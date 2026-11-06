Ναζιστικοί χαιρετισμοί, «sieg heil» και «Χίτλερ» από τους οπαδούς της ΤΣΣΚΑ Σόφιας στο κέντρο της Αθήνας (video)

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Στην Αθήνα, για τον αγώνα την ομάδας τους με τον Παναθηναϊκό για τη league phase του Conference League, βρέθηκαν οι περίπου 2.000 οπαδοί της ΤΣΣΚΑ Σόφια.

Σε βίντεο που αναρτήθηκε στο Χ, αρκετοί εξ’ αυτών φαίνονται να περπατούν στους δρόμους της Αθήνας και να υμνούν τον Αδόλφο Χίτλερ, να φωνάζουν «sieg heil» και να χαιρετούν ναζιστικά.

05.11.2026, Panathinaikos🇬🇷 – CSKA Sofia🇧🇬, CSKA Sofia in Athens Info CSKA Sofia: we came on the day of the match, we managed to make contact with some member of Panatinaikos groups, but unfortunately at some point they stopped answering our phone calls. We were at the top center of the city with not so many police, but anyway… After that we took the train and we were walking around the streets without any police at all, but still there was no answer, click here for more: https://t.co/14Abk3BX6O All in one place. Tap to download. 🔗 https://t.co/A1HSM5hOIu — Hooligans.cz Official (@hooliganscz1999) November 5, 2026



Ανάμεσα στους οπαδούς της ΤΣΣΚΑ είναι πιθανό να βρίσκονταν και φίλοι της Παρτίζαν και της Στεάουα.

Να σημειωθεί τέλος ότι στο βίντεο δεν καταγράφεται η παραμικρή παρουσία αστυνομικών δυνάμεων.

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