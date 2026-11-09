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09.11.2026 18:01

Ουκρανία κατά Μελανσόν: Οργή στο Κίεβο για την πρότασή του για δημοψήφισμα στο Ντονμπάς

09.11.2026 18:01
melanchon_8j

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Η ουκρανική κυβέρνηση απάντησε στον υποψήφιο για την προεδρία της Γαλλίας Ζαν-Λικ Μελανσόν τη Δευτέρα, αφού ο ηγέτης της αριστεράς δήλωσε ότι μια ψηφοφορία θα μπορούσε να επιλύσει εδαφικές διαφορές.

«Τα “δημοψηφίσματα” υπό κατοχή είναι ένα εργαλείο προσάρτησης, όχι μια έκφραση της λαϊκής βούλησης. Καμία πολιτισμένη, δημοκρατική χώρα δεν θα το δεχόταν ποτέ αυτό για τα σύνορά της, επομένως δεν θα πρέπει να προτείνεται στους Ουκρανούς», δημοσίευσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών, Heorhii Tykhyi, στο X. Πρόσθεσε ότι η Ουκρανία είχε ψηφίσει προηγουμένως το 1991 και η Ρωσία τώρα επιδιώκει να αλλάξει τα σύνορα με πόλεμο.

Η αντίδραση ήρθε μετά την δήλωση του Μελανσόν σε πολιτική συγκέντρωση του κινήματος «Ανυπότακτη Γαλλία» το Σάββατο ότι, αν βρισκόταν στην εξουσία, δεν θα υποστήριζε εδαφικές παραχωρήσεις στη χώρα που έχει πληγεί από τον πόλεμο «χωρίς να ρωτήσει τους επηρεαζόμενους αν συμφωνούν να βρίσκονται στη μία ή στην άλλη πλευρά των συνόρων».

«Ο λαός του Ντονμπάς… έχει το δικαίωμα να αποφασίσει αν θέλει να είναι Ουκρανός ή Ρώσος», υποστήριξε, αναφερόμενος σε μια περιοχή στην ανατολική Ουκρανία που αποτελεί την κεντρική εδαφική διαμάχη του πολέμου με τη Ρωσία.

Δεν είναι η πρώτη φορά που κορυφαίοι Ουκρανοί αξιωματούχοι έχουν αντιδράσει σε δηλώσεις υποψηφίων για την προεδρία της Γαλλίας τις τελευταίες εβδομάδες: Τον περασμένο μήνα, ο πρόεδρος της χώρας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, απάντησε επίσης άμεσα στην υπόσχεση της ακροδεξιάς υποψήφιας Μαρίν Λεπέν να μειώσει την οικονομική βοήθεια προς το Κίεβο.

Η ένθερμη υποστήριξη της Γαλλίας προς την Ουκρανία θα μπορούσε να ανατραπεί δραματικά εάν ο Μελανσόν ή η Λεπέν κερδίσουν τον επόμενο χρόνο σε προεδρικές εκλογές με υψηλά διακυβεύματα για να αντικαταστήσουν τον Εμανουέλ Μακρόν. Σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, οι δύο πολιτικοί θα μπορούσαν να αναμετρηθούν στον δεύτερο γύρο.

Όπως και ο Λεπέν, έτσι κι ο Μελανσόν κατηγορείται συχνά από τους πολιτικούς αντιπάλους του ότι είναι επιεικής απέναντι στη Μόσχα — κατηγορίες που εντείνονται καθώς η προεκλογική εκστρατεία εντείνεται.

Μετά την πολιτική συγκέντρωση του Σαββάτου, ο κεντρώος υπουργός Εξωτερικών Ζαν-Νοέλ Μπαρό χαρακτήρισε τον ηγέτη της αριστεράς ως «εκπρόσωπο του Κρεμλίνου». Ο Μελανσόν απέρριψε τις κατηγορίες.

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