Απαγόρευση εισόδου στα γήπεδα για 10 μήνες στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο

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Ο αθλητικός δικαστής της μπασκετικής λίγκας (ΕΣΑΚΕ) επέβαλε στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο ποινή απαγόρευσης εισόδου στα γήπεδα για 10 μήνες.

Η ποινή επιβλήθηκε ύστερα από καταγγελία της ΚΑΕ Ολυμπιακός, για ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ταυτόχρονα, ο αθλητικός δικαστής επέβαλε 60.000 πρόστιμο στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο και 30.000 ευρώ στην ΚΑΕ Παναθηναϊκός λόγω αντικειμενικής ευθύνης.

Οι «πράσινοι» θα προσφύγουν στο ΑΣΕΑΔ.

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