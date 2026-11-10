«Σόι» και «Μπλε ώρες» οι ισχυρότεροι μαγνήτες τηλεθέασης της Δευτέρας (9/11)

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Τα αξιοσημείωτα από την πρώτη ημέρα του επταήμερου, δεν είναι στα προφανή, αλλά σε εκείνα που «αναδύονται» από μια δεύτερη παρατήρηση των δεδομένων της Nielsen.

Στο Top 10 της ημέρας δεν υπήρχε εκπροσώπηση του Mega. Επίσης, πρώτο σε δημοφιλία της τυπολογιάς του ήταν το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του STAR. Περιέργως έμειναν εκτός δελτία σταθμών όπως του Alpha, του Mega και- τελευταίo- του ΣΚΑΪ που συνήθως εμφανίζονταν στις διακεκριμένες θέσεις τηλεθέασης.

Την τιμητική του κατά μια έννοια είχε ο ΑΝΤ1 καθώς στην 10αδα με τις δημοφιλέστερες εκπομπές πλασαρίστηκαν τα επεισοδια σειρών του prime time του και ο «Εκατομμυριούχος».

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