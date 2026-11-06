Συνελήφθη στα Πατήσια 44χρονος για το άγριο διπλό φονικό στο Λουτράκι το 2020 – Οπλισμένος με πιστόλι και χειροβομβίδες, φέρεται να σχεδίαζε νέα επίθεση

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Έξι χρόνια μετά τη διπλή δολοφονία στο Λουτράκι που είχε προκαλέσει σοκ στο πανελλήνιο, τον Οκτώβριο του 2020, οι αστυνομικές Αρχές πέρασαν χειροπέδες στον 44χρονο υπήκοο Αλβανίας που κατηγορείται για το έγκλημα.

Ο άνδρας εντοπίστηκε στα Πατήσια, όπου φέρεται να ζούσε χρησιμοποιώντας πλαστά στοιχεία ταυτότητας, ενώ στο «μικροσκόπιο» των ερευνών βρίσκεται και η πληροφορία ότι σχεδίαζε νέα επίθεση. Αστυνομικές πηγές τον περιγράφουν ως σκληρό κακοποιό, με τις έρευνες να επεκτείνονται σε πιθανή εμπλοκή του σε άλλες παράνομες δραστηριότητες από την περίοδο του διπλού φονικού έως τη σημερινή σύλληψή του.

Η επιχείρηση για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του οργανώθηκε από το Τμήμα Ανθρωποκτονιών. Κατά την έρευνα στο διαμέρισμα όπου βρισκόταν, οι αστυνομικοί εντόπισαν ένα γεμάτο πιστόλι και δύο χειροβομβίδες.

Η αιματηρή επίθεση στην εξοχική κατοικία στο Φλάμπουρο

Το διπλό έγκλημα είχε αποκαλυφθεί στις 11 Οκτωβρίου 2020. Σε εξοχικό σπίτι στην περιοχή Φλάμπουρο Κορινθίας εντοπίστηκαν νεκροί μία 43χρονη γυναίκα ουκρανικής καταγωγής και ο 42χρονος φαρμακοποιός σύντροφός της.

Τα δύο θύματα είχαν δεχτεί πολλαπλά χτυπήματα με τσεκούρι. Από τα πρώτα στάδια της έρευνας, οι αστυνομικοί επικέντρωσαν το ενδιαφέρον τους στον 44χρον -πρώην σύντροφο της γυναίκας-, καθώς υπήρχαν στοιχεία που έδειχναν ότι δεν είχε αποδεχθεί τον χωρισμό τους.

Η 43χρονη είχε γνωρίσει τον 44χρονο στο Λουτράκι, ωστόσο η σχέση τους διεκόπη με δική της απόφαση. Στη συνέχεια, στη ζωή της μπήκε ο 42χρονος φαρμακοποιός, με τον οποίο είχε ξεκινήσει ερωτική σχέση μόλις δύο εβδομάδες πριν από τη δολοφονία. Οι δυο τους είχαν προγραμματίσει να περάσουν μαζί το σαββατοκύριακο στο εξοχικό της γυναίκας, όπου και δέχθηκαν τη φονική επίθεση.

Οι υποψίες για ερωτική αντιζηλία και τα ίχνη που χάθηκαν

Από την πρώτη στιγμή, η ερωτική αντιζηλία βρέθηκε ανάμεσα στα βασικά κίνητρα που εξέταζαν οι αστυνομικοί. Ο πρώην σύντροφος της 43χρονης φέρεται να είχε αναπτύξει έντονα κτητική συμπεριφορά απέναντί της και, σύμφωνα με τις πληροφορίες που είχαν γίνει γνωστές τότε, είχε διατυπώσει απειλές εναντίον της μετά την απόφασή της να βάλει τέλος στη σχέση τους.

Μετά τη διπλή δολοφονία, ο δράστης φέρεται να διέφυγε χρησιμοποιώντας το αυτοκίνητο της 43χρονης, στο οποίο στη συνέχεια έβαλε φωτιά, σε μια προσπάθεια να καταστρέψει στοιχεία που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στον εντοπισμό του.

Ο 44χρονος είχε βρεθεί στο επίκεντρο των ερευνών, καθώς ήταν ήδη γνωστός στις διωκτικές Αρχές. Δημοσιεύματα της εποχής ανέφεραν ότι είχε συλληφθεί το 2014 για ληστεία, ενώ είχε αποφυλακιστεί το 2017. Η εξαφάνισή του μετά το έγκλημα οδήγησε τους αστυνομικούς να εξετάσουν ακόμη και το ενδεχόμενο διαφυγής του στην Αλβανία.

Η σύλληψή του στα Πατήσια, έξι χρόνια μετά το διπλό φονικό, επαναφέρει την υπόθεση στο προσκήνιο. Παράλληλα, οι αστυνομικοί επιχειρούν να διαπιστώσουν πώς έφτασε στην κατοχή του ο οπλισμός που βρέθηκε στο διαμέρισμα, αλλά και αν συνδέεται με άλλες εγκληματικές ενέργειες.

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