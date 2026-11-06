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ΥΓΕΙΑ

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06.11.2026 10:27

Επικαιροποιημένο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Ενηλίκων 2026: Ποια τα νέα εμβόλια και ποιες ασθένειες αφορούν

06.11.2026 10:27
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  • Η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας Ειρήνη...

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Σημαντικές αλλαγές, διευρυμένες κατηγορίες δικαιούχων και ενσωμάτωση των νεότερων επιστημονικών δεδομένων χαρακτηρίζουν το επικαιροποιημένο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Ενηλίκων 2026, το οποίο προανήγγειλε η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη.

Το νέο πρόγραμμα έχει ήδη λάβει τη σχετική έγκριση και αναμένεται να αναρτηθεί επίσημα το επόμενο διάστημα. Όπως επισημάνθηκε, οι οδηγίες εμβολιασμού παρακολουθούνται και αναθεωρούνται διαρκώς, προκειμένου να θωρακίζεται η δημόσια υγεία και να προστίθενται νέα, εξελιγμένα σκευάσματα όπου κρίνεται απαραίτητο.

Μία από τις κυριότερες τροποποιήσεις αφορά την ένταξη του 21δύναμου συζευγμένου πνευμονιοκοκκικού εμβολίου (PCV21) στο πρόγραμμα του 2026. Το συγκεκριμένο θα αποτελεί πλέον εναλλακτική επιλογή του PCV20, προσφέροντας στους γιατρούς και τους ασθενείς διευρυμένες επιλογές πρόληψης και ενισχυμένη προστασία έναντι της πνευμονιοκοκκικής νόσου.

Παράλληλα, το υπουργείο Υγείας, προχωρά στη διεύρυνση των κατηγοριών των δικαιούχων εμβολιασμού. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού, με προτεραιότητα στους ενήλικες που διαμένουν μόνιμα σε μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων, καθώς διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο σοβαρής νόσησης.

Ταυτόχρονα, ανακοινώθηκε η παράταση της αποζημίωσης του εμβολίου κατά του ιού των ανθρώπινων θηλωμάτων (HPV) έως το τέλος του 2027. Η δωρεάν κάλυψη αφορά κορίτσια και αγόρια ηλικίας έως 18 ετών, καθώς και γυναίκες μεγαλύτερης ηλικίας στις οποίες έχουν εντοπιστεί σοβαρά ευρήματα στον τράχηλο της μήτρας, ενισχύοντας έτσι την πρόληψη κατά του καρκίνου.

Τέλος, το επικαιροποιημένο πρόγραμμα περιλαμβάνει σαφείς και εξειδικευμένες διευκρινίσεις για τα άτομα που λαμβάνουν ανοσοκατασταλτικούς παράγοντες. Λόγω των αυξημένων αναγκών προστασίας τους, οι σχετικές συστάσεις προσαρμόζονται πλήρως στα σύγχρονα ιατρικά δεδομένα, διασφαλίζοντας τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια και αποτελεσματικότητα του εμβολιασμού για τους ανοσοκατεσταλμένους ασθενείς.

Συνολικά, το πρόγραμμα του 2026 στοχεύει σε μια πιο ευέλικτη, συμπεριληπτική και επιστημονικά τεκμηριωμένη στρατηγική εμβολιασμού για όλο τον ενήλικο πληθυσμό της χώρας.

Όπως σημείωσε, οι συστάσεις παρακολουθούνται διαρκώς, ώστε να ενσωματώνονται νέα επιστημονικά δεδομένα και, εφόσον χρειάζεται, να προστίθενται νέα εμβόλια.

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