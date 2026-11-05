Ενίσχυση των Κέντρων Υγείας με 155 μόνιμους γιατρούς – «Μπόνους» 1.500 ευρώ για τα ακριτικά νησιά

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Στην προκήρυξη 155 μόνιμων θέσεων ειδικευμένων ιατρών διαφόρων βαθμών και ειδικοτήτων για τη στελέχωση των Κέντρων Υγείας και των Πολυδύναμων Περιφερειακών Ιατρείων και στις επτά Υγειονομικές Περιφέρειες της χώρας προχωρά το υπουργείο Υγείας, μετά τη δημοσίευση της σχετικής απόφασης στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».

Πρόκειται για την 5η κατά σειρά προκήρυξη που περιλαμβάνει θέσεις για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (ΠΦΥ) μέσα σε μόλις ένα έτος (Νοέμβριος 2025 – Νοέμβριος 2026). Από το σύνολο των θέσεων, οι 143 αποτελούν επαναπροκήρυξη άγονων θέσεων από προηγούμενες διαδικασίες του 2026, ενώ 12 προέρχονται από το υπόλοιπο της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου (ΠΥΣ) του τρέχοντος έτους.

Επιπλέον 1.500€ τον μήνα σε 27 ακριτικές δομές

Ιδιαίτερο βάρος δίνεται στις απομονωμένες και ακριτικές νησιωτικές περιοχές. Συνολικά 27 από τις επαναπροκηρυσσόμενες θέσεις επωφελούνται από τη δωρεά του Φιλανθρωπικού Ιδρύματος «STELIOS PHILANTHROPIC FOUNDATION» (Ίδρυμα Χατζηϊωάννου). Στο πλαίσιο αυτό, προβλέπεται η χορήγηση επιπλέον μηνιαίου επιμισθίου ύψους 1.500 ευρώ (για 12 μήνες τον χρόνο) στο υγειονομικό προσωπικό που θα επιλέξει να στελεχώσει τις συγκεκριμένες δομές.

Η προθεσμία για τις αιτήσεις

Οι ενδιαφερόμενοι γιατροί θα μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους ηλεκτρονικά μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας esydoctors.moh.gov.gr.

Έναρξη υποβολής: Δευτέρα, 16 Νοεμβρίου 2026 και ώρα 12:00

Λήξη υποβολής: Δευτέρα, 30 Νοεμβρίου 2026 και ώρα 12:00.

Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, δήλωσε: «Συνεχίζουμε με συνέπεια την προσπάθειά μας για την ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας. Με τη νέα προκήρυξη 155 μόνιμων θέσεων ειδικευμένων ιατρών ενισχύουμε τα Κέντρα Υγείας και τα Πολυδύναμα Περιφερειακά Ιατρεία σε ολόκληρη τη χώρα. Ιδιαίτερη προτεραιότητά μας αποτελεί η στελέχωση των δομών υγείας στις νησιωτικές και απομακρυσμένες περιοχές, όπου οι ανάγκες είναι αυξημένες. Στην προσπάθεια αυτή αξιοποιούμε και τη σημαντική προσφορά του Ιδρύματος Χατζηϊωάννου, χάρη στην οποία προβλέπεται πρόσθετη μηνιαία οικονομική ενίσχυση 1.500 ευρώ για τους γιατρούς που θα στελεχώσουν 27 δομές σε ακριτικά νησιά. Γνωρίζουμε ότι υπάρχουν ακόμη δυσκολίες στην κάλυψη ορισμένων θέσεων και γι’ αυτό επιμένουμε, επαναπροκηρύσσοντας τις άγονες θέσεις και παρέχοντας πρόσθετα κίνητρα. Στόχος μας είναι κάθε πολίτης, ανεξάρτητα από το πού κατοικεί, να έχει πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας».

Η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας, Ειρήνη Αγαπηδάκη, δήλωσε ότι η ΠΦΥ αλλάζει με πράξεις, όχι με λόγια: «Από τον Νοέμβριο του 2025 έως σήμερα, προχωράμε στην 5η κατά σειρά προκήρυξη που περιλαμβάνει δομές της ΠΦΥ. Επαναπροκηρύσσουμε ξανά και ξανά κάθε άγονη θέση, εξαντλώντας κάθε περιθώριο μέχρι να πετύχουμε την πλήρη κάλυψη των αναγκών σε κάθε γωνιά της πατρίδας μας. Με τις 155 νέες θέσεις δυναμώνουμε περαιτέρω τα Κέντρα Υγείας και τα Πολυδύναμα Περιφερειακά Ιατρεία, ενώ παράλληλα αξιοποιούμε τη σημαντική συνέργεια με το Ίδρυμα Χατζηϊωάννου για την ουσιαστική οικονομική ενίσχυση των γιατρών μας στα ακριτικά νησιά. Δεν μένουμε στις διαπιστώσεις, δίνουμε βιώσιμες λύσεις στα χρόνια προβλήματα στελέχωσης, χτίζοντας ένα ισχυρό, προσβάσιμο και ποιοτικό ΕΣΥ για κάθε πολίτη. Συνεχίζουμε σταθερά, με μεθοδικότητα και αποτελεσματικότητα».

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