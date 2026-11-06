EuroLeague: Ο Ολυμπιακός άγγιξε την ανατροπή από το -22, αλλά ο Ερυθρός Αστέρας τον λύγισε με 62-57 στη Sunel Arena και τον έριξε από την κορυφή

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Ένας αγνώριστος Ολυμπιακός, ιδιαίτερα στο πρώτο ημίχρονο, γνώρισε την ήττα με 57-62 από τον Ερυθρό Αστέρα στη Sunel Arena, για τη 10η αγωνιστική της EuroLeague, χάνοντας την ευκαιρία να παραμείνει στην κορυφή της βαθμολογίας μαζί με τον Παναθηναϊκό. Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα υποχώρησε στο 7-3, έχοντας πλέον το ίδιο ρεκόρ με τους Σέρβους, παρά τη μεγάλη προσπάθεια ανατροπής στο δεύτερο μέρος.

Από το -22 μια ανάσα από την ανατροπή

Ο Ολυμπιακός πραγματοποίησε ένα από τα χειρότερα πρώτα ημίχρονά του, αντιμετωπίζοντας σοβαρά προβλήματα στην επίθεση και αδυνατώντας να περιορίσει τον Ερυθρό Αστέρα. Οι φιλοξενούμενοι επέβαλαν τον ρυθμό τους από νωρίς, προηγήθηκαν 11-19 στο πρώτο δεκάλεπτο και πήγαν στα αποδυτήρια με διαφορά 18 πόντων (22-40).

Η εικόνα των «ερυθρόλευκων» βελτιώθηκε στο δεύτερο μέρος, με τον Σάσα Βεζένκοβ να αναλαμβάνει το μεγαλύτερο βάρος στην επίθεση. Παρότι η διαφορά έφτασε ακόμη και τους 22 πόντους, οι Πειραιώτες δεν εγκατέλειψαν την προσπάθεια και άρχισαν σταδιακά να μειώνουν.

Στο τέλος της τρίτης περιόδου το σκορ ήταν 41-51, με τον Ολυμπιακό να συνεχίζει την αντεπίθεσή του στο τελευταίο δεκάλεπτο. Οι γηπεδούχοι πλησίασαν μέχρι τους δύο πόντους (55-57), όμως δύο καθοριστικά καλάθια από τους Κολόκο και Τζόουνς έβαλαν τέλος στις ελπίδες τους, χαρίζοντας στον Ερυθρό Αστέρα μια σπουδαία εκτός έδρας νίκη.

Πάλευε μόνος ο Βεζένκοβ – Η επιστροφή Φουρνιέ και το ντεμπούτο Κόντσαρ

Ο Σάσα Βεζένκοβ ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής του Ολυμπιακού, πραγματοποιώντας εντυπωσιακή εμφάνιση με 27 πόντους και 6 ριμπάουντ. Ωστόσο, η προσπάθειά του δεν αποδείχθηκε αρκετή, καθώς δεν είχε την απαιτούμενη βοήθεια από τους συμπαίκτες του.

Η επιστροφή του Εβάν Φουρνιέ στην αγωνιστική δράση δεν συνδυάστηκε με θετικό αποτέλεσμα. Ο Γάλλος άργησε να βρει ρυθμό, ανέβασε όμως αισθητά την απόδοσή του στο δεύτερο ημίχρονο και έδωσε σημαντικές λύσεις στα κρίσιμα λεπτά. Ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 12 πόντους, 2 ριμπάουντ και 3 ασίστ.

Το ντεμπούτο του με τη φανέλα του Ολυμπιακού πραγματοποίησε ο Τζον Κόντσαρ, ο οποίος αγωνίστηκε για 19 λεπτά. Παρότι δεν κατάφερε να σκοράρει, είχε θετική παρουσία στην άμυνα, χωρίς πάντως να ξεχωρίσει ιδιαίτερα.

Από την πλευρά των νικητών, κορυφαίος ήταν ο Νουόρα, ο οποίος σημείωσε double-double με 18 πόντους και 13 ριμπάουντ, προσθέτοντας και 2 ασίστ.

Δεύτερη ήττα στη Sunel Arena – Η συνέχεια στη EuroLeague

Η ήττα από τον Ερυθρό Αστέρα ήταν η δεύτερη του Ολυμπιακού στη Sunel Arena, καθώς η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα είχε ηττηθεί στο ίδιο γήπεδο και από τη Φενέρμπαχτσε.

Με το αποτέλεσμα αυτό, οι Πειραιώτες απομακρύνθηκαν από την κορυφή της βαθμολογίας, όπου μέχρι πρότινος ισοβαθμούσαν με τον Παναθηναϊκό, και βρίσκονται πλέον στο 7-3, όπως και ο Ερυθρός Αστέρας.

Στην 11η αγωνιστική, ο Ολυμπιακός θα υποδεχθεί την Ντουμπάι την Πέμπτη 12 Νοεμβρίου, στις 21:15, ενώ ο Ερυθρός Αστέρας θα αντιμετωπίσει τη Ρεάλ Μαδρίτης στην ισπανική πρωτεύουσα, την ίδια ημέρα, στις 22:00.

Τα δεκάλεπτα: 11-19, 22-40, 41-51, 57-62.

Η 10η αγωνιστική

Τετάρτη 04/11:

Ρεάλ Μαδρίτης – Παναθηναϊκός 112-115

Πέμπτη (05/11)

Αναντολού Εφές – Παρί 90-95

Φενέρμπαχτσε – Μπασκόνια 84-65

Χάποελ Τελ Αβίβ – Μπαρτσελόνα 90-93

Βιλερμπάν – Μπάγερν Μονάχου 95-99

Αρμάνι Μιλάνο – Βαλένθια 73-84

Παρασκευή (06/11)

Μπεσίκτας – Ζάλγκιρις Κάουνας 67-83

Ολυμπιακός – Ερυθρός Αστέρας 57-62

Βίρτους Μπολόνια – Ντουμπάι BC

Παρτίζαν – Μακάμπι

Η Βαθμολογία:

Παναθηναϊκός 8-2

Ολυμπιακός 7-3

Βαλένθια 7-3

Φενέρμπαχτσε 7-3

Μπαρτσελόνα 7-3

Ερυθρός Αστέρας 7-3

Ντουμπάι 6-3

Ρεάλ Μαδρίτης 6-4

Χάποελ Τελ Αβίβ 6-4

Ζάλγκιρις 6-4

Παρτίζαν 4-5

Βίρτους Μπολόνια 4-5

Μπεσίκτας 4-6

Αναντολού Εφές 4-6

Παρί 4-6

Βιλερμπάν 4-6

Μπάγερν Μονάχου 3-7

Μακάμπι Τελ Αβίβ 2-7

Αρμάνι Μιλάνο 1-9

Μπασκόνια 1-9

Η επόμενη αγωνιστική (11η):

Τετάρτη (11/11)

21:45: Παρί – Φενέρμπαχτσε

21:45: Παρτίζαν – Μπασκόνια

Πέμπτη (12/11)

21:05: Μακάμπι Τελ Αβίβ – Χάποελ Τελ Αβίβ

21:15: Ολυμπιακός – Ντουμπάι BC

21:30: Βαλένθια – Μπάγερν Μονάχου

21:30: Αρμάνι Μιλάνο – Ζάλγκιρις

20:00: Ρεάλ Μαδρίτης – Ερυθρός Αστέρας

Παρασκευή (13/11)

19:30: Αναντολού Εφές – Βίρτους Μπολόνια

21:15: Παναθηναϊκός – Μπαρτσελόνα

21:30: Βιλερμπάν – Μπεσίκτας

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