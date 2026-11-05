Συναγερμός για ύποπτη βαλίτσα στην Κυψέλη

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Συναγερμός σήμανε την Πέμπτη (5/11), μετά τον εντοπισμό ύποπτου αντικειμένου στην οδό Ευελπίδων, στην περιοχή της Κυψέλης.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, πρόκειται για βαλίτσα, η οποία ελέγχεται από ειδικό κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ).

Για λόγους ασφαλείας, η Τροχαία προχώρησε στη διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Ευελπίδων, από το ύψος της οδού Ωλένου.

Οι αστυνομικοί παραμένουν στο σημείο, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη ο έλεγχος της ύποπτης βαλίτσας.

Διαβάστε επίσης:

Θεσσαλονίκη: Άγριος καβγάς για μία θέση πάρκινγκ – Πιάστηκαν στα χέρια και τους χώρισαν περαστικοί (Video)

«Εφτά εγώ, εφτά εσύ» – Νέοι διάλογοι «καίνε» τον διευθυντή της πολεοδομίας Κατερίνης

Στη φυλακή ο Φιρινίδης της ΜΚΟ «Παιδική Χαρά»- Παραδέχθηκε την υπεξαίρεση και επικαλέστηκε εθισμό στον τζόγο