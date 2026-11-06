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06.11.2026 14:11

Τέμπη: Ένταση στη δίκη για τα χαμένα βίντεο – Οργή συγγενών για το αίτημα αναβολής – «Φτάνει πια η κοροϊδία. Τι μας φέρατε εδώ; Εμένα κάηκε το παιδί μου»

06.11.2026 14:11
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Με έντονες αντιδράσεις από συγγενείς θυμάτων και δικηγόρους της υποστήριξης της κατηγορίας σημαδεύτηκε η επανέναρξη της δίκης για τα χαμένα βίντεο από την εμπορική αμαξοστοιχία στα Τέμπη, την Παρασκευή (6/11), στο Β’ Μονομελές Πλημμελειοδικείο Λάρισας. Αφορμή στάθηκε το αίτημα αναβολής που υποβλήθηκε από την πλευρά του συνηγόρου του εκπροσώπου της ιδιωτικής εταιρείας φύλαξης.

Τέμπη: Αντιδράσεις για το αίτημα αναβολής στη δίκη

Η διαδικασία ξεκίνησε με την υποβολή αιτήματος αναβολής, λόγω κωλύματος του δικηγόρου Βασίλη Καπερνάρου, ο οποίος είχε υποχρέωση να παραστεί σε άλλη υπόθεση στο Εφετείο Αθηνών.

Το αίτημα προκάλεσε ένταση στη δικαστική αίθουσα, με συγγενείς των θυμάτων και συνηγόρους της υποστήριξης της κατηγορίας να αντιδρούν έντονα, κάνοντας λόγο για «κοροϊδία» και εκφράζοντας την αγανάκτησή τους για την εξέλιξη της διαδικασίας.

Χαρακτηριστικό ήταν το ξέσπασμα του Χρήστου Τηλκερίδη, ο οποίος έχασε τον γιο του, Άγγελο, στη σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών.

«Φτάνει πια η κοροϊδία. Τι μας φέρατε εδώ; Εμένα κάηκε το παιδί μου», φώναξε μέσα στη δικαστική αίθουσα.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης πήρε τον λόγο και η Ζωή Κωνσταντοπούλου, ενώ παρόντες ήταν αρκετοί συγγενείς θυμάτων, δικηγόροι και ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος.

Διακοπή της δίκης για την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου

Η εκδίκαση της υπόθεσης είχε διακοπεί έπειτα από 22 συνεδριάσεις και επανεκκίνησε την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου στο Β’ Μονομελές Πλημμελειοδικείο Λάρισας.

Ωστόσο, η διαδικασία διακόπηκε εκ νέου, με τη συνέχισή της να ορίζεται για την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου.

Χαμένα βίντεο στα Τέμπη: Οι κατηγορίες για τα τρία πρόσωπα

Για την υπόθεση του βιντεοληπτικού υλικού από τη σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών βρίσκονται στο εδώλιο τρία πρόσωπα, τα οποία αντιμετωπίζουν κατηγορίες σε βαθμό πλημμελήματος.

Συγκεκριμένα, ο εκπρόσωπος της ιδιωτικής εταιρείας φύλαξης κατηγορείται για υπεξαγωγή εγγράφου κατ’ εξακολούθηση και απείθεια.

Ο πρώην διευθύνων σύμβουλος του ΟΣΕ αντιμετωπίζει τις κατηγορίες της ηθικής αυτουργίας σε υπεξαγωγή εγγράφου κατ’ εξακολούθηση και της ηθικής αυτουργίας σε απείθεια.

Ο πρώην πρόεδρος του ΟΣΕ κατηγορείται για το πλημμέλημα της υπεξαγωγής εγγράφου.

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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 06.11.2026 15:27
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