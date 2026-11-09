Τeam Peugeot TotalEnergies: Δυναμικό φινάλε στη Monza με το βλέμμα στο 2027!

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Η ομάδα Peugeot TotalEnergies έκλεισε δυναμικά τη σεζόν του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Αντοχής (WEC) της FIA 2026 στο Autodromo Nazionale di Monza την Κυριακή. Μετά από έξι ώρες αγώνα, ο Γάλλος κατασκευαστής εξασφάλισε το καλύτερο αποτέλεσμα της χρονιάς, με τα δύο PEUGEOT 9X8 Hypercars να κερδίζουν βαθμούς, συμπεριλαμβανομένης της τέταρτης θέσης.

Με τη διάταξη της πίστας στην έκδοση υψηλής ταχύτητας και την πρόσφατα ανανεωμένη εκδοχή του, το «Temple of Speed» φαινόταν ιδιαίτερα κατάλληλο για το PEUGEOT 9X8. Οι Κατατακτήριες το επιβεβαίωσαν αυτό, τόσο σε βρεγμένη πίστα κατά τη διάρκεια των Ελεύθερων Δοκιμών όσο και σε στεγνές συνθήκες κατά τη διάρκεια της Hyperpole. Ξεκινώντας πέμπτη και ένατη στο grid, η ομάδα Peugeot TotalEnergies μπήκε στο φινάλε της σεζόν με ισχυρές φιλοδοξίες.

Μετά από βροχή μέσα στο Σαββατοκύριακο, οι συνθήκες παρέμειναν ξηρές στη βόρεια Ιταλία την Κυριακή. Έχοντας περιορισμένες ευκαιρίες να ολοκληρώσουν μεγάλα stint με slick ελαστικά, τα δύο γαλλικά Hypercars βρέθηκαν γρήγορα στην πρώτη 10άδα και παρέμειναν εκεί σε έναν αγώνα που σημαδεύτηκε από αρκετές ουδετεροποιήσεις (neutralizations).

Στα μισά του αγώνα, και τα δύο PEUGEOT 9X8 βρέθηκαν μέσα στην πρώτη πεντάδα. Μετά από μια έντονη μάχη στους τελευταίους γύρους, το #94 PEUGEOT 9X8 πέρασε τη γραμμή τερματισμού στην πέμπτη θέση πριν καταταγεί τέταρτο μετά από ποινές μετά τον αγώνα σε άλλους ανταγωνιστές. Το #93 PEUGEOT 9X8 ολοκλήρωσε το δυνατό συνολικό αποτέλεσμα τερματίζοντας στην όγδοη θέση. Ωστόσο, μια ποινή 10 δευτερολέπτων εμπόδισε το πλήρωμα να εξασφαλίσει υψηλότερο τερματισμό.

Ως εκ τούτου, η Team Peugeot TotalEnergies ολοκληρώνει θετικά τη σεζόν 2026 του FIA WEC, με τα δύο PEUGEOT 9X8 να κερδίζουν βαθμούς και το ένα να τερματίζει στην τέταρτη θέση στη Monza. Ολόκληρη η ομάδα είναι πλέον πλήρως επικεντρωμένη στο να αναλάβει μια νέα πρόκληση και να προετοιμαστεί όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικά για τη σεζόν 2027.

Δηλώσεις

Emmanuel Esnault, Επικεφαλής Ομάδας – Ομάδα Peugeot TotalEnergies

«Η Monza ήταν ένας πραγματικά συναρπαστικός αγώνας για τους οπαδούς. Από την πλευρά μας, ήταν ικανοποιητικό να έχουμε τον ρυθμό και να παλεύουμε για την πρώτη πεντάδα αξιοκρατικά. Ο στόχος μας ήταν να βάλουμε και τα δύο αυτοκίνητα στην Hyperpole και να έχουμε τουλάχιστον ένα στην πρώτη πεντάδα στον τερματισμό, και το πετύχαμε. Είναι μια μεγάλη ανταμοιβή για όλη την ομάδα, που δεν τα παράτησε ποτέ παρά τη δύσκολη σεζόν. Τώρα κοιτάμε μπροστά και θα είμαστε πλήρως συγκεντρωμένοι στην προετοιμασία για τη σεζόν του 2027».

Nick Cassidy (PEUGEOT 9X8 #93)

«Για μένα, ήταν μια αρκετά ήσυχη περίοδος. Το μονοθέσιο ήταν πολύ καλό, αλλά δυστυχώς η ποινή μας εμπόδισε να τερματίσουμε ψηλότερα από την όγδοη θέση. Ειλικρινά πιστεύω ότι αξίζαμε περισσότερα, αλλά έτσι είναι οι αγώνες. Ωστόσο, όλη η ομάδα μπορεί να είναι περήφανη για αυτό το τελικό αποτέλεσμα. Βάλαμε και τα δύο αυτοκίνητα στην Hyperpole και στη συνέχεια το υποστηρίξαμε κερδίζοντας βαθμούς και με τα δύο αυτοκίνητα. Ήταν ένας πολύ καλός τρόπος για να τελειώσω τη σεζόν και τώρα ανυπομονώ πραγματικά για το 2027!».

Paul Di Resta (PEUGEOT 9X8 #93)

«Παρόλο που τερματίσαμε στους βαθμούς, το τελικό αποτέλεσμα είναι απογοητευτικό, δεδομένου ότι ήμασταν τέταρτοι αξιοκρατικά μετά από τρεις ώρες αγώνα. Ωστόσο, πρέπει να κοιτάξουμε μπροστά. Έχουμε έναν πολυάσχολο χειμώνα μπροστά μας για να προετοιμάσουμε την έκδοση EVO του αυτοκινήτου μας. Όλοι θα εργαστούμε εξαιρετικά σκληρά για να βοηθήσουμε την PEUGEOT να επιστρέψει στο κορυφαίο επίπεδο των παγκόσμιων αγώνων αντοχής. Από αύριο, η πλήρης εστίασή μας θα είναι στο 2027!».

Alex Quinn (PEUGEOT 9X8 #93)

«Ήταν υπέροχο να αποκτήσω περισσότερη εμπειρία πίσω από το τιμόνι του PEUGEOT 9X8 και να προετοιμαστώ για την επόμενη χρονιά. Τα πράγματα στην Monza δεν πήγαν απαραίτητα όπως τα θέλαμε, αλλά ο ρυθμός και οι δυνατότητες ήταν ξεκάθαρα εκεί, και είμαι πολύ χαρούμενος γι’ αυτό. Πρέπει να πω ότι η ολοκλήρωση των πρώτων μου γύρων σε στεγνές συνθήκες ήταν μια πρόκληση, αλλά ήταν επίσης πολύ συναρπαστικό και νομίζω ότι το χειρίστηκα καλά. Τώρα ανυπομονώ να αξιοποιήσω στο έπακρο όλη την εμπειρία που απέκτησα τη σεζόν του 2027».

Loïc Duval (PEUGEOT 9X8 #94)

«Ήμασταν πραγματικά στη μάχη και παλεύαμε με τους καλύτερους. Κάποια στιγμή, θα μπορούσαμε ακόμη και να ελπίζουμε σε κάτι περισσότερο. Ήταν πολύ κοντά, αλλά το τελικό αποτέλεσμα αντικατοπτρίζει το επίπεδο απόδοσης που είχαμε μια και περιμέναμε ότι αυτή η πίστα θα μας ταίριαζε λίγο καλύτερα. Είναι υπέροχο να τελειώνεις τη σεζόν με αυτόν τον τρόπο. Έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας, αλλά είμαι πεπεισμένος ότι αυτό το ισχυρό αποτέλεσμα θα δημιουργήσει θετική δυναμική στην ομάδα καθώς προετοιμαζόμαστε για το 2027».

Malthe Jakobsen (PEUGEOT 9X8 #94)

«Είμαι πολύ χαρούμενος που μπόρεσα να ολοκληρώσω το ταξίδι μου με την ομάδα Peugeot TotalEnergies με αυτόν τον τρόπο. Ένιωσα πολλή συγκίνηση όταν επέστρεψα στο γκαράζ και είδα όλες αυτές τις σημαίες της Δανίας. Ήταν πολύ ξεχωριστό! Δεν μπορώ ποτέ να ευχαριστήσω αρκετά όλη την ομάδα για τα τέσσερα υπέροχα χρόνια που πέρασα μαζί τους. Είμαι πολύ χαρούμενος που τελειώνω τη σεζόν με αυτή την τέταρτη θέση. Σε κάθε περίπτωση, θα θυμάμαι τον χρόνο μου με την ομάδα Peugeot TotalEnergies και αυτόν τον τελευταίο αγώνα για το υπόλοιπο της ζωής μου. Σας ευχαριστώ όλους!»

Théo Pourchaire (PEUGEOT 9X8 #94)

«Η πρώτη μου σεζόν στο FIA WEC ολοκληρώθηκε στη Monza με μια εξαιρετική τέταρτη θέση, το καλύτερο αποτέλεσμα της χρονιάς. Βιώσαμε σκαμπανεβάσματα το 2026, αλλά θα ήθελα να ευχαριστήσω όλη την ομάδα και τους συμπαίκτες μου για όλα όσα μοιραστήκαμε. Του δώσαμε τα πάντα από την αρχή μέχρι το τέλος και έμαθα πολλά. Ανυπομονώ να δω τι επιφυλάσσει το μέλλον».

Σημείωση:

* Τα stints (θητείες/περίοδοι/διαστήματα οδήγησης) στο WEC

Οι αγώνες με εκατοντάδες χιλιόμετρα για 6 ή 10 ή ακόμα περισσότερο για 24 ώρες είναι μια σκληρή δοκιμασία για κάθε οδηγό ώστε να μπορεί να ολοκληρώσει μόνος του τον αγώνα. ‘Ετσι το WEC επιτρέπει στις ομάδες να χωρίσουν τον αγώνα σε «stints» (θητείες/περίοδοι/διαστήματα) μεταξύ έως και τριών οδηγών ανά αυτοκίνητο για να αγωνιστούν. Ένα μεμονωμένο «stint» (διάστημα) συνήθως διαρκεί μέχρι το αυτοκίνητο να εξαντλήσει ένα γεμάτο ρεζερβουάρ καυσίμου, ή 45 λεπτά έως μία ώρα. Περιληπτικά, κάθε περίοδος μεταξύ των στάσεων των μονοθεσίων για ανεφοδιασμό καυσίμου είναι γνωστή ως stint.

** Ουδετεροποίηση (neutralization)

Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Αντοχής της FIA (WEC), η ουδετεροποίηση (neutralization) του αγώνα αναφέρεται στις διαδικασίες που εφαρμόζει η αρχή του αγώνα για να μειώσει την ταχύτητα των συμμετεχόντων και να διασφαλίσει την ομαλότητα στην πίστα σε περιπτώσεις όπως ατυχήματα, παρουσία συντριμμιών ή δυσμενείς καιρικές συνθήκες.

Το WEC χρησιμοποιεί τέσσερα βασικά μέσα ουδετεροποίσης, καθένα από τα οποία επηρεάζει τη στρατηγική του αγώνα με διαφορετικό τρόπο, ανάλογα με το αν το pit lane παραμένει ανοιχτό ή κλειστό.

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