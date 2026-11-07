Super League: Σε Πανθεσσαλικό και «Βικελίδης» σήμερα τα φώτα

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Λίγο πριν τη νέα διακοπή για τις υποχρεώσεις των Εθνικών ομάδων, οι σύλλογοι της Super League μπαίνουν στα γήπεδα για τις υποχρεώσεις της 10ης αγωνιστικής.

Μια αγωνιστική που περιλαμβάνει – μεταξύ άλλων – το ντέρμπι ανάμεσα σε Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ, το «ανέβασμα» του πρωτοπόρου Παναθηναϊκού στη Θεσσαλονίκη και την εντός έδρας αναμέτρηση της ΑΕΚ με τον Λεβαδειακό.

Η αυλαία θα ανοίξει το απόγευμα του Σαββάτου (7/11, 17:00) στο Πανθεσσαλικό στάδιο, όπου ο ασφυκτικά πιεζόμενος από τη δεινή βαθμολογική θέση του Βόλος περιμένει την Κηφισιά, η οποία προέρχεται από ένα μεγάλο παιχνίδι -ασχέτως αποτελέσματος- απέναντι στον Ολυμπιακό και με 11 βαθμούς βρίσκεται στην 7η θέση.

Βίοι αντίθετοι, οι Θεσσαλοί μετά την αφαίρεση βαθμών για τη φερόμενη χειραγώγηση παλαιότερου αγώνα τους με τον Πανσερραϊκό βρίσκονται στον βυθό της βαθμολογίας χωρίς πόντο και το μέλλον τους στην ανώτατη κατηγορία προοιωνίζεται δυσοίωνο.

Η δεύτερη αναμέτρηση του Σαββάτου θα φιλοξενηθεί στο «Κλεάνθης Βικελίδης» (19:30), όπου ο (5ος) Άρης περιμένει τον (10ο) Παναιτωλικό. Οι «κίτρινοι» του Μιχάλη Γρηγορίου καλούνται να ξεπεράσουν το «χαστούκι» στη Λιβαδειά (0-3), που ήταν το πρώτο μετά από τρεις συνεχείς επιτυχίες.

Απέναντί τους θα βρεθεί ο Παναιτωλικός που τα πηγαίνει από το κακό στο χειρότερο, έχοντας συμπληρώσει έξι συνεχείς ήττες με απολογισμό 1-16 τέρματα και τον Γιάννη Αναστασίου να αναζητά λύσεις.

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