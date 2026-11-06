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06.11.2026 15:34

Αντίστροφη μέτρηση για τον 43ο Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας με Μεγάλο Χορηγό την Allwyn Hellas – Στις 7 και 8 Νοεμβρίου η διήμερη δρομική γιορτή με 85.000 συμμετοχές από όλο τον κόσμο

06.11.2026 15:34
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Η μεγαλύτερη δρομική γιορτή της Αθήνας επιστρέφει στις 7 και 8 Νοεμβρίου, με τον 43ο Αυθεντικό Μαραθώνιο να υποδέχεται περισσότερους από 85.000 δρομείς από κάθε γωνιά του κόσμου, σημειώνοντας νέο ρεκόρ συμμετοχών. Η Allwyn Hellas, Μεγάλος Χορηγός της διοργάνωσης για 16η συνεχή χρονιά, θα βρίσκεται και εφέτος στο πλευρό των δρομέων, προσφέροντας μοναδικές στιγμές ενθάρρυνσης κατά μήκος των διαδρομών, αλλά και ξεχωριστές εμπειρίες στο Χωριό των Χορηγών, το Σάββατο 7 και την Κυριακή 8 Νοεμβρίου.

Το πρόγραμμα του αγωνιστικού διημέρου

Το αγωνιστικό διήμερο ξεκινά αύριο Σάββατο, 7 Νοεμβρίου, στις 17:00, με τη διαδρομή των 5χλμ Telekom, ενώ τις 20:00 θα δοθεί η εκκίνηση για τα 5 χλμ. Universities Night Run Allwyn, τη βραδινή διαδρομή για φοιτητές και φοιτήτριες.

Την Κυριακή, 8 Νοεμβρίου, η προσοχή όλων στρέφεται στον Μαραθώνα, όπου στις 8:30 θα δοθεί το σήμα για να ξεκινήσει η κλασική διαδρομή των 42.195 μ. Μισή ώρα νωρίτερα, στις 08:00 θα πραγματοποιηθεί στο κέντρο της Αθήνας ο αγώνας των 10 χλμ. Allwyn.

Η Allwyn Hellas στο πλευρό όλων των δρομέων

Η Allwyn Hellas θα υποδέχεται τόσο τους δρομείς όσο και τους επισκέπτες με μια σειρά απολαυστικών δράσεων, κάνοντας την εμπειρία τους ακόμα πιο ξεχωριστή.

Τόσο στους δρομικούς αγώνες του Σαββάτου, όσο και σε αυτούς της Κυριακής, η ομάδα κρουστών Quilombo, θα βρίσκεται στη συμβολή της Βασ. Σοφίας με την Ηρώδου Αττικού, δίνοντας ρυθμό κι ενέργεια στα τελευταία βήματα των συμμετεχόντων, λίγο πριν την τελική ευθεία για τον τερματισμό στο Καλλιμάρμαρο.

Παράλληλα, ο καταξιωμένος ντράμερ Αλέξης Σταυρόπουλος θα εμψυχώνει τους αθλητές με ένα ξεχωριστό σετ μπροστά από το εμβληματικό γυάλινο γλυπτό του «Δρομέα».

Ραντεβού με την Allwyn Hellas στο Χωριό των Χορηγών

Σημείο συνάντησης για όλους θα είναι, για ακόμη μια χρονιά, το περίπτερο της Allwyn Hellas στο Χωριό των Χορηγών, απέναντι από το Καλλιμάρμαρο. Εκεί, οι δρομείς θα έχουν την ευκαιρία να ποζάρουν για τον διακεκριμένο φωτογράφο Νίκο Ζήκο, γνωστό ως Nik Zik και να παραλάβουν το πορτρέτο τους καδραρισμένο ως αναμνηστικό.

Οι εκπλήξεις στο Allwyn Experience Hub, όμως, δεν σταματούν εκεί, καθώς όλοι οι επισκέπτες θα μπορούν να διαλέξουν χάντρες στα χρώματα της Allwyn και να δημιουργήσουν τα δικά τους προσωποποιημένα διακοσμητικά για τα κορδόνια των running shoes τους.

Οι επισκέπτες του περιπτέρου θα έχουν, επίσης, την ευκαιρία να συμμετάσχουν εικονικά και στο μεγάλο έργο της ανακαίνισης του Αντικαρκινικού Νοσοκομείου «Μεταξά» που υλοποιεί η Allwyn, στο πλαίσιο του προγράμματος εταιρικής υπευθυνότητας Allwyn Care. Οι επισκέπτες μπορούν να γίνουν μέρος αυτής της προσπάθειας μέσα από το «Allwyn Care Buzzer», μια διαδραστική δράση μέσω της οποίας συγκεντρώνουν πόντους, τους οποίους η Allwyn θα μετατρέψει σε οικονομική συνεισφορά για το έργο ανακαίνισης.

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