Συναγερμός στην ΕΛΑΣ για ύποπτη βαλίτσα στην Κερατέα

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Συναγερμός έχει σημάνει για ύποπτη βαλίτσα που εντοπίστηκε στην Κερατέα.
Η βαλίτσα εντοπίστηκε επί της οδού Μεγάλου Αλεξάνδρου. Στο σημείο μεταβαίνουν δυνάμεις του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ) για να ελέγξουν το αντικείμενο.
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