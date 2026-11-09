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ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

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09.11.2026 12:10

Όταν η τετρακίνηση δεν αρκεί: Ποιο εξάρτημα κάνει τη διαφορά

09.11.2026 12:10
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credit: unsplash

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Τέσσερις κινητήριοι τροχοί δεν εγγυώνται ότι θα περάσεις παντού. Σε ένα δύσκολο πέρασμα, ένας μηχανισμός μέσα στη μετάδοση μπορεί να αποδειχθεί πιο χρήσιμος από την επιπλέον ισχύ. Αρκεί να χρησιμοποιηθεί σωστά.

Ο κινητήρας έχει δύναμη, η τετρακίνηση είναι ενεργοποιημένη και το εμπόδιο μπροστά σου δεν μοιάζει απαγορευτικό. Κι όμως, το αυτοκίνητο παραμένει «κολλημένο». Ένας τροχός σκάβει το χώμα, ένας άλλος περιστρέφεται σχεδόν στον αέρα και το περισσότερο γκάζι προσθέτει μόνο επιπλέον θόρυβο.

Πώς γίνεται ένα 4Χ4 να ακινητοποιείται ενώ κάποιοι από τους τροχούς του εξακολουθούν να πατούν σε σταθερό έδαφος; Η απάντηση βρίσκεται στον τρόπο με τον οποίο η μετάδοση μοιράζει τη ροπή. Το ότι η κίνηση φτάνει και στους δύο άξονες δεν σημαίνει ότι μπορεί πάντα να αξιοποιηθεί από τους τροχούς που έχουν πρόσφυση.

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