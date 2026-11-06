Αριστούργημα της Αναγέννησης πωλείται σε δημοπρασία στο Λονδίνο

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Eξαιρετικά σπάνιος πίνακας, που περιγράφεται ως ένα από τα πρώιμα τοπία στη δυτική τέχνη θα πωληθεί σε δημοπρασία στο Λονδίνο τον επόμενο μήνα.

Το έργο που ολοκληρώθηκε γύρω στο 1520 από τον Άλμπρεχτ Άλτντορφερ θεωρείται ευρέως ως ο πρώτος Ευρωπαίος καλλιτέχνης που φιλοτέχνησε καθαρά τοπία με ελαιοχρώματα, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας The Guardian.

Το έργο της Αναγέννησης -με τίτλο «Ένα πυκνό δασώδες τοπίο με ουράνιο τόξο πίσω από τα δέντρα και έναν βραχώδη σχηματισμό στο βάθος, στα δεξιά, κάτω από έναν ουρανό γεμάτο σύννεφα» (A Thickly Wooded Landscape With a Rainbow Behind the Trees and a Distant Outcrop to the Right Beneath a Cloud-Laden Sky) δεν έχει παρουσιαστεί στο κοινό εδώ και 70 χρόνια, καθώς βρισκόταν σε μια ιδιωτική συλλογή στην Ελβετία.

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