των ψηφιακών δώρων της πλατφόρμας.

SEGUNDA ENTREGA:



Se supone que los menores de 18 años no pueden hacer directos en TikTok. Pero los hacen a diario. Y los pederastas se conectan para mirar y comentar. Y ahí, estos adultos les hacen peticiones de carácter sexual a cambio de regalos de TikTok que se compran con… — Maldita.es (@maldita) November 10, 2026

Οι μεταδόσεις πραγματοποιούνταν σε διαφορετικά περιβάλλοντα, ακόμη και μέσα σε σχολεία. Ανήλικοι εμφανίζονταν να μεταδίδουν από αίθουσες διδασκαλίας, τουαλέτες ή κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων, αλλά και από τα σπίτια τους.

Οι χώρες στις οποίες καταγράφηκε συχνότερα τέτοια δραστηριότητα ήταν η Ισπανία, η Ταϊλάνδη, το Βιετνάμ, η Μιανμάρ και η Ρωσία, χωρίς τα ευρήματα να περιορίζονται σε αυτές.

Σύμφωνα με τη Maldita.es, η πλατφόρμα δεν αποτυγχάνει απλώς να αποτρέψει ορισμένες μεταδόσεις, αλλά σε κάποιες περιπτώσεις οι μηχανισμοί προτάσεών της οδηγούν τους χρήστες σε αντίστοιχο περιεχόμενο.

Η οργάνωση επισημαίνει ακόμη ότι το TikTok εισπράττει προμήθεια από τα ψηφιακά δώρα που αποστέλλονται κατά τη διάρκεια των μεταδόσεων. Έτσι, σύμφωνα με την έρευνα, η εμπορική λειτουργία της πλατφόρμας μπορεί να συνδέεται και με την οικονομική εκμετάλλευση των ανηλίκων.

Η έκθεση καταγράφει επίσης μια κοινότητα με περισσότερα από 2.000 μέλη, τα οποία αναζητούσαν υλικό σεξουαλικής κακοποίησης βρεφών.

Ορισμένοι χρήστες φέρονται να υποστήριξαν ότι διέθεταν τέτοιο υλικό από τα δικά τους παιδιά ή ανίψια, ενώ υπήρξαν και περιπτώσεις στις οποίες προσφέρθηκαν να πραγματοποιήσουν ζωντανές μεταδόσεις με τη συμμετοχή των παιδιών τους.

Πώς αντέδρασε το TikTok – Αφαίρεσε μόλις πέντε από τα 50 βίντεο που καταγγέλθηκαν

Ένα από τα πιο αποκαλυπτικά σημεία της έρευνας αφορά την αντίδραση του TikTok στις επίσημες καταγγελίες που υπέβαλε η Maldita.es.

Η οργάνωση επέλεξε ένα δείγμα 50 βίντεο με ρητό υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων και τα κατήγγειλε μέσω των επίσημων μηχανισμών της πλατφόρμας. Τα συγκεκριμένα βίντεο είχαν συγκεντρώσει συνολικά 8,9 εκατομμύρια προβολές και περισσότερα από 150.000 likes.

Από αυτά, το TikTok αφαίρεσε μόλις πέντε, δηλαδή το 10% του δείγματος. Άλλα 13 μπλοκαρίστηκαν μόνο για χρήστες που βρίσκονταν στην Ισπανία, χωρίς να αφαιρεθούν συνολικά από την πλατφόρμα.

Ακόμη πιο ανησυχητικό είναι ότι 72 ώρες μετά τις καταγγελίες, το 40% των λογαριασμών που είχαν αναρτήσει τα συγκεκριμένα βίντεο εξακολουθούσε να είναι ενεργό.

Αντίστοιχη εικόνα προέκυψε και από τον έλεγχο 35 αναρτήσεων στις οποίες χρήστες ζητούσαν ρητά σεξουαλικές εικόνες ανηλίκων, ακόμη και οκτάχρονων παιδιών.

Το TikTok διέγραψε μόλις δύο από αυτές, ενώ άλλες δύο αποκλείστηκαν μόνο στην Ισπανία.

Σύμφωνα με την έρευνα, το 88% των συγκεκριμένων αναρτήσεων δεν αντιμετώπισε καμία απολύτως κύρωση, ενώ το 91% των λογαριασμών που ζητούσαν τις εικόνες παρέμενε ενεργό τρεις ημέρες αργότερα.

Στο σύνολο των 231 προφίλ που είχαν εντοπιστεί να δημοσιεύουν περιεχόμενο σεξουαλικής εκμετάλλευσης ανηλίκων, 136, δηλαδή το 59%, εξακολουθούσαν να βρίσκονται στην πλατφόρμα την τελευταία ημέρα της έρευνας.

Μάλιστα, το παλαιότερο υλικό που εντοπίστηκε είχε αναρτηθεί τον Ιούνιο του 2026 και παρέμενε διαθέσιμο περισσότερο από τέσσερις μήνες αργότερα. Ένα από τα βίντεο αυτά είχε συγκεντρώσει 9.859 προβολές.

Έρευνα και σε άλλες εφαρμογές που κατευθύνονται οι λογαριασμοί μέσω Tiktok

Η έρευνα δεν περιορίστηκε στην καταγραφή των παράνομων αναρτήσεων, αλλά ακολούθησε και τη διαδρομή που χρησιμοποιούν οι συγκεκριμένοι λογαριασμοί για τη διακίνηση του υλικού.

Σύμφωνα με τη Maldita.es, αρκετοί χρήστες αξιοποιούν το TikTok ως σημείο πρώτης επαφής με ενδιαφερόμενους και στη συνέχεια τους κατευθύνουν σε άλλες εφαρμογές, κυρίως στο Telegram και στο Zangi, όπου πραγματοποιείται η ανταλλαγή ή η πώληση του υλικού.

Η οργάνωση αναφέρει ότι επικοινώνησε με ορισμένους από αυτούς τους χρήστες και ότι κάποιοι της προσέφεραν απευθείας υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων.

Εντόπισε επίσης αυτοματοποιημένες ομάδες στο Telegram, με τη χρήση bots και χιλιάδες ακόλουθους, στις οποίες διακινούνταν αντίστοιχο περιεχόμενο.

Παράλληλα, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι οι εμπλεκόμενοι χρησιμοποιούν διάφορες τεχνικές για να παρακάμπτουν τους μηχανισμούς ελέγχου του TikTok. Σε αυτές περιλαμβάνονται μεγάλα κείμενα που τοποθετούνται πάνω σε εικόνες, μικρά ένθετα με αποσπάσματα βίντεο και εικονίδια που καλύπτουν τα πιο ευαίσθητα σημεία του περιεχομένου.

Ωστόσο, σύμφωνα με την έρευνα, το πρόβλημα δεν περιορίζεται στις μεθόδους απόκρυψης. Οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι ακόμη και η αναζήτηση μέσα από τα εργαλεία της πλατφόρμας μπορεί να οδηγήσει σε τέτοιους λογαριασμούς και περιεχόμενο.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην κοινότητα «Team 94», η οποία αριθμούσε περίπου 2.000 μέλη και είχε ως σημείο αναφοράς έναν Αμερικανό άνδρα που έχει καταδικαστεί και φυλακιστεί για βιασμούς βρεφών.

Σύμφωνα με την έρευνα, οι ακόλουθοί του χρησιμοποιούσαν το TikTok για να ανταλλάσσουν υλικό και να διατηρούν επαφή μεταξύ τους.

Ενδεχόμενο προσωρινής αναστολής του TikTok από την ισπανική κυβέρνηση

Η δημοσιοποίηση της έρευνας προκάλεσε άμεση κυβερνητική αντίδραση στην Ισπανία.

Το υπουργείο Νεολαίας και Παιδικής Ηλικίας, υπό τη Σίρα Ρέγο, απέστειλε έγγραφο στη Γενική Εισαγγελία του Κράτους, ζητώντας να εξεταστούν τα στοιχεία που δημοσιοποίησε η Maldita.es και να ληφθούν τα αναγκαία μέτρα για την προστασία των παιδιών και των εφήβων που ενδέχεται να έχουν πέσει θύματα κακοποίησης.

Η υπουργός ζήτησε επίσης επείγουσα συνάντηση με τους εκπροσώπους του TikTok στην Ισπανία, προκειμένου να λάβει εξηγήσεις για τις διαπιστωμένες ελλείψεις και να ενημερωθεί για τα άμεσα μέτρα που προτίθεται να λάβει η εταιρεία.

La ministra de Juventud e Infancia pide a la Agencia de Protección de Datos paralizar la actividad de TikTok España.https://t.co/Cqs5vbz30U pic.twitter.com/Ri2u8cgEAh — EFE Noticias (@EFEnoticias) November 10, 2026

Η Ρέγο άφησε ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο προσωρινής αναστολής της λειτουργίας της πλατφόρμας στη χώρα, εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο από τις αρμόδιες αρχές.

Το υπουργείο θεωρεί ότι η υπόθεση δεν αφορά μόνο την παρουσία παράνομου περιεχομένου, αλλά εγείρει σοβαρά ερωτήματα για την αποτελεσματικότητα των συστημάτων εντοπισμού και εποπτείας του TikTok, καθώς και για τον ρόλο των αλγορίθμων συστάσεων στη διάδοση τέτοιου υλικού.

«Οι πλατφόρμες έχουν νομικές υποχρεώσεις πρόληψης και προστασίας και πρέπει να λογοδοτούν και για τους κινδύνους που προκύπτουν από τον σχεδιασμό και τη λειτουργία των υπηρεσιών τους», ανέφεραν πηγές του υπουργείου, σύμφωνα με το ισπανικό πρακτορείο ειδήσεων EFE.

Οι ίδιες πηγές υπογράμμισαν ότι η προστασία των παιδιών δεν μπορεί να εξαρτάται από τα εμπορικά συμφέροντα των μεγάλων τεχνολογικών εταιρειών ούτε να επαφίεται αποκλειστικά στους μηχανισμούς αυτορρύθμισής τους.

Στις 10 Νοεμβρίου, η Ρέγο είχε προγραμματίσει συνάντηση με τους εκπροσώπους του TikTok στις 16:00, τοπική ώρα Ισπανίας, με σκοπό να ζητήσει συγκεκριμένες εξηγήσεις και άμεσα μέτρα. Προηγουμένως επρόκειτο να συναντηθεί με εκπροσώπους της Maldita.es.

Τι απαντά η ιδιοκτήτρια εταιρεία του TikTok – Νέα αντιπαράθεση με τη Maldita.es

Η εταιρεία αντέδρασε ζητώντας από τη Maldita.es να της παραδώσει το σύνολο των στοιχείων που συγκέντρωσε κατά τη διάρκεια της έρευνας.

Πηγές του TikTok υποστήριξαν ότι η μη κοινοποίηση των πλήρων ευρημάτων εμποδίζει ενεργά την εταιρεία να εντοπίσει και να αφαιρέσει το παράνομο υλικό, ενώ δυσχεραίνει και τη σύνταξη αναφορών προς τις ισπανικές δυνάμεις ασφαλείας.

Η εταιρεία υποστήριξε ακόμη ότι οι χρήστες που διακινούν τέτοιου είδους υλικό αλλάζουν συνεχώς τις μεθόδους τους για να αποφεύγουν τους μηχανισμούς εντοπισμού, καθιστώντας απαραίτητη τη συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων.

Η αντιπαράθεση πήρε νέα διάσταση στις 10 Νοεμβρίου, όταν η ίδια η Maldita.es δημοσίευσε αναλυτική απάντηση στις κατηγορίες της πλατφόρμας.

Η οργάνωση αποκάλυψε ότι είχε επικοινωνήσει με το TikTok ήδη από τις 6 Νοεμβρίου, πριν από τη δημοσιοποίηση της έρευνας, ενημερώνοντάς το για τα ευρήματα και ζητώντας απαντήσεις σχετικά με τους μηχανισμούς προστασίας των ανηλίκων.

Σύμφωνα με την περιγραφή της, η εταιρεία απάντησε ζητώντας να της αποσταλούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου συγκεκριμένοι λογαριασμοί, βίντεο, hashtags και σύνδεσμοι.

El viernes a las 10:10 de la mañana se le mandó un mail a TikTok contándoles lo que habíamos encontrado y haciendo una serie de preguntas pic.twitter.com/PAA1FoMTvL — Maldita.es (@maldita) November 9, 2026

Η Maldita.es αρνήθηκε να το πράξει, υποστηρίζοντας ότι η αποστολή βίντεο σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών ή συνδέσμων που οδηγούν σε αυτά θα μπορούσε να συνιστά διακίνηση του παράνομου υλικού ή διευκόλυνση της πρόσβασης σε αυτό, ανεξάρτητα από τον παραλήπτη.

Ανέφερε, μάλιστα, ότι είχε ήδη καταγγείλει ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα του υλικού μέσω των επίσημων μηχανισμών αναφοράς του ίδιου του TikTok και ότι σκοπός της έρευνας ήταν να διαπιστωθεί εάν αυτοί οι μηχανισμοί λειτουργούν αποτελεσματικά.

Η οργάνωση αποκάλυψε επίσης ότι είχε παραδώσει στην πλατφόρμα ολόκληρη βάση δεδομένων σε προηγούμενη έρευνα, περίπου έξι μήνες νωρίτερα. Τότε είχε εντοπίσει περίπου 1.300 σχετικά προφίλ, ενώ υποστηρίζει ότι το TikTok δεν κατάφερε να εντοπίσει ούτε τις καταγγελίες που είχαν υποβληθεί από τα επίσημα κανάλια του.

Παρά τις προηγούμενες επισημάνσεις, σύμφωνα με τη Maldita.es, η νέα έρευνα αποκάλυψε άλλους 26.000 λογαριασμούς που συνδέονται με αντίστοιχη δραστηριότητα.

Η οργάνωση υποστηρίζει ότι η εταιρεία δεν έχει αντιμετωπίσει αποτελεσματικά το πρόβλημα και ότι, αντί να αναλάβει τις ευθύνες της, επιχειρεί να μεταφέρει την ευθύνη στους ερευνητές.

Για τον λόγο αυτό, η Maldita.es και το δικηγορικό γραφείο Cremades & Calvo-Sotelo έχουν καταθέσει καταγγελία στην Εισαγγελία Εγκλημάτων Πληροφορικής της Ισπανίας, διαβιβάζοντας το σύνολο των στοιχείων που συγκεντρώθηκαν.

Η ευρωπαϊκή νομοθεσία και η συμμόρφωση των πλατφορμών στο μικροσκόπιο

Η υπόθεση εγείρει σοβαρά ερωτήματα και για τη συμμόρφωση του TikTok με την ευρωπαϊκή νομοθεσία για τις ψηφιακές υπηρεσίες (Digital Services Act – DSA).

Ο συγκεκριμένος κανονισμός υποχρεώνει τις μεγάλες ψηφιακές πλατφόρμες να αντιμετωπίζουν εγκαίρως το παράνομο περιεχόμενο για το οποίο ενημερώνονται, αλλά και να λαμβάνουν μέτρα για τον περιορισμό των κινδύνων που προκύπτουν από τη λειτουργία των υπηρεσιών τους.

Ιδιαίτερες υποχρεώσεις προβλέπονται για τις πολύ μεγάλες διαδικτυακές πλατφόρμες, οι οποίες οφείλουν να αξιολογούν και να περιορίζουν συστημικούς κινδύνους, μεταξύ άλλων όσους αφορούν την προστασία των ανηλίκων.

Η Maldita.es αμφισβητεί κατά πόσο το TikTok ανταποκρίνεται στις συγκεκριμένες υποχρεώσεις, υποστηρίζοντας ότι τα ευρήματα αποτυπώνουν συστημική αποτυχία των μηχανισμών προστασίας και εποπτείας του.

Η πιθανή αναστολή της λειτουργίας του TikTok στην Ισπανία, πάντως, δεν αποτελεί μια απλή διοικητική απόφαση. Μια τέτοια παρέμβαση θα απαιτούσε συγκεκριμένη νομική βάση, θα έπρεπε να πληροί τις αρχές της αναγκαιότητας και της αναλογικότητας και να εξεταστεί στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων των ισπανικών και ευρωπαϊκών αρχών.

Η αναστολή μιας τόσο μεγάλης πλατφόρμας θα αποτελούσε εξαιρετικό μέτρο και δεν έχει ανακοινωθεί ότι έχει ληφθεί σχετική απόφαση.

Η υπόθεση αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα καθώς, όπως αναφέρει δημοσίευμα της εφημερίδας El País, δικαστικά έγγραφα στις ΗΠΑ είχαν ήδη αποκαλύψει από το 2022 εσωτερικές αναφορές του TikTok που αναγνώριζαν προβλήματα με την παρουσία και τη διάδοση περιεχομένου παιδοφιλικού χαρακτήρα στην πλατφόρμα.

Η νέα έρευνα της Maldita.es, η τρίτη μέσα σε διάστημα περίπου ενός έτους, επαναφέρει έτσι το ερώτημα κατά πόσο οι μεγάλες ψηφιακές πλατφόρμες μπορούν να προστατεύσουν αποτελεσματικά τους ανηλίκους από τη σεξουαλική εκμετάλλευση και εάν οι μηχανισμοί ελέγχου τους λειτουργούν στην πράξη ή παραμένουν ανεπαρκείς απέναντι σε οργανωμένα δίκτυα εκμετάλλευσης παιδιών.

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