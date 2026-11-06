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06.11.2026 21:54

ΠΑΟΚ: «Ριζώνει» στην Τούμπα ο Ζίβκοβιτς – Συμφωνία για συμβόλαιο 4+1 ετών

06.11.2026 21:54
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Σε προφορική συμφωνία για επέκταση της μεταξύ τους συνεργασίας για τέσσερα επιπλέον χρόνια -και οψιόν για ένα ακόμη- έφτασαν ΠΑΕ ΠΑΟΚ και Αντρίγια Ζίβκοβιτς το απόγευμα της Παρασκευής, 6/11. Πράγμα που σημαίνει πως ο 30χρονος διεθνής Σέρβος μεσοεπιθετικός θα παραμείνει κάτοικος Τούμπας τουλάχιστον έως το καλοκαίρι του 2031.

Το κεφάλαιο «Ζίβκοβιτς» ήταν ένα από τα «καυτά» θέματα που απασχολούσαν τον οργανισμό της «ασπρόμαυρης» οικογένειας και κλείνει κι αυτό οριστικά – το δεύτερο μετά από εκείνο του Γιάννη Μιχαηλίδη, που επίσης επέκτεινε το συμβόλαιό του ως τις 30 Ιουνίου 2030. Δεν είναι τυχαίο πως ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ, Ιβάν Σαββίδης, ασχολήθηκε προσωπικά με το θέμα μιλώντας μάλιστα ο ίδιος με τον αρχηγό της ομάδας.

Ο πρώην άσος των Παρτιζάν και Μπενφίκα βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη από το Σεπτέμβριο του 2020, όταν και μετακόμισε έχοντας μείνει ελεύθερος από τους «αετούς της Λισσαβόνας».

Από τότε, έχει πραγματοποιήσει 291 εμφανίσεις σε όλες τις διοργανώσεις με τη φανέλα του ΠΑΟΚ, πετυχαίνοντας 69 γκολ και μοιράζοντας 75 ασίστ, παίρνοντας στην πορεία των ετών το περιβραχιόνιο του αρχηγού. Παράλληλα, με τους «ασπρόμαυρους» κατέκτησε το Πρωτάθλημα του 2024 και το Κύπελλο του 2021.

Πλέον, για να ανακοινωθεί και επίσημα η συμφωνία των δύο πλευρών, απομένουν τα τυπικά, δηλαδή οι υπογραφές στο νέο συμβόλαιο.

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