Ποιος προειδοποιούσε για τους ελέγχους σε Pizza Fan και «Το Χωριάτικο» – Υποψίες για «βαθύ λαρύγγι» στην ΑΑΔΕ

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Στο μικροσκόπιο των ελεγκτικών και διωκτικών αρχών βρίσκεται το ενδεχόμενο διαρροής πληροφοριών από το εσωτερικό της ΑΑΔΕ προς επιχειρήσεις που ελέγχονται για φοροδιαφυγή, με φόντο τις υποθέσεις των αλυσίδων εστίασης Pizza Fan και «Το Χωριάτικο». Οι καταγγελίες περί πρόωρης ενημέρωσης των ελεγχόμενων για επικείμενους φορολογικούς ελέγχους έχουν κινητοποιήσει τη διοίκηση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, ενώ παράλληλα προχωρούν οι δικαστικές διαδικασίες και τα μέτρα δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων των κατηγορουμένων.

Ειδικότερα, με εντολή του διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, η Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων της Αρχής απέστειλε τη Δευτέρα (26/10) επίσημο έγγραφο προς τις αρμόδιες υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας, ζητώντας να ενημερωθεί εάν από την έρευνα που βρίσκεται σε εξέλιξη ή από τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί προκύπτει πιθανή εμπλοκή υπαλλήλων της ΑΑΔΕ στις καταγγελίες.

Στο επίκεντρο βρίσκεται το ενδεχόμενο συγκεκριμένοι υπάλληλοι να ενημέρωναν εκ των προτέρων τις επιχειρήσεις για προγραμματισμένους ελέγχους, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να προετοιμαστούν και, σύμφωνα με τις καταγγελίες, να αποκρύψουν ενδεχόμενα ίχνη φορολογικών παραβάσεων.

Αναζητούν τον πιθανό πληροφοριοδότη

Η πιθανότητα ύπαρξης προσώπου που διοχέτευε εσωτερικές πληροφορίες προς τους ελεγχόμενους προκύπτει από καταγγελίες και καταθέσεις μαρτύρων, σύμφωνα με τις οποίες οι εμπλεκόμενοι φέρονται να γνώριζαν εκ των προτέρων για επικείμενους ελέγχους.

Η ΑΑΔΕ ζητά από την ΕΛ.ΑΣ. τη διαβίβαση των σχετικών στοιχείων της δικογραφίας, προκειμένου να διερευνηθεί εάν υπάρχουν ενδείξεις που να οδηγούν στην ταυτοποίηση υπαλλήλων της Αρχής. Η εσωτερική έρευνα αποσκοπεί στη διαλεύκανση των καταγγελιών και στη διαπίστωση του κατά πόσο υπήρξε διαρροή πληροφοριών από το εσωτερικό των φορολογικών υπηρεσιών.

Μέχρι στιγμής, ωστόσο, η αναφορά σε πιθανό «βαθύ λαρύγγι» αφορά υπό διερεύνηση καταγγελίες και δεν συνιστά απόδειξη εμπλοκής συγκεκριμένου υπαλλήλου.

Δεσμεύτηκαν περιουσιακά στοιχεία των κατηγορουμένων

Παράλληλα με την έρευνα για τις ενδεχόμενες διαρροές, σημαντικές είναι και οι εξελίξεις στο σκέλος των οικονομικών μέτρων που αφορούν τις δύο υποθέσεις φοροδιαφυγής.

Με εντολή του επικεφαλής της αρμόδιας Αρχής, Χαράλαμπου Βουρλιώτη, δεσμεύτηκαν τα περιουσιακά στοιχεία των κατηγορουμένων τόσο στην υπόθεση της Pizza Fan όσο και στην υπόθεση της αλυσίδας «Το Χωριάτικο».

Στη δέσμευση περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, τραπεζικοί λογαριασμοί και θυρίδες. Ωστόσο, προβλέπεται ρητή εξαίρεση για τους λογαριασμούς μισθοδοσίας, ώστε να προστατευθούν οι απαιτήσεις των εργαζομένων και να μην τεθεί σε κίνδυνο η καταβολή των μισθών τους.

Συνεχίζονται οι απολογίες

Την ίδια ώρα, οι συλληφθέντες στις δύο υποθέσεις οδηγούνται ενώπιον του ανακριτή στην Ευελπίδων για να απολογηθούν. Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, ο Κώστας Αντάρας, που αναφέρεται ως Mr. Pizza Fan, επρόκειτο να απολογηθεί την Τρίτη.

Οι δικαστικές εξελίξεις και η παράλληλη έρευνα της ΑΑΔΕ αναμένεται να φωτίσουν τόσο το εύρος των καταγγελλόμενων φορολογικών παραβάσεων όσο και το εάν υπήρξε εσωτερική πληροφόρηση που επηρέασε τη διενέργεια των ελέγχων.

Το κρίσιμο ζητούμενο για τις αρχές είναι να διαπιστωθεί εάν οι καταγγελίες περί προειδοποίησης των επιχειρήσεων στηρίζονται σε συγκεκριμένα στοιχεία και, εφόσον επιβεβαιωθούν, ποιοι ενδεχομένως συμμετείχαν στη διαρροή πληροφοριών.

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