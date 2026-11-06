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06.11.2026 16:46

Σαράντα κτηνοτρόφους από τα Τρίκαλα ερευνά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία – Πού στρέφονται οι έρευνες

06.11.2026 16:46
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Περίπου 40 κτηνοτρόφους από την περιοχή των Τρικάλων ερευνά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. 

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία πραγματοποίησε χθες (5/11) έφοδο στην κτηνιατρική υπηρεσία Τρικάλων. Οι έρευνες επικεντρώνονται σε επιδοτήσεις που δόθηκαν την περίοδο 2019-2022. 

Οι ελεγκτές κατάσχεσαν: 

  • Πιστοποιητικά μετακίνησης βοοειδών
  • Γνωστοποιήσεις μεταβολών
  • Βιβλία μεταβολών ζωικού κεφαλαίου

Τα συγκεκριμένα στοιχεία θεωρούνται κρίσιμα για τη διασταύρωση των πραγματικών μετακινήσεων και μεταβολών του ζωικού κεφαλαίου με τα δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν για τη χορήγηση επιδοτήσεων.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του  trikalavoice.gr έχουν σχηματιστεί δικογραφίες για απάτη και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα, αδικήματα που προσδίδουν ιδιαίτερη βαρύτητα στην υπόθεση.

Παράλληλα, στις ερευνητικές κατευθύνσεις περιλαμβάνεται το ενδεχόμενο ψευδών βεβαιώσεων, ενώ εξετάζεται και το ενδεχόμενο ύπαρξης οργανωμένης εγκληματικής δράσης, με δεδομένο ότι οι υποθέσεις φέρονται να αφορούν περισσότερα πρόσωπα.

Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη και το υλικό που συγκεντρώθηκε αναμένεται να αξιολογηθεί στο πλαίσιο της διερεύνησης των επίμαχων επιδοτήσεων.

Το ζητούμενο πλέον είναι εάν από τις διασταυρώσεις των εγγράφων θα προκύψουν συγκεκριμένες αναντιστοιχίες στις δηλώσεις ζωικού κεφαλαίου και ποιο θα είναι το εύρος των ενδεχόμενων οικονομικών παρατυπιών.

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