Ισραήλ: Η Ενωμένη Λίστα των αραβικών κομμάτων στηρίζει τον Άιζενκοτ για τον σχηματισμό της επόμενης κυβέρνησης

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Σημαντική ώθηση στην προσπάθεια του κεντρώου Γκάντι Άιζενκοτ να αναλάβει την ηγεσία της επόμενης κυβέρνησης του Ισραήλ δίνει η απόφαση της Ενωμένης Λίστας, της μεγάλης πολιτικής παράταξης των Αράβων της χώρας, να τον στηρίξει.

Με ανακοίνωσή της, η παράταξη γνωστοποίησε ότι θα ενημερώσει απόψε τον πρόεδρο της χώρας, Ισαάκ Χέρτσογκ, για «την απόφασή της να προτείνει την ανάθεση στον Γκάντι Άιζενκοτ της εντολής σχηματισμού κυβέρνησης (…) ανταποκρινόμενη στο λαϊκό αίτημα να εμποδισθεί η επιστροφή στην εξουσία του απερχόμενου πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου και της κυβέρνησής του».

Η προσθήκη της συγκεκριμένης πολιτικής δύναμης στις υποστηρικτικές δυνάμεις ανεβάζει σε 67 τον αριθμό των βουλευτών που αναμένεται να εισηγηθούν στον πρόεδρο την ανάθεση της εντολής στον Άιζενκοτ, εξασφαλίζοντάς του την πλειοψηφία στο νέο κοινοβούλιο.

Σημειώνεται ότι ο Άιζενκοτ είχε ήδη εξασφαλίσει τη στήριξη περισσότερων βουλευτών της Κνεσέτ από τον απερχόμενο πρωθυπουργό. Ωστόσο, η θετική εισήγηση των κομμάτων δεν συνεπάγεται αυτομάτως και τη συμμετοχή τους σε έναν μελλοντικό κυβερνητικό συνασπισμό υπό την ηγεσία του.

Το μήνυμα κατά της επιστροφής Νετανιάχου

Η απόφαση της Ενωμένης Λίστας ελήφθη ομόφωνα από τις τρεις παρατάξεις που την απαρτίζουν.

Στη σχετική ανακοίνωση της παράταξης σημειώνεται ότι η στήριξη στον Άιζενκοτ θεωρείται σημαντική, παρά το γεγονός ότι τα κόμματα της αντιπολίτευσης δεν έχουν επιδείξει μέχρι στιγμής επαρκή βούληση να «αντιταχθούν στην πολιτική του Νετανιάχου, καθώς και να καταπολεμήσουν την υποκίνηση μίσους κατά των Αράβων πολιτών και τις προσπάθειες αμφισβήτησης της νομιμότητας των πολιτικών τους επιλογών».

«Παρότι ο Άιζενκοτ έχει ήδη λάβει περισσότερες συστάσεις από τον Νετανιάχου, θεωρούμε σημαντικό να διευρυνθεί η διαφορά μεταξύ τους», επισημαίνει η Ενωμένη Λίστα, εκτιμώντας ότι η διεύρυνση της κοινοβουλευτικής του στήριξης μπορεί να αυξήσει τις πιθανότητες πολιτικής αλλαγής και να απομακρύνει το ενδεχόμενο συγκρότησης κυβέρνησης εθνικής ενότητας με παραμονή του Νετανιάχου στην εξουσία.

Αντιπροσωπεία της Ενωμένης Λίστας αναμένεται να μεταβεί το απόγευμα στον Ισαάκ Χέρτσογκ, προκειμένου να του καταθέσει επίσημα την πρότασή της.

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