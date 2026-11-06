Σαράντα κτηνοτρόφους από τα Τρίκαλα ερευνά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία – Πού στρέφονται οι έρευνες

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Περίπου 40 κτηνοτρόφους από την περιοχή των Τρικάλων ερευνά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία πραγματοποίησε χθες (5/11) έφοδο στην κτηνιατρική υπηρεσία Τρικάλων. Οι έρευνες επικεντρώνονται σε επιδοτήσεις που δόθηκαν την περίοδο 2019-2022.

Οι ελεγκτές κατάσχεσαν:

Πιστοποιητικά μετακίνησης βοοειδών

Γνωστοποιήσεις μεταβολών

Βιβλία μεταβολών ζωικού κεφαλαίου

Τα συγκεκριμένα στοιχεία θεωρούνται κρίσιμα για τη διασταύρωση των πραγματικών μετακινήσεων και μεταβολών του ζωικού κεφαλαίου με τα δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν για τη χορήγηση επιδοτήσεων.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του trikalavoice.gr έχουν σχηματιστεί δικογραφίες για απάτη και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα, αδικήματα που προσδίδουν ιδιαίτερη βαρύτητα στην υπόθεση.

Παράλληλα, στις ερευνητικές κατευθύνσεις περιλαμβάνεται το ενδεχόμενο ψευδών βεβαιώσεων, ενώ εξετάζεται και το ενδεχόμενο ύπαρξης οργανωμένης εγκληματικής δράσης, με δεδομένο ότι οι υποθέσεις φέρονται να αφορούν περισσότερα πρόσωπα.

Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη και το υλικό που συγκεντρώθηκε αναμένεται να αξιολογηθεί στο πλαίσιο της διερεύνησης των επίμαχων επιδοτήσεων.

Το ζητούμενο πλέον είναι εάν από τις διασταυρώσεις των εγγράφων θα προκύψουν συγκεκριμένες αναντιστοιχίες στις δηλώσεις ζωικού κεφαλαίου και ποιο θα είναι το εύρος των ενδεχόμενων οικονομικών παρατυπιών.

Διαβάστε επίσης

Νέος γύρος κινητοποιήσεων για το ηλικιωμένο ζευγάρι στην Κάτω Τούμπα – Απορρίφθηκε το αίτημα να ανασταλεί η έξωση

ΜΚΟ «Παιδική Χαρά»: Παραιτήθηκε ο δικηγόρος των Φιρινίδη και Μανησιώτη – Διαφωνία για την υπεράσπιση

Pizza Fan: «Πράσινο φως» για αποδέσμευση λογαριασμών, ανοίγει ο δρόμος για την επαναλειτουργία των καταστημάτων