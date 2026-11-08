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08.11.2026 10:02

Θάνατος Μαζωνάκη: Τα μηνύματα της 9ης Σεπτεμβρίου και η προμήθεια αναισθητικών φαρμάκων στο επίκεντρο της έρευνας

08.11.2026 10:02
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Στο «κάδρο» των Αρχών έχει μπει η γυναίκα που φέρεται να προμήθευε φάρμακα αναισθησίας στο ιατρείο όπου κατέρρευσε ο Γιώργος Μαζωνάκης.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδόθηκαν, από την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου -στο πλαίσιο της έρευνας για τον θάνατό τουπροκύπτουν συνομιλίες που αφορούν την προμήθεια των φαρμάκων. Η γυναίκα φέρεται να συνεργαζόταν με το ιατρείο ως αναισθησιολόγος, ενώ, κατά τις ίδιες πληροφορίες, δεν είναι εγγεγραμμένη στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες της ΕΡΤ, η ίδια υποστηρίζει ότι δεν προμήθευε φάρμακα και ότι δεν γνώριζε πως χρησιμοποιούνταν τέτοιες ουσίες στο συγκεκριμένο ιατρείο. Οι ισχυρισμοί και οι επικοινωνίες που έχουν εντοπιστεί εξετάζονται από τις αρμόδιες Αρχές, χωρίς να έχει ολοκληρωθεί η έρευνα.

Τα μηνύματα μεταξύ νοσηλευτών

Στο πλαίσιο της έρευνας εξετάζονται επίσης μηνύματα της 9ης Σεπτεμβρίου μεταξύ νοσηλευτών. Η άρση του τηλεφωνικού απορρήτου φέρεται να έχει αναδείξει επικοινωνίες που οι Αρχές αξιολογούν ως κρίσιμες για τη διερεύνηση της υπόθεσης.

Η έρευνα αναμένεται να διαρκέσει αρκετούς μήνες, καθώς συνεχίζεται η εξέταση των επικοινωνιών και των στοιχείων γύρω από την προμήθεια και τη χρήση των φαρμάκων.

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