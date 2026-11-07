Ελ Νίνιο: Πώς μπορεί να επηρεάσει τον φετινό χειμώνα στην Ελλάδα – Τι λέει ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Πατρών Αθ. Αργυρίου

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Σχετικά με το αν είναι δυνατόν, με βάση πάντα την εξέλιξη του φαινομένου El Niño, να προβλεφθεί αν ο φετινός χειμώνας στην Ελλάδα θα είναι θερμότερος ή ψυχρότερος και αν θα υπάρχουν περισσότερες ή λιγότερες βροχοπτώσεις, ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Πατρών, Αθανάσιος Αργυρίου επισημαίνει:

«Παρότι το El Niño μπορεί να επηρεάσει την ατμοσφαιρική κυκλοφορία σε πολύ μεγάλες γεωγραφικές αποστάσεις, η επίδρασή του στον καιρό της Ευρώπης και ιδιαίτερα της Ελλάδας δεν είναι ούτε άμεση ούτε πάντοτε η ίδια.

Εξαρτάται από την εποχή, την ένταση και τα χαρακτηριστικά του φαινομένου, αλλά και από την αλληλεπίδρασή του με άλλους μεγάλης κλίμακας τύπους ατμοσφαιρικής κυκλοφορίας, όπως η κύμανση του Βορείου Ατλαντικού (NAO).

Επομένως, ακόμη και ένα ιδιαίτερα ισχυρό επεισόδιο El Niño δεν σημαίνει απαραίτητα ότι στην Ελλάδα θα έχουμε θερμότερο ή ψυχρότερο χειμώνα, ούτε ότι οι βροχοπτώσεις θα είναι περισσότερες ή λιγότερες από τις αντίστοιχες κλιματικές τιμές.

Το φαινόμενο μπορεί να τροποποιήσει τις πιθανότητες εμφάνισης ορισμένων ατμοσφαιρικών συνθηκών, αλλά δεν καθορίζει από μόνο του την εξέλιξη του καιρού στη χώρα μας.

Για την εκτίμηση των πιθανότερων συνθηκών κατά τον επερχόμενο χειμώνα, είναι απαραίτητη η αξιοποίηση εποχικών προγνώσεων των προγνωστικών αριθμητικών υποδειγμάτων της ατμόσφαιρας, όπως αυτά του Ευρωπαϊκού Κέντρου Μεσοπρόθεσμων Μετεωρολογικών Προγνώσεων (ECMWF), συνεκτιμώντας πάντοτε την αβεβαιότητα η οποία χαρακτηρίζει τις προγνώσεις αυτού του είδους».

Θερμή φάση

Μιλώντας για το φαινόμενο El Niño, ο καθηγητής λέει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι «είναι η θερμή φάση μιας φυσικής διακύμανσης του συστήματος ωκεανού – ατμόσφαιρας στον Ειρηνικό Ωκεανό, στην περιοχή των τροπικών και η πλήρης ονομασία του El Niño – Southern Oscillation (ENSO)», προσθέτοντας: «Χαρακτηρίζεται από ασυνήθιστα υψηλές θερμοκρασίες της επιφάνειας της θάλασσας στον κεντρικό και ανατολικό Ειρηνικό, σε συνδυασμό με μεταβολές στους ανέμους, στην ατμοσφαιρική πίεση και στην τροπική νέφωση και βροχόπτωση. Δεν πρόκειται, επομένως, απλώς για μια πρόσκαιρη αύξηση της θερμοκρασίας της θάλασσας, αλλά για μια αλληλεπίδραση ατμόσφαιρας – ωκεανού. Η αντίθετη, ψυχρή φάση ονομάζεται La Niña.

Τα επεισόδια ENSO εκδηλώνονται ακανόνιστα, συνήθως ανά δύο έως επτά χρόνια, και διαφέρουν σημαντικά ως προς την ένταση, τη γεωγραφική κατανομή των θερμοκρασιακών αποχών (διαφορών των τιμών από μέσες κλιματικές τιμές) και τις επιπτώσεις τους».

Η επίδραση στην ατμόσφαιρα

Όσον αφορά στην επίδραση του φαινομένου στην ατμόσφαιρα, αλλά και την χρονική διάρκειά του, ο Αθανάσιος Αργυρίου σημειώνει:

«Η αυξημένη θερμοκρασία της θάλασσας στον τροπικό Ειρηνικό αλλάζει τις περιοχές στις οποίες ο θερμός και υγρός αέρας ανέρχεται και σχηματίζει εκτεταμένα νέφη και βροχοπτώσεις. Έτσι, μεταβάλλεται η τροπική ατμοσφαιρική κυκλοφορία και η κατανομή της θερμότητας στην ατμόσφαιρα. Οι μεταβολές αυτές μπορούν να επηρεάσουν, μέσω ατμοσφαιρικών κυμάτων μεγάλης κλίμακας και μεταβολών των αεροχειμάρρων, την κυκλοφορία της ατμόσφαιρας πολύ μακριά από τον Ειρηνικό. Το αποτέλεσμα είναι ότι ορισμένες περιοχές του πλανήτη να εμφανίζουν αυξημένες πιθανότητες για συγκεκριμένες αποκλίσεις της θερμοκρασίας ή των βροχοπτώσεων από τις συνήθεις κλιματικές συνθήκες.

Ένα επεισόδιο El Niño διαρκεί συνήθως περίπου από εννέα έως δώδεκα μήνες, αν και ορισμένα επεισόδια μπορεί να διαρκέσουν και περισσότερο. Συχνά αναπτύσσεται κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους, κορυφώνεται κοντά στον χειμώνα του Βόρειου Ημισφαιρίου και εξασθενεί την ακόλουθη άνοιξη ή το καλοκαίρι. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) της 8ης Οκτωβρίου 2026, το τρέχον επεισόδιο ενισχύεται και πιθανότατα θα παραμείνει ισχυρό έως πολύ ισχυρό κατά τον χειμώνα του 2026. Ειδικά για την περίοδο από το Νοέμβριο 2026 έως και τον Ιανουάριο του 2027, η πιθανότητα το εν εξελίξει φαινόμενο, να υπερβεί σε ένταση κάθε προηγούμενο, έως το 1950, εκτιμάται στο 70%. Η ένταση του φαινομένου, ωστόσο, δεν μεταφράζεται αυτομάτως σε ανάλογης έντασης και έκτασης επιπτώσεις σε κάθε χώρα».

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