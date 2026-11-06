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ΑΘΛΗΤΙΚΑ

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06.11.2026 13:28

Ναζιστικοί χαιρετισμοί, «sieg heil» και «Χίτλερ» από τους οπαδούς της ΤΣΣΚΑ Σόφιας στο κέντρο της Αθήνας (video)

06.11.2026 13:28
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Στην Αθήνα, για τον αγώνα την ομάδας τους με τον Παναθηναϊκό για τη league phase του Conference League, βρέθηκαν οι περίπου 2.000 οπαδοί της ΤΣΣΚΑ Σόφια.

Σε βίντεο που αναρτήθηκε στο Χ, αρκετοί εξ’ αυτών φαίνονται να περπατούν στους δρόμους της Αθήνας και να υμνούν τον Αδόλφο Χίτλερ, να φωνάζουν «sieg heil» και να χαιρετούν ναζιστικά.


Ανάμεσα στους οπαδούς της ΤΣΣΚΑ είναι πιθανό να βρίσκονταν και φίλοι της Παρτίζαν και της Στεάουα.

Να σημειωθεί τέλος ότι στο βίντεο δεν καταγράφεται η παραμικρή παρουσία αστυνομικών δυνάμεων.

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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 06.11.2026 15:27
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