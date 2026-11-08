ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ: Δώδεκα ελληνικές επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών στη SIAL Paris με στόχο διεθνείς αγορές

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Με τη συμμετοχή 12 επιχειρήσεων-μελών της εκπροσωπήθηκε η Πρωτοβουλία ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ στη διεθνή έκθεση τροφίμων και ποτών SIAL Paris 2026. Η διοργάνωση, που πραγματοποιήθηκε από τις 17 έως τις 21 Οκτωβρίου, αποτέλεσε πεδίο παρουσίασης επώνυμων ελληνικών προϊόντων στο διεθνές επαγγελματικό κοινό, με τις εταιρείες να συμμετέχουν τόσο σε κοινό όσο και σε ανεξάρτητα περίπτερα.

Η ελληνική παρουσία περιλάμβανε επιχειρήσεις από διαφορετικές κατηγορίες τροφίμων και ποτών, οι οποίες παρουσίασαν το χαρτοφυλάκιό τους, δίνοντας, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Πρωτοβουλίας, έμφαση στην ποιότητα και στην ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων. Η συμμετοχή εντάσσεται στις ενέργειες της ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ για την υποστήριξη της εξαγωγικής δραστηριότητας των μελών της και την προβολή τους στο εξωτερικό.

Στο κοινό περίπτερο της Πρωτοβουλίας συμμετείχαν τέσσερις εταιρείες: η Agrino, η Δάκος Βιομηχανίες Τροφίμων με τα ζυμαρικά ΗΛΙΟΣ, η ΚΥΚΝΟΣ και η Ελληνικά Εκλεκτά Έλαια.

Οι τέσσερις επιχειρήσεις παρουσίασαν τα προϊόντα τους στο πλαίσιο μιας κοινής εκθεσιακής παρουσίας, διατηρώντας καθεμία την εταιρική και προϊοντική της ταυτότητα. Μέσω του συγκεκριμένου σχήματος, η Πρωτοβουλία συγκέντρωσε στο ίδιο περίπτερο διαφορετικές προτάσεις της ελληνικής παραγωγής, με κοινό σημείο αναφοράς τα επώνυμα προϊόντα των μελών της.

Παράλληλα, οκτώ ακόμη εταιρείες της ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ έδωσαν το «παρών» στη SIAL Paris με δικά τους περίπτερα. Πρόκειται για τις Λουξ, Ευβοϊκή Ζύμη, Μανδρέκας, Sativa, ΓΕΩΔΗ, Nikolopoulou Foods, Αφοί Κοροντζή και Αγγελάκης.

Έτσι, η συνολική εκπροσώπηση της Πρωτοβουλίας διαμορφώθηκε μέσα από δύο διακριτές μορφές συμμετοχής: τη συλλογική παρουσία τεσσάρων μελών και την αυτόνομη εκθεσιακή παρουσία των υπόλοιπων οκτώ. Και στις δύο περιπτώσεις, αντικείμενο ήταν η παρουσίαση των προϊόντων τους στους επαγγελματίες που επισκέφθηκαν τη διοργάνωση.

Η εξαγωγική κατεύθυνση

Στη σημασία της συνεργασίας μεταξύ των ελληνικών επιχειρήσεων αναφέρθηκε ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ, Άγις Πιστιόλας, συνδέοντας τη συμμετοχή στην έκθεση με τον προσανατολισμό της Πρωτοβουλίας προς τις αγορές του εξωτερικού.

Όπως επισήμανε, η κοινή προβολή επώνυμων προϊόντων επιτρέπει στις επιχειρήσεις να συνεργάζονται, διεκδικώντας παρουσία στις διεθνείς αγορές. Ο ίδιος έδωσε έμφαση στη συλλογική προσπάθεια και στη συστηματική συμμετοχή σε σημαντικές εκθέσεις του εξωτερικού, ως μέσα υποστήριξης της εξαγωγικής δραστηριότητας των μελών.

Σύμφωνα με την τοποθέτησή του, η ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ επιδιώκει μέσα από αυτές τις διοργανώσεις να αναδεικνύει τόσο τις δυνατότητες συνεργασίας μεταξύ των εταιρειών όσο και την καινοτομία της ελληνικής παραγωγής.

Η συμμετοχή στη SIAL Paris αποτελεί μέρος αυτής της κατεύθυνσης, με την Πρωτοβουλία να συνδυάζει την κοινή εκπροσώπηση με την ανεξάρτητη παρουσία επιχειρήσεων-μελών της. Στη συγκεκριμένη διοργάνωση, το βάρος δόθηκε στην παρουσίαση της γκάμας των ελληνικών προϊόντων και στην ενίσχυση της αναγνωρισιμότητάς τους στο διεθνές επαγγελματικό κοινό.

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