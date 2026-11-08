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08.11.2026 10:27

Οι Σέρρες κερδίζουν επάξια υψηλή θέση στον διεθνή χάρτη του motorsport – 11,16 εκατ. ευρώ για την αναβάθμιση της πίστας

08.11.2026 10:27
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Το Αυτοκινητοδρόμιο (πίστα) Σερρών επισκέφθηκε το πρωί ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, συνοδευόμενος από τον υφυπουργό Εξωτερικών Τάσο Χατζηβασιλείου, καθώς και τους βουλευτές Φωτεινή Αραμπατζή και Θεόφιλο Λεονταρίδη. Εκεί τον υποδέχθηκε η δήμαρχος Σερρών και πρόεδρος του φορέα Βαρβάρα Μητλιάγκα, όπου μαζί με τα μέλη της διοίκησης του Αυτοκινητοδρομίου τον ξενάγησαν στις εγκαταστάσεις της πίστας.

Ο κ. Μητσοτάκης που είχε την ευκαιρία να οδηγήσει στην πίστα συζήτησε μαζί τους τα αναπτυξιακά θέματα που αφορούν στην πίστα και για τη χρηματοδότηση 11,16 εκ. ευρώ, η οποία έχει ήδη εγκριθεί από την κυβέρνηση, μέσω του ΕΠΑ Αθλητισμού.

Η χρηματοδότηση με 11.160.000 Euro περιλαμβάνει:

-Επανασχεδιασμός και επέκταση της πίστας κατά 1 χλμ. σύμφωνα με τα σύγχρονα διεθνή αγωνιστικά πρότυπα.

-Εκσυγχρονισμός των κτιριακών εγκαταστάσεων.

-Αναβάθμιση του τεχνικού και αγωνιστικού εξοπλισμού.

-Πλήρης συμμόρφωση με τα αυστηρά διεθνή πρότυπα ασφάλειας.

Με την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων, το Αυτοκινητοδρόμιο Σερρών φιλοδοξεί να καταστεί η πρώτη ελληνική πίστα που θα αποκτήσει πιστοποίηση FIA Grade 3 και FIM Grade B.

Η αναβάθμιση αυτή θα επιτρέψει τη φιλοξενία σημαντικών διεθνών διοργανώσεων αυτοκινήτου και μοτοσικλέτας, συμπεριλαμβανομένων αγώνων επιπέδου World Superbike.

Και οι Σέρρες κερδίζουν επάξια υψηλή θέση στον διεθνή χάρτη του motorsport.

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