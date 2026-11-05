Συναγερμός για ύποπτη βαλίτσα στην Κυψέλη

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Συναγερμός σήμανε την Πέμπτη (5/11), μετά τον εντοπισμό ύποπτου αντικειμένου στην οδό Ευελπίδων, στην περιοχή της Κυψέλης.
Σύμφωνα με την Αστυνομία, πρόκειται για βαλίτσα, η οποία ελέγχεται από ειδικό κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ).
Για λόγους ασφαλείας, η Τροχαία προχώρησε στη διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Ευελπίδων, από το ύψος της οδού Ωλένου.
Οι αστυνομικοί παραμένουν στο σημείο, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη ο έλεγχος της ύποπτης βαλίτσας.
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