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05.11.2026 17:00

Συναγερμός για ύποπτη βαλίτσα στην Κυψέλη

05.11.2026 17:00
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Συναγερμός σήμανε την Πέμπτη (5/11), μετά τον εντοπισμό ύποπτου αντικειμένου στην οδό Ευελπίδων, στην περιοχή της Κυψέλης.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, πρόκειται για βαλίτσα, η οποία ελέγχεται από ειδικό κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ).

Για λόγους ασφαλείας, η Τροχαία προχώρησε στη διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Ευελπίδων, από το ύψος της οδού Ωλένου.

Οι αστυνομικοί παραμένουν στο σημείο, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη ο έλεγχος της ύποπτης βαλίτσας.

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Συναγερμός για ύποπτη βαλίτσα στην Κυψέλη

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ΠΕΜΠΤΗ 05.11.2026 17:33
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