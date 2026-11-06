ΜΚΟ «Παιδική Χαρά»: Παραιτήθηκε ο δικηγόρος των Φιρινίδη και Μανησιώτη – Διαφωνία για την υπεράσπιση

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Την παραίτησή του από την υπεράσπιση του Κωνσταντίνου Φιρινίδη και της Βασιλικής Μανησιώτη, που κατηγορούνται για υπεξαίρεση 2,9 εκατομμυρίων ευρώ από φιλανθρωπικούς εράνους της ΜΚΟ «Παιδική Χαρά» για άρρωστα παιδιά, ανακοίνωσε ο δικηγόρος Κωνσταντίνος Τσάκος.

Ο δικηγόρος ξεκαθάρισε ότι δεν συνεχίζει να εκπροσωπεί τους δύο κατηγορουμένους, επικαλούμενος διαφωνίες σχετικά με την περαιτέρω υπερασπιστική γραμμή και τον τρόπο δημόσιας παρουσίασής της.

«Παιδική Χαρά»: Γιατί διακόπηκε η συνεργασία με τον δικηγόρο

Σύμφωνα με τον Κωνσταντίνο Τσάκο, η συνεργασία ολοκληρώθηκε μετά το πέρας των απολογιών των δύο κατηγορουμένων ενώπιον του ανακριτή.

Όπως εξήγησε, η διακοπή της συνεργασίας οφείλεται σε διαφωνία για τη χάραξη της υπερασπιστικής στρατηγικής, αλλά και για τον τρόπο με τον οποίο αυτή θα εκφράζεται δημόσια.

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