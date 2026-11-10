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10.11.2026 10:48

Ναυτεμπορική TV: H σειρά-«σκούπα» υποψηφιοτήτων και βραβείων «Orange is the new black» εντάσσεται στο πρόγραμμά της

10.11.2026 10:48
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Η σειρά-σταθμός που σάρωσε τις υποψηφιότητες βραβείων (Emmy, Χρυσές Σφαίρες, SAG κλπ) και έχει αποσπάσει τέσσερα ΕΜΜΥ και πέντε βραβεία SAG, η κωμικοδραματική «Orange is the New black» (του Netflix) από την άλλη Δευτέρα (16/11) και κάθε μέρα τα μεσάνυχτα ακριβώς θα μεταδίδεται από το το Ναυτεμπορική TV.

«Η ιστορία, εμπνευσμένη από την αυτοβιογραφική ιστορία της Πάιπερ Κέρμαν, μας μεταφέρει χωρίς φίλτρο στα άδυτα των γυναικείων φυλακών του Λίτσφιλντ.

Εκεί όπου η προστατευμένη ζωή της Πάιπερ Τσάπμαν γκρεμίζεται και η ίδια έρχεται αντιμέτωπη με έναν σκληρό, άγνωστο και απρόβλεπτο μικρόκοσμο.

Εκεί όπου οι κανόνες επιβίωσης ξαναγράφονται από την αρχή.

Μέσα από ένα εκρηκτικό μωσαϊκό χαρακτήρων, η σειρά ξεδιπλώνει ένα παιχνίδι εξουσίας, σκοτεινών μυστικών και ακραίων συμμαχιών, όπου το πικρό και μαύρο χιούμορ εναλλάσσεται με το καθαρό δράμα και οι μάσκες πέφτουν οριστικά», αναφέρει το Ναυτεμπορική TV για την υπόθεση της σειράς.

Η σειρά θα σεταριστεί με την επίσης ξένη σειρά «Narcos», μια από τις πιο επιτυχημένες ξένες σειρές των τελευταίων ετών, που μεταδίδεται κάθε μέρα στις 23.00 από τον σταθμό, αρχίζοντας από χθες, και βασίζεται σε πραγματικά γεγονότα και αποκαλύπτει τη ζωή βαρόνων των ναρκωτικών, όπως του Πάμπλο Εσκομπάρ.

Και κάπως έτσι ο σταθμός «χτίζει ζώνη» με επιλεγμένες- επιτυχημένες- ξένες παραγωγές μυθοπλασίας στο βραδινό μενού του.

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