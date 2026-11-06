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06.11.2026 10:32

Renault: Αυτά είναι τα τρία μοντέλα με τιμή κάτω από 22.000€ – Ποιο να διαλέξεις

06.11.2026 10:32
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Ένα ηλεκτρικό πόλης, ένα σύγχρονο supermini και ένα οικογενειακό SUV βρίσκονται στην ίδια αγοραστική λίστα. Twingo, Clio ή Captur; Η απάντηση κρύβεται περισσότερο στην καθημερινότητά σου παρά στη διαφορά της τιμής τους.

Με προϋπολογισμό έως 22.000 ευρώ, το ζητούμενο δεν είναι απλώς να βρεις ένα καινούργιο αυτοκίνητο. Είναι να αγοράσεις κάτι που θα καλύπτει τις ανάγκες σου και μετά τον πρώτο ενθουσιασμό: στο καθημερινό μποτιλιάρισμα, στο παρκάρισμα έξω από το σπίτι, στη μεταφορά της οικογένειας ή στην απόδραση του Σαββατοκύριακου.

Στην ελληνική γκάμα της Renault, τρία μοντέλα δίνουν διαφορετικές απαντήσεις. Το Twingo E-Tech electric ξεκινά από 19.490 ευρώ πριν από κρατική επιδότηση, το Captur από 20.900 ευρώ, ενώ το νέο Clio έχει τιμή καταλόγου 21.400 ευρώ, με την ελληνική αντιπροσωπεία να προβάλλει τιμή 20.900 ευρώ χάρη σε προωθητικό όφελος 500 ευρώ. Οι τιμές αφορούν συγκεκριμένες βασικές εκδόσεις – και εκεί ακριβώς αποκτά ενδιαφέρον η σύγκριση.

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