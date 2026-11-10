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10.11.2026 10:52

ΟΗΕ: Η ελληνοτουρκική μάχη για τον Σινιρλίογλου – Στο επίκεντρο η κατοχή της Κύπρου

10.11.2026 10:52
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pontiki icon Takeaways by to pontiki AI
  • Η υποψηφιότητα του Φεριντούν Σινιρλίογλου για την ηγεσία του ΟΗΕ προκαλεί διπλωματική αντιπαράθεση με την Αθήνα και τη Λευκωσία λόγω των προηγούμενων θέσεών του.
  • Το Συμβούλιο Ελληνοαμερικανικής Ηγεσίας ζητά από τις ΗΠΑ να εμποδίσουν την υποψηφιότητα, αμφισβητώντας την αξιοπιστία του υποψηφίου σχετικά με το Κυπριακό και το διεθνές δίκαιο.
  • Η Κύπρος και η Ελλάδα ζήτησαν διευκρινίσεις για το τουρκολιβυκό μνημόνιο και τη στάση του υποψηφίου απέναντι στην κυριαρχία της Κυπριακής Δημοκρατίας, χωρίς ωστόσο να λάβουν συγκεκριμένες απαντήσεις.
  • Η υποψηφιότητα του Σινιρλίογλου συγκέντρωσε περιορισμένη στήριξη στην πρόσφατη άτυπη ψηφοφορία του Συμβουλίου Ασφαλείας, δυσχεραίνοντας τις προσπάθειες της Άγκυρας για εξασφάλιση ευρύτερης αποδοχής.

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Σε πεδίο διπλωματικής αντιπαράθεσης με την Αθήνα και τη Λευκωσία εξελίσσεται η προσπάθεια της Άγκυρας να προωθήσει τον Φεριντούν Σινιρλίογλου στην ηγεσία του ΟΗΕ. Οι θέσεις που υπερασπίστηκε ως Τούρκος διπλωμάτης για την Κύπρο και το τουρκολιβυκό μνημόνιο επανέρχονται πλέον ως ερωτήματα για την ανεξαρτησία του, ενώ το Συμβούλιο Ελληνοαμερικανικής Ηγεσίας (HALC) ζητεί από την Ουάσιγκτον να εμποδίσει την επιλογή του.

Η παρέμβαση απευθύνεται στον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και στον πρέσβη των ΗΠΑ στον ΟΗΕ, Μάικ Γουόλτς. Το HALC ζητεί δημόσια απόρριψη της υποψηφιότητας, συντονισμό με τα υπόλοιπα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας και, εφόσον απαιτηθεί, χρήση του αμερικανικού βέτο, θέτοντας ως κεντρικό ζήτημα την αξιοπιστία των δεσμεύσεων του υποψηφίου.

Τα αναπάντητα ερωτήματα για την Κύπρο

Στην ακρόαση της 6ης Νοεμβρίου, η κυπριακή αντιπροσωπεία έθεσε ένα θεμελιώδες ερώτημα: αναγνωρίζει ο υποψήφιος γενικός γραμματέας την κυριαρχία, την ανεξαρτησία, την εδαφική ακεραιότητα και την ιδιότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας ως μέλους του ΟΗΕ;

Η ερώτηση συνδέθηκε με επιστολή που είχε υπογράψει ο ίδιος το 2022 ως εκπρόσωπος της Τουρκίας, υποστηρίζοντας ότι η Κυπριακή Δημοκρατία «έπαψε να υφίσταται ως νομική οντότητα το 1963». Η Λευκωσία ζήτησε επίσης σαφή τοποθέτηση για τις επιθέσεις κατά ειρηνευτών στην Πύλα το 2023 και για την εφαρμογή των αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας σχετικά με τα Βαρώσια.

Ο Σινιρλίογλου απέφυγε τις συγκεκριμένες απαντήσεις, επικαλούμενος την προσήλωσή του στον Καταστατικό Χάρτη και την ανεξαρτησία του διεθνούς αξιωματούχου. Αυτή ακριβώς η απόσταση ανάμεσα στις γενικές διαβεβαιώσεις και στις συγκεκριμένες δεσμεύσεις βρίσκεται στον πυρήνα της αμφισβήτησής του: πώς θα εγγυηθεί την εφαρμογή των αρχών του ΟΗΕ στο Κυπριακό, εάν δεν αποσαφηνίζει τη στάση του απέναντι στην ίδια την Κυπριακή Δημοκρατία;

Από την πλευρά της, η Ελλάδα έθεσε το τουρκολιβυκό μνημόνιο, ζητώντας εξηγήσεις για τη συμβατότητα της υπεράσπισής του με το διεθνές δίκαιο και τα δικαιώματα των ελληνικών νησιών. Εκείνος επικαλέστηκε την προηγούμενη ελληνική στήριξη στην επιλογή του ως γενικού γραμματέα του ΟΑΣΕ, χωρίς να απαντήσει επί της ουσίας για το μνημόνιο.

Οι τρεις ψήφοι και η δύσκολη συνέχεια

Η αντιπαράθεση εκδηλώνεται ενώ η τουρκική υποψηφιότητα εμφανίζει περιορισμένη στήριξη στο Συμβούλιο Ασφαλείας. Στην όγδοη άτυπη ψηφοφορία, στις 5 Νοεμβρίου, ο Σινιρλίογλου συγκέντρωσε μόλις τρεις ψήφους ενθάρρυνσης, έναντι 12 της Ρεβέκας Γκρίνσπαν από την Κόστα Ρίκα και εννέα του Ραφαέλ Γκρόσι.

Το αποτέλεσμα δεν ισοδυναμεί με οριστικό αποκλεισμό, καθώς πρόκειται για διερευνητική διαδικασία. Αποτυπώνει, ωστόσο, τη δυσκολία της Άγκυρας να εξασφαλίσει ευρύτερη αποδοχή. Για την τελική σύσταση απαιτούνται τουλάχιστον εννέα θετικές ψήφοι και απουσία βέτο από μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας — γεγονός που εξηγεί γιατί η ελληνοαμερικανική παρέμβαση στρέφεται στην αμερικανική στάση.

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