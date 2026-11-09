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09.11.2026 12:16

Opel Grandland: Γίνεται το πρώτο μοντέλο της μάρκας με ενσωματωμένο φορτιστή 22 kW

09.11.2026 12:16
opel-grandland-electric-awd

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Το ηλεκτρικό SUV της Opel αποκτά δυνατότητα φόρτισης AC στα 22 kW, μειώνοντας σημαντικά τον χρόνο στην πρίζα. Τι κάνει όμως ο ενσωματωμένος φορτιστής και πότε θα δει ο οδηγός τη διαφορά;

Στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, η συζήτηση για τη φόρτιση συνήθως περιστρέφεται γύρω από τους ταχυφορτιστές και τις στάσεις στα ταξίδια. Για την καθημερινότητα, όμως, εξίσου σημαντικό είναι πόση ενέργεια μπορεί να πάρει το αυτοκίνητο όσο ο ιδιοκτήτης του εργάζεται, ψωνίζει ή το αφήνει σε έναν χώρο στάθμευσης.

Εκεί εστιάζει η νέα προσθήκη στο Opel Grandland Electric, το οποίο γίνεται το πρώτο επιβατικό μοντέλο της μάρκας που διατίθεται με ενσωματωμένο φορτιστή 22 kW. Η δυνατότητα αφορά τις εκδόσεις Electric, Electric Long Range και Electric AWD, ενισχύοντας την ευελιξία τους στη φόρτιση με εναλλασσόμενο ρεύμα.

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