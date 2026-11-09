Ουκρανία κατά Μελανσόν: Οργή στο Κίεβο για την πρότασή του για δημοψήφισμα στο Ντονμπάς

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Η ουκρανική κυβέρνηση απάντησε στον υποψήφιο για την προεδρία της Γαλλίας Ζαν-Λικ Μελανσόν τη Δευτέρα, αφού ο ηγέτης της αριστεράς δήλωσε ότι μια ψηφοφορία θα μπορούσε να επιλύσει εδαφικές διαφορές.

«Τα “δημοψηφίσματα” υπό κατοχή είναι ένα εργαλείο προσάρτησης, όχι μια έκφραση της λαϊκής βούλησης. Καμία πολιτισμένη, δημοκρατική χώρα δεν θα το δεχόταν ποτέ αυτό για τα σύνορά της, επομένως δεν θα πρέπει να προτείνεται στους Ουκρανούς», δημοσίευσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών, Heorhii Tykhyi, στο X. Πρόσθεσε ότι η Ουκρανία είχε ψηφίσει προηγουμένως το 1991 και η Ρωσία τώρα επιδιώκει να αλλάξει τα σύνορα με πόλεμο.

Mr Mélenchon, Ukrainians have already settled the question of their country’s borders. In the 1991 national referendum, more than 90% of voters backed Ukraine’s independence within its current, internationally recognised borders. A majority voted "yes" in every region, including Donbas (83%). Only Russia chose to disregard the choice of Ukrainians and change borders by force, launching a war of aggression. Putin refuses to end the war despite constructive proposals from Ukraine and its partners, and this is the only reason the war is still going on. "Referendums" under occupation are a tool of annexation, not an expression of the people’s will. No civilised, democratic country would ever accept this for its own borders, so it should not be proposed to Ukrainians. — Heorhii Tykhyi (@SpoxUkraineMFA) November 9, 2026

Η αντίδραση ήρθε μετά την δήλωση του Μελανσόν σε πολιτική συγκέντρωση του κινήματος «Ανυπότακτη Γαλλία» το Σάββατο ότι, αν βρισκόταν στην εξουσία, δεν θα υποστήριζε εδαφικές παραχωρήσεις στη χώρα που έχει πληγεί από τον πόλεμο «χωρίς να ρωτήσει τους επηρεαζόμενους αν συμφωνούν να βρίσκονται στη μία ή στην άλλη πλευρά των συνόρων».

Nous entrerons franchement dans le règlement de l’invasion russe de l’Ukraine. Nous, Français, ne pouvons jamais accepter que l’on envahisse son voisin ! Nous refusons que la discussion sur la paix en Ukraine soit menée sans les représentants des nations d’Europe. Nous n’acceptons pas qu’on ait abandonné l’exigence de garanties mutuelles de sécurité, non seulement entre l’Ukraine et la Russie, mais entre toutes les nations d’Europe, la nôtre incluse, et la Russie. Nous n’acceptons pas qu’on envisage une paix avec des concessions territoriales en Ukraine, sans qu’on demande aux populations concernées si elles sont d’accord pour se trouver de ce côté-ci de la frontière ou de l’autre. C’est au peuple de décider lui-même de ce qu’il veut. — Jean-Luc Mélenchon (@JLMelenchon) November 7, 2026

«Ο λαός του Ντονμπάς… έχει το δικαίωμα να αποφασίσει αν θέλει να είναι Ουκρανός ή Ρώσος», υποστήριξε, αναφερόμενος σε μια περιοχή στην ανατολική Ουκρανία που αποτελεί την κεντρική εδαφική διαμάχη του πολέμου με τη Ρωσία.

Δεν είναι η πρώτη φορά που κορυφαίοι Ουκρανοί αξιωματούχοι έχουν αντιδράσει σε δηλώσεις υποψηφίων για την προεδρία της Γαλλίας τις τελευταίες εβδομάδες: Τον περασμένο μήνα, ο πρόεδρος της χώρας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, απάντησε επίσης άμεσα στην υπόσχεση της ακροδεξιάς υποψήφιας Μαρίν Λεπέν να μειώσει την οικονομική βοήθεια προς το Κίεβο.

Η ένθερμη υποστήριξη της Γαλλίας προς την Ουκρανία θα μπορούσε να ανατραπεί δραματικά εάν ο Μελανσόν ή η Λεπέν κερδίσουν τον επόμενο χρόνο σε προεδρικές εκλογές με υψηλά διακυβεύματα για να αντικαταστήσουν τον Εμανουέλ Μακρόν. Σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, οι δύο πολιτικοί θα μπορούσαν να αναμετρηθούν στον δεύτερο γύρο.

Όπως και ο Λεπέν, έτσι κι ο Μελανσόν κατηγορείται συχνά από τους πολιτικούς αντιπάλους του ότι είναι επιεικής απέναντι στη Μόσχα — κατηγορίες που εντείνονται καθώς η προεκλογική εκστρατεία εντείνεται.

Μετά την πολιτική συγκέντρωση του Σαββάτου, ο κεντρώος υπουργός Εξωτερικών Ζαν-Νοέλ Μπαρό χαρακτήρισε τον ηγέτη της αριστεράς ως «εκπρόσωπο του Κρεμλίνου». Ο Μελανσόν απέρριψε τις κατηγορίες.

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