Κορύφωση του Ελ Νίνιο τον Δεκέμβριο – Σχεδόν βέβαιη η διάρκειά του έως τον Φεβρουάριο του 2027

Takeaways by to pontiki AI Ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός εκτιμά ότι το ισχυρό φαινόμενο Ελ Νίνιο θα ενισχυθεί τους επόμενους μήνες, φτάνοντας στην κορύφωσή του τον Δεκέμβριο.

Το φαινόμενο αναμένεται να διαρκέσει έως τον Φεβρουάριο του 2027, με την πιθανότητα επιμονής του να αγγίζει σχεδόν το 100% σύμφωνα με τις προβλέψεις του οργανισμού.

Οι θερμοκρασίες της επιφάνειας της θάλασσας στον Ειρηνικό Ωκεανό προβλέπεται να παρουσιάσουν απόκλιση έως και 3,7 βαθμούς Κελσίου πάνω από τα φυσιολογικά επίπεδα κατά το τελευταίο τρίμηνο του έτους.

Το Ελ Νίνιο απελευθερώνει αποθηκευμένη θερμότητα από τον ωκεανό, γεγονός που αναμένεται να προκαλέσει υψηλές θερμοκρασίες σε μεγάλο μέρος του πλανήτη και μεταβολές στα παγκόσμια κλιματικά συστήματα.

Το τρέχον επεισόδιο, το οποίο ξεκίνησε τον Ιούνιο, ενδέχεται να αποδειχθεί το ισχυρότερο που έχει καταγραφεί από το 1950, εντείνοντας τις συνέπειες της ανθρωπογενούς κλιματικής αλλαγής.

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Το ισχυρό φαινόμενο Ελ Νίνιο που βρίσκεται σε εξέλιξη θα συνεχίσει να ενισχύεται τους επόμενους μήνες, φτάνοντας στην κορύφωσή του τον Δεκέμβριο, σύμφωνα με τις προβλέψεις του Παγκόσμιου Μετεωρολογικού Οργανισμού.

Ο ΠΜΟ, ο οποίος αποτελεί μέρος του συστήματος του ΟΗΕ, εκτιμά ότι το φαινόμενο θα διαρκέσει έως τον Φεβρουάριο του 2027, με την πιθανότητα επιμονής του να αγγίζει σχεδόν το 100%.

Το Ελ Νίνιο είναι ένα φυσικό κλιματικό φαινόμενο που εκδηλώνεται κάθε δύο έως επτά χρόνια και χαρακτηρίζεται από την άνοδο της θερμοκρασίας των επιφανειακών υδάτων στον κεντρικό και ανατολικό Ειρηνικό Ωκεανό, στην περιοχή του Ισημερινού.

Το τρέχον επεισόδιο άρχισε να εκδηλώνεται τον Ιούνιο και ενδέχεται να αποδειχθεί το ισχυρότερο που έχει καταγραφεί, εντείνοντας τις συνέπειες της ανθρωπογενούς κλιματικής αλλαγής.

Θερμοκρασίες-ρεκόρ στον Ειρηνικό

Στο μηνιαίο εποχικό δελτίο του ΠΜΟ επισημαίνεται ότι οι θερμοκρασίες της θάλασσας στο κεντρικό και ανατολικό τμήμα του τροπικού Ειρηνικού αναμένεται να ανέλθουν σε επίπεδα ρεκόρ τον Οκτώβριο, τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο.

«Το Ελ Νίνιο έχει εκδηλωθεί σταθερά και ενισχύεται γρήγορα. Οι προβλέψεις του ΠΜΟ υποδεικνύουν ότι η πιθανότητα να επιμείνει έως τον Φεβρουάριο του 2027 είναι σχεδόν 100%, κάτι που δυνητικά θα μπορούσε να σημαίνει πως θα είναι ένα από τα ισχυρότερα επεισόδια τουλάχιστον από το 1950», δήλωσε η γενική γραμματέας του οργανισμού, Σελέστε Σάουλο.

Η πρόβλεψη βασίζεται στη συναίνεση 13 εθνικών και διεθνών οργανισμών, καθώς και στην ανταλλαγή δεδομένων σε πραγματικό χρόνο από ωκεανογραφικές σημαδούρες, δορυφόρους και άλλα συστήματα παρατήρησης, υπό τον συντονισμό του ΠΜΟ.

Σύμφωνα με τον οργανισμό, η Γη κατέγραψε ήδη τον θερμότερο Αύγουστο στην ιστορία των μετρήσεων.

Έως και 3,7 βαθμούς πάνω από τα φυσιολογικά επίπεδα

Οι θερμοκρασίες στην επιφάνεια της θάλασσας στην περιοχή αναφοράς «Νίνιο 3,4» αυξήθηκαν από 1,6 βαθμούς Κελσίου πάνω από τα φυσιολογικά επίπεδα τον Ιούνιο του 2026 σε 2,5 βαθμούς πάνω από τα φυσιολογικά τον Αύγουστο.

Τον Οκτώβριο, τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο η απόκλιση αναμένεται να φτάσει τους 3,7 βαθμούς Κελσίου, με την κορύφωση να τοποθετείται γύρω στον Δεκέμβριο.

Πρόκειται, σύμφωνα με τον ΠΜΟ, για το υψηλότερο επίπεδο από την έναρξη των παρατηρήσεων, σημαντικά πάνω από το προηγούμενο ρεκόρ των 2,6 βαθμών Κελσίου, το οποίο είχε καταγραφεί μεταξύ Νοεμβρίου 2015 και Ιανουαρίου 2016.

«Θερμότητα έτοιμη να εκλυθεί»

Η Σελέστε Σάουλο διευκρίνισε ότι το Ελ Νίνιο δεν προσθέτει επιπλέον θερμότητα στον πλανήτη, αλλά απελευθερώνει θερμότητα που έχει αποθηκευτεί κάτω από την επιφάνεια του ωκεανού.

«Γι’ αυτό κάθε φαινόμενο υψηλής έντασης συχνά προκαλεί μία από τις θερμότερες χρονιές που έχουν καταγραφεί, όπως το 2024», εξήγησε.

«Ο ωκεανός αντλεί αυτή τη θερμότητα από το θερμότερο επίπεδο που έχουμε παρατηρήσει ποτέ. Υπάρχει απλούστατα θερμότητα έτοιμη να εκλυθεί», πρόσθεσε.

Το ισχυρό Ελ Νίνιο αναμένεται να προκαλέσει θερμοκρασίες υψηλότερες από τον μέσο όρο σε μεγάλο μέρος του πλανήτη και να μεταβάλει σημαντικά τα καθεστώτα των ανέμων, των ατμοσφαιρικών πιέσεων και των βροχοπτώσεων.

Στις εποχικές προβλέψεις του, ο ΠΜΟ λαμβάνει υπόψη και άλλους παράγοντες, όπως τις θερμοκρασίες της επιφάνειας των υδάτων στον τροπικό Ατλαντικό, οι οποίες επίσης αναμένεται να παραμείνουν υψηλότερες από τα φυσιολογικά επίπεδα.

Ήδη αισθητές οι επιπτώσεις

Το φαινόμενο προκαλεί ήδη ακραίες κλιματικές συνθήκες σε διάφορες περιοχές του κόσμου.

Στην Κεντρική Αμερική, η ξηρασία περιορίζει τις σοδειές και πλήττει σοβαρά την κτηνοτροφία, ενώ στην Ινδία οι έντονες διαταραχές του μουσώνα θέτουν σε κίνδυνο τις καλλιέργειες.

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