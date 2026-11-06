Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έκανε «ντου» στην κτηνιατρική υπηρεσία Τρικάλων

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Έφοδο στην κτηνιατρική υπηρεσία Τρικάλων πραγματοποίησε κλιμάκιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, στο πλαίσιο έρευνας για αγροτικές και κτηνοτροφικές επιδοτήσεις που συνδέονται με τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Οι ελεγκτές παρέμειναν στην υπηρεσία για αρκετές ώρες, συγκεντρώνοντας έγγραφα και στοιχεία που σχετίζονται με τη χορήγηση οικονομικών ενισχύσεων. Σύμφωνα με το trikalanews.gr, το ενδιαφέρον της έρευνας στρέφεται και σε επιδοτήσεις για ζωικό κεφάλαιο, ιδιαίτερα για βοοειδή. Την πραγματοποίηση του ελέγχου επιβεβαίωσε, μιλώντας στο Ράδιο Ζυγός, η αντιπεριφερειάρχης Τρικάλων Χρύσα Ντιντή. Σύμφωνα με την ίδια, εξετάζονται τρεις υποθέσεις που αφορούν περισσότερα πρόσωπα.

Οι πληροφορίες για το χρονικό εύρος της έρευνας αναφέρουν κυρίως την περίοδο 2020–2021, ενώ υπάρχουν αναφορές και στο 2019. Μέχρι στιγμής δεν έχει δημοσιοποιηθεί επίσημο πόρισμα για τα ευρήματα του ελέγχου ούτε έχει αποσαφηνιστεί εάν έχουν προκύψει συγκεκριμένες ποινικές ευθύνες, ωστόσο, φαίνεται ότι το σκάνδαλο των παράνομων επιδοτήσεων όχι μόνο δεν έχει κλείσει, αλλά έχει ακόμα πολλές «ουρές».

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