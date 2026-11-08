Οι Σέρρες κερδίζουν επάξια υψηλή θέση στον διεθνή χάρτη του motorsport – 11,16 εκατ. ευρώ για την αναβάθμιση της πίστας

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Το Αυτοκινητοδρόμιο (πίστα) Σερρών επισκέφθηκε το πρωί ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, συνοδευόμενος από τον υφυπουργό Εξωτερικών Τάσο Χατζηβασιλείου, καθώς και τους βουλευτές Φωτεινή Αραμπατζή και Θεόφιλο Λεονταρίδη. Εκεί τον υποδέχθηκε η δήμαρχος Σερρών και πρόεδρος του φορέα Βαρβάρα Μητλιάγκα, όπου μαζί με τα μέλη της διοίκησης του Αυτοκινητοδρομίου τον ξενάγησαν στις εγκαταστάσεις της πίστας.

Ο κ. Μητσοτάκης που είχε την ευκαιρία να οδηγήσει στην πίστα συζήτησε μαζί τους τα αναπτυξιακά θέματα που αφορούν στην πίστα και για τη χρηματοδότηση 11,16 εκ. ευρώ, η οποία έχει ήδη εγκριθεί από την κυβέρνηση, μέσω του ΕΠΑ Αθλητισμού.

Η χρηματοδότηση με 11.160.000 Euro περιλαμβάνει:

-Επανασχεδιασμός και επέκταση της πίστας κατά 1 χλμ. σύμφωνα με τα σύγχρονα διεθνή αγωνιστικά πρότυπα.

-Εκσυγχρονισμός των κτιριακών εγκαταστάσεων.

-Αναβάθμιση του τεχνικού και αγωνιστικού εξοπλισμού.

-Πλήρης συμμόρφωση με τα αυστηρά διεθνή πρότυπα ασφάλειας.

Με την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων, το Αυτοκινητοδρόμιο Σερρών φιλοδοξεί να καταστεί η πρώτη ελληνική πίστα που θα αποκτήσει πιστοποίηση FIA Grade 3 και FIM Grade B.

Η αναβάθμιση αυτή θα επιτρέψει τη φιλοξενία σημαντικών διεθνών διοργανώσεων αυτοκινήτου και μοτοσικλέτας, συμπεριλαμβανομένων αγώνων επιπέδου World Superbike.

Και οι Σέρρες κερδίζουν επάξια υψηλή θέση στον διεθνή χάρτη του motorsport.

Διαβάστε επίσης:

F1: Ο Νόρις στην pole position για 3η διαδοχική χρονιά στο Σάο Πάολο – Έξαλλος ο Ράσελ, εκτός μάχης ο Φερστάπεν

Ποιο είναι το πιο οικονομικό αυτοκίνητο για 15.000 km τον χρόνο; – Βενζίνη, υβριδικό ή ηλεκτρικό;

Μπορείς να οδηγήσεις χωρίς αλυσίδες τον χειμώνα; – Tι προβλέπεται για ελαστικά τεσσάρων εποχών και 4κίνητα