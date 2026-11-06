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06.11.2026 13:42

Βασίλιε Μίσιτς στο Alwyn Game Time: Οι στόχοι με τη Χάποελ και τα ατού του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού

06.11.2026 13:42
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  • Ο Σέρβος πόιντ γκαρντ μιλάει για τους Ομπράντοβιτς, Ιτούδη, Γιασικεβίτσιους, Αταμάν και ξεχωρίζει τους κορυφαίους παίκτες της Euroleague

Στο ρυθμό της Euroleague κινείται αυτή την εβδομάδα το Allwyn Game Time.  Ένα από τα μεγάλα αστέρια της κορυφαίας διοργάνωσης του ευρωπαϊκού μπάσκετ, ο Βασίλιε Μίσιτς, είναι ο πρώτος καλεσμένος του Allwyn Game Time Euroleague Edition.

Ο Σέρβος πόιντ γκαρντ εξηγεί γιατί επέλεξε να συνεχίσει την καριέρα του στη Χάποελ Τελ Αβίβ και αναφέρει τους τρεις στόχους που θέλει να πετύχει, την κατάκτηση του Πρωταθλήματος και του Κυπέλλου στο Ισραήλ και την πρόκριση στο Final 4 της Euroleague.

Αναλύει τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό, χαρακτηρίζοντας ως ξεχωριστές τις δύο ελληνικές ομάδες, επειδή έχουν τη διαρκή επιθυμία να κατακτήσουν τον τίτλο.

Για τον Παναθηναϊκό αναφέρει ότι έχει πάρα πολύ γεμάτο ρόστερ και είναι η πιο επικίνδυνη ομάδα, με την προσθήκη του Ζέλικο Ομπράντοβιτς που ξέρει να δουλεύει με μεγάλα ονόματα.

Για τον Ολυμπιακό επισημαίνει ότι θα είναι καλύτερος επιθετικά φέτος, ενώ κάνει ιδιαίτερη μνεία στον Νίκολα Μιλουτίνοφ για τον οποίο λέει ότι «κάθε φορά που ακουμπάει την μπάλα κάτι καλό γίνεται για την ομάδα του».

Μιλάει ακόμα για τον προπονητή του Δημήτρη Ιτούδη, τον Σαρούνας Γιασικεβίτσιους και τον Εργκίν Αταμάν.

Εξηγεί γιατί ήταν έξυπνη η κίνηση του Γιάννη Αντετοκούνμπο να πάρει μεταγραφή για τους Μαϊάμι Χιτ.

Ξεχωρίζει το νέο μεγάλο αστέρι της Euroleague, τον κορυφαίο παίκτη και τις ομάδες που πιστεύει ότι θα προκριθούν στο Final 4.

Τέλος, αποδέχεται το Challenge της Χριστίνας Βραχάλη και φτιάχνει τον τέλειο παίκτη της Euroleague.

Δείτε το πρώτο επεισόδιο του Allwyn Game Time Euroleague Edition με τον Βασίλιε Μίσιτς:

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