Κίνηση στους δρόμους: Ουρές χιλιομέτρων στον Κηφισό και μεγάλες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό – Προβλήματα και στο κέντρο της Αθήνας

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Ιδιαίτερα δύσκολη είναι η κατάσταση στους δρόμους της Αττικής το απόγευμα της Παρασκευής, 6/11, με τους οδηγούς να βρίσκονται αντιμέτωποι με σημαντικές καθυστερήσεις. Στο επίκεντρο των προβλημάτων βρίσκονται ο Κηφισός και η Αττική Οδός, ενώ αυξημένη κίνηση καταγράφεται και σε αρκετούς κεντρικούς οδικούς άξονες της πρωτεύουσας.

Στον Κηφισό, η κυκλοφορία διεξάγεται με ιδιαίτερα χαμηλές ταχύτητες και στις δύο κατευθύνσεις. Στο ρεύμα προς Πειραιά, τα οχήματα σχηματίζουν ουρές από τον Άγιο Στέφανο έως το ύψος του Αιγάλεω. Αντίστοιχα, στο ρεύμα προς Λαμία, η συμφόρηση εκτείνεται από το Φαληρικό Δέλτα μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια.

Προβλήματα και στην Αττική Οδό

Επιβαρυμένη είναι η εικόνα και στην Αττική Οδό, με τους οδηγούς να χρειάζεται να υπολογίσουν επιπλέον χρόνο για τις μετακινήσεις τους.

Ειδικότερα και σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση της Αττικής Οδού, στο ρεύμα προς Ελευσίνα οι καθυστερήσεις φτάνουν τα 15 έως 20 λεπτά στο τμήμα από τον κόμβο Ανθούσας μέχρι τον κόμβο Κηφισίας, ενώ στην έξοδο προς Πειραιά υπολογίζονται σε 15 λεπτά.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα:

15'-20' από κόμβο Ανθούσας έως κόμβο Κηφισίας,

10'-15' στην έξοδο για Πειραιά.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Κατεχάκη 10'-15' από κόμβο Παπάγου έως έξοδο για Καρέα. https://t.co/4d6n1SMuL9 — Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) November 6, 2026

Στην κατεύθυνση προς Αεροδρόμιο, καταγράφονται καθυστερήσεις 10-15 λεπτών στην έξοδο προς Λαμία. Αντίστοιχος χρόνος καθυστέρησης σημειώνεται και στο ρεύμα προς Κατεχάκη, από τον κόμβο Παπάγου έως την έξοδο για Καρέα.

Κυκλοφοριακό χάος σε βασικές λεωφόρους στο κέντρο της Αθήνας

Αυξημένη κίνηση καταγράφεται και στη Λεωφόρο Αθηνών, όπου στο ρεύμα εξόδου η κυκλοφορία είναι αυξημένη από την πλατεία Καραϊσκάκη έως τον Κηφισό. Δύσκολη είναι η κατάσταση και στην Ιερά Οδό, στην κατεύθυνση προς Αιγάλεω, μέχρι τη Θηβών.

Στη Λεωφόρο Κηφισίας, σημαντική επιβάρυνση παρουσιάζει η άνοδος από το Ψυχικό έως το Μαρούσι, ενώ προβλήματα εντοπίζονται και στο ρεύμα καθόδου, στο ύψος του Αμαρουσίου. Αντίστοιχη εικόνα επικρατεί στη Λεωφόρο Κατεχάκη, προς Ηλιούπολη, από την Περιφερειακή Υμηττού μέχρι τον Καρέα.

Στο κέντρο της Αθήνας, η κυκλοφορία είναι αυξημένη στη Βασιλίσσης Σοφίας και στις δύο κατευθύνσεις, καθώς και στις οδούς Βασιλέως Κωνσταντίνου, Σταδίου, Βασιλίσσης Αμαλίας και Φιλελλήνων.

Επιβαρυμένη είναι επίσης η άνοδος της Λεωφόρου Συγγρού, από το ύψος της οδού Φραντζή, ενώ οι οδηγοί έρχονται αντιμέτωποι με καθυστερήσεις και στις οδούς Αχιλλέως και Μάρνη.

Στα βόρεια προάστια, αυξημένη κίνηση παρατηρείται στη Λεωφόρο Κύμης, αλλά και στον άξονα Παλαιολόγου-Παπανικολή.

Σημειώνεται ότι από τις 15:00 της Παρασκευής εφαρμόζονται επιπλέον κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην πρωτεύουσα, στο πλαίσιο της διεξαγωγής του 43ου Αυθεντικού Μαραθωνίου της Αθήνας.

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