Τραγωδία στη Γαλλία με σχολικό λεωφορείο – Δύο νεκροί, ένας ενήλικος και ένας ανήλικος, πολλοί τραυματίες

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Τραγωδία στην ανατολική Γαλλία σε τροχαίο δυστύχημα με σχολικό λεωφορείο. Το δυστύχημα σημειώθηκε στις 7 το πρωί (8 π.μ. ώρα Ελλάδας).
Υπάρχουν «αρκετά θύματα», ανακοίνωσε ο υπουργός Παιδείας.
Tο λεωφορείο «βγήκε από τον δρόμο και προσέκρουσε σε δέντρο στο χαντάκι», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο (AFP) ο δήμαρχος του Λαν (Lent), Ιβ Κριστέν, αναφέροντας ότι δύο άτομα υπέστησαν καρδιακή ανακοπή και πολλοί άλλοι άνθρωποι τραυματίστηκαν.
Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, υπάρχουν τουλάχιστον 2 νεκροί, ένας ενήλικος και ένας ανήλικος ενώ 16 άνρθωποι τραυματίστηκαν από τους οποίους οι 3 φαίνεται να είναι σοβαρά.
Σύμφωνα με τον δήμαρχο Ιβ Κριστάν, 70 άνθρωποι εμπλέκονται στο τροχαίο και οι αρχές διέθεσαν αίθουσα για να παρασχεθεί φροντίδα στα θύματα.
Ο δήμαρχος της περιοχής, Ιβ Κριστέν, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) ότι το λεωφορείο «βγήκε από τον δρόμο και προσέκρουσε σε δέντρο στο χαντάκι».
Σύμφωνα με τον ίδιο, δύο άτομα υπέστησαν καρδιακή ανακοπή, ενώ αρκετοί ακόμη άνθρωποι τραυματίστηκαν. Μετά το δυστύχημα ενεργοποιήθηκε το επιχειρησιακό κέντρο του νομού, προκειμένου να συντονιστούν οι υπηρεσίες που συμμετέχουν στη διαχείριση της κατάστασης.
Στην κινητοποίηση συμμετέχουν και οι τοπικοί δήμοι, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες.
Στο σημείο έχουν κινητοποιηθεί ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής και των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης.
Η πυροσβεστική υπηρεσία του νομού Εν ανακοίνωσε ότι πολλοί πυροσβέστες συμμετέχουν στις επιχειρήσεις διάσωσης, ενώ έχει ενεργοποιηθεί το επιχειρησιακό κέντρο του νομού για τον συντονισμό των αρμόδιων υπηρεσιών.
Όπως εξήγησε στο BFMTV ο σύμβουλος διαχείρισης κρίσεων Λουντοβίκ Πινγκανό, σε τέτοια περιστατικά κινητοποιούνται αρχικά οι πυροσβέστες και η υπηρεσία επείγουσας ιατρικής βοήθειας SAMU.
Ένας αυτόπτης μάρτυρας, από τους πρώτους που έφτασαν στο σημείο, περιέγραψε το περιστατικό στην Le Progrès .
«Ένα λευκό και μπλε σχολικό λεωφορείο από το δίκτυο Car Région βγήκε από τον δρόμο και κατέληξε σε ένα μικρό χαντάκι. Ήμουν από τους πρώτους που έφτασαν στο σημείο. Πριν καν φτάσω στο λεωφορείο, παρατήρησα κομμάτια από κλαδιά δέντρων στο δρόμο. Όταν έφτασα, αρκετοί μαθητές άρχισαν να βγαίνουν από το λεωφορείο. Κάποιοι φώναζαν και έκλαιγαν. Το σκηνικό ήταν ιδιαίτερα σοκαριστικό. Επικοινώνησα αμέσως με την αστυνομία για να αναφέρω το ατύχημα», είπε.
Οι Αρχές καλούν τους πολίτες να αποφεύγουν την περιοχή του ατυχήματος, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και εκτροπές της κυκλοφορίας για να διευκολυνθεί το έργο των σωστικών συνεργείων.
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