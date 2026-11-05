Ενδιάμεσες εκλογές ΗΠΑ: Στο στόχαστρο των Δημοκρατικών και οι δισεκατομμυριούχοι της τεχνολογίας

Takeaways by to pontiki AI Μετά τις πρόσφατες ενδιάμεσες εκλογές, οι Δημοκρατικοί απέκτησαν τον έλεγχο του Κογκρέσου, θέτοντας στο στόχαστρο τους δισεκατομμυριούχους της τεχνολογίας που στήριξαν το κίνημα MAGA.

Οι ψηφοφόροι στράφηκαν κατά των ηγετών της Σίλικον Βάλεϊ, εκφράζοντας την οργή τους για την επιρροή των ολιγαρχών στην πολιτική και την άναρχη επέκταση της τεχνητής νοημοσύνης.

Οι Δημοκρατικοί σχεδιάζουν κοινοβουλευτικές έρευνες για τις εταιρείες τεχνολογίας και προωθούν αναστολές στην κατασκευή μεγάλων κέντρων δεδομένων που απαιτούν τεράστια υπολογιστική ισχύ.

Ο Έλον Μασκ, ο οποίος χρηματοδότησε υποψηφίους του Ρεπουμπλικανικού κόμματος, αντιμετωπίζει πλέον τον κίνδυνο ερευνών για τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες και τις συμβάσεις των εταιρειών του με το κράτος.

Άλλοι ηγέτες του τεχνολογικού κλάδου, όπως ο Μαρκ Ζάκερμπεργκ και ο Σαμ Άλτμαν, έρχονται αντιμέτωποι με πιθανές ανακρίσεις από επιτροπές, καθώς προσπαθούν να διαχειριστούν τις επιπτώσεις της πολιτικής τους στάσης.

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Η φωτογραφία των πολυδισεκατομμυριούχων της Σίλικον Βάλεϊ στην ορκωμοσία του Ντόναλντ Τραμπ – οι Μασκ, Μπέζος και Ζάκερμπεργκ, στην πρώτη σειρά και ο ένας δίπλα στον άλλο – μοιάζει πλέον με λίστα στόχων για ένα Δημοκρατικό Κογκρέσο αποφασισμένο να δυσκολέψει τη ζωή τους.

Η εικόνα συμβόλιζε τότε την υποταγή των πλουσιότερων ανθρώπων του κόσμου στον ισχυρότερο, μια συμβίωση των υπερπλουσίων. Ήδη απίστευτα πλούσιοι, οι μεγιστάνες της Σίλικον Βάλεϊ πίστευαν ότι μια μαζική στροφή του κοινού προς τα δεξιά, στο πνεύμα του «Make America Great Again» (MAGA), θα τους έκανε ακόμα πιο πλούσιους. Και έτσι έγινε, όπως εξηγεί ο Guardian. Για αρκετά χρόνια, ενώ ο Τραμπ φαινόταν αιώνιο «αφεντικό» και η επέκταση της τεχνητής νοημοσύνης φαινόταν ασταμάτητη, οι περιουσίες τους διογκώθηκαν σε επίπεδα πέρα από κάθε φαντασία. Αυτή του Έλον Μασκ ξεπέρασε το 1 τρισ. δολάρια.

Οργή για τους «tech lords»

Στο σκληρό φως των ενδιάμεσων εκλογών της Τρίτης, όμως, το να ποντάρει κανείς τα πάντα στο κίνημα «Make America Great Again» (MAGA) φαίνεται ένα απερίσκεπτο στοίχημα χωρίς κάλυψη. Οι Δημοκρατικοί ανέλαβαν τον αποφασιστικό έλεγχο του Κογκρέσου των ΗΠΑ, ανατρέποντας έδρες δεξιά και αριστερά που τα προηγούμενα χρόνια φαινόταν σαν σίγουρες νίκες για τους Ρεπουμπλικάνους. Οι κατοικίες των κυβερνητών σε όλη τη χώρα φωτίστηκαν επίσης με μπλε χρώμα, καθώς οι Δημοκρατικοί κατέκτησαν την εξουσία ακόμη και στις πιο «κόκκινες» πολιτείες, όπως το Τέξας.

Οι ψηφοφόροι που ανησυχούσαν για τη διαφθορά εξέφρασαν τη δυσαρέσκειά τους για τις προκλητικές προσπάθειες των ολιγαρχών να δημιουργήσουν ένα πολιτικό περιβάλλον σύμφωνα με τις προτιμήσεις τους. Η ψήφος κατά των τεχνοκρατών οδήγησε τον κόσμο στα χέρια των Δημοκρατικών και μακριά από τους Ρεπουμπλικάνους. Οι ίδιοι οι ολιγάρχες της τεχνολογίας, σε συνδυασμό με την οργή για την έκρηξη της τεχνητής νοημοσύνης, τα κέντρα δεδομένων και τις κάμερες παρακολούθησης Flock, ανέτρεψαν την κατάσταση.

«Οι ψηφοφόροι απέρριψαν τους Ρεπουμπλικάνους, εν μέρει επειδή είχαν εξαγοραστεί από δισεκατομμυριούχους του τομέα της τεχνητής νοημοσύνης. Οι Δημοκρατικοί πρέπει να τους ζητήσουν λογοδοσία, αντί να εξαργυρώνουν τις επιταγές τους», έγραψε ο Δημοκρατικός βουλευτής του Τέξας Γκρεγκ Κασάρ. Ο Δημοκρατικός της Τζόρτζια Τζον Όσοφ, ο οποίος επανεκλέχθηκε στη Γερουσία, συνόψισε τη γενική στάση απέναντι στον κλάδο της τεχνολογίας στην ομιλία του για τη νίκη: «Οι τιτάνες της Σίλικον Βάλεϊ σκάβουν καταφύγια για τον εαυτό τους και προειδοποιούν ότι η τεχνητή νοημοσύνη που δημιουργούν απειλεί με εξαφάνιση το ανθρώπινο είδος», είπε. Δεσμεύτηκε να «υποτάξει τις μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας».

Μπλόκο στα data centers

Άλλοι ήταν πιο επιθετικοί. Ο Έντ Μάρκι, Δημοκρατικός γερουσιαστής από τη Μασαχουσέτη, έγραψε στο Twitter αργά την Τρίτη: «Θα χρειαστεί να φυτέψουν νέα δάση για όλες τις κλήσεις σε δίκη που θα εκτυπώσουμε». Οι Δημοκρατικοί έχουν υποσχεθεί τόσο κοινοβουλευτικές έρευνες για τις εταιρείες τεχνολογίας όσο και μορατόρια για τα κέντρα δεδομένων, τα οποία ενδέχεται να παραλύσουν τις εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης που απαιτούν τεράστια υπολογιστική ισχύ.

Τον τελευταίο χρόνο, οι μεγάλες εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης ανταγωνίζονται σε έναν σφοδρό αγώνα για την αγορά ή την κατασκευή τεράστιων, θορυβωδών και ενεργοβόρων εγκαταστάσεων γεμάτων με τσιπ ημιαγωγών, που θα καλύψουν τις αυξανόμενες ανάγκες τους σε υπολογιστική ισχύ. Οι Αμερικανοί τις μισούν. Οι Δημοκρατικοί στέκονται σταθερά εμπόδιο σε αυτόν τον αγώνα εξοπλισμών. Οι Δημοκρατικοί κατέκτησαν τις θέσεις των κυβερνητών υποσχόμενοι να επιβάλουν αναστολές στην κατασκευή υπερμεγεθών κέντρων δεδομένων. Η Τζίνα Χινοχόσα από το Τέξας, η Έιμι Άκτον από το Οχάιο και η Κέισα Λανς Μπότομς από τη Γεωργία έχουν όλες δεσμευτεί για φρένο στα data centers.

Στη συνέχεια, υπάρχουν και οι υποσχέσεις για έρευνες. Έχουν ήδη αποσταλεί επιστολές προς την Nvidia και την Amazon με αίτημα τη διατήρηση αρχείων για μελλοντικές έρευνες. Ο τεχνολογικός τομέας ήταν ο «κακός» των ενδιάμεσων εκλογών. Οι εξοργισμένοι ψηφοφόροι θέλουν να τον δουν να τιμωρείται. Ο Έλον Μασκ αποτελεί έναν «ζουμερό» στόχο, ως ο δισεκατομμυριούχος που συνδέεται στενότερα με την κυβέρνηση Τραμπ και ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο. Η διερεύνηση της συμπεριφοράς του σε σχέση με το «υπουργείο κυβερνητικής αποδοτικότητας», το οποίο κατέστρεψε την ανθρωπιστική υπηρεσία USAID και ευρείες πτυχές της αμερικανικής κυβέρνησης, θα αποτελέσει μια εύκολη πολιτική επιτυχία για τους Δημοκρατικούς, οι οποίοι ανέλαβαν πρόσφατα τον έλεγχο και επιθυμούν ένα δημόσιο θέαμα.

Εφιάλτης για Μασκ, Ζάκερμπεργκ

Ο Μασκ πέρασε τη χειρότερη νύχτα από όλους, εκτός από τον Τραμπ, την Τρίτη. Ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο δώρισε 450 εκατομμύρια δολάρια για τη στήριξη Ρεπουμπλικανών υποψηφίων, κυρίως στον Κεν Πάξτον στο Τέξας, αλλά απέσπασε ελάχιστη, αν όχι καμία, ανταμοιβή. Ο Πάξτον ηττήθηκε με μεγάλη διαφορά. Ο Μασκ παρέμεινε σιωπηλός για περίπου οκτώ ώρες καθώς έρχονταν τα αποτελέσματα, με κάθε νέα είδηση να είναι πιο καταστροφική για το δεξιό του εγχείρημα από την προηγούμενη. Σε μια κίνηση που έμοιαζε με συνθηκολόγηση, διέγραψε ένα tweet της Τρίτης που έγραφε: «Ψηφίστε κόκκινο σήμερα!»

Μέχρι το πρωί της Τετάρτης, ο διευθύνων σύμβουλος της SpaceX ήθελε να φύγει από τον πλανήτη. «Τα κέντρα δεδομένων στο διάστημα φαίνονται αρκετά καλή ιδέα αυτή τη στιγμή», έγραψε. Ίσως να μην έχει την ευκαιρία να εγκαταστήσει τους τροχιακούς υπολογιστές του. Οι Δημοκρατικοί ενδέχεται επίσης να διερευνήσουν ή να προσπαθήσουν να ακυρώσουν τη συγχώνευση πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων μεταξύ της SpaceX και της εταιρείας τεχνητής νοημοσύνης του Μασκ, της xAI, η οποία κατασκευάζει το φιλικό προς τους Ναζί bot «Grok». Η xAI έχει σύμβαση ύψους 200 εκατομμυρίων δολαρίων με τον αμερικανικό στρατό, κάτι που επίσης φαίνεται να αποτελεί εύκολο στόχο για τους Δημοκρατικούς να παρέμβουν.

Ο Μαρκ Ζάκερμπεργκ μπορεί να νιώσει μια αίσθηση déjà vu όταν βρεθεί να κάθεται απέναντι από μια επιτροπή ανάκρισης, όπως συνέβη επανειλημμένα στα τέλη της δεκαετίας του 2010. Ο διευθύνων σύμβουλος της Meta έκανε μια απροκάλυπτη πολιτική στροφή υπό την προεδρία του Τραμπ 2.0, μετατοπιζόμενος προς τα δεξιά. Εμφανίστηκε στο Mar-a-Lago για να επιδείξει στον Τραμπ τα γυαλιά της Meta με ενσωματωμένη κάμερα και κατάργησε το περιβόητο πρόγραμμα της εταιρείας του για την ποικιλομορφία, την ισότητα και την ένταξη, καθώς ο πρόεδρος διεξήγαγε πόλεμο κατά του DEI. Ήδη ο πιο αντιπαθής άνθρωπος στην Αμερική, ο Ζάκερμπεργκ θα δείξει αν πιστεύει σε κάτι τόσο πολύ όσο πιστεύει στην εξουσία. Ήταν το ενδιαφέρον του για το τζιου-τζίτσου και τις μικτές πολεμικές τέχνες αυθεντικό ή ένας τρόπος να κερδίσει την εύνοια των παρουσιαστών των podcast της «ανδρόσφαιρας»; Ίσως το μάθουμε μέχρι να αντιμετωπίσει την πρώτη του ανάκριση.

Εν τω μεταξύ, ο διευθύνων σύμβουλος της OpenAI, Σαμ Άλτμαν, ο οποίος είχε βρεθεί κι αυτός στο Μαρ-α-Λάγκο, φαίνεται να βρίσκεται σε κατάσταση «περιορισμού ζημιών». Το tweet του την Τρίτη το βράδυ έμοιαζε με ένα από τα επιχειρήματα του Μπέρνι Σάντερς: «Οι άνθρωποι δεν πρέπει να παραχωρήσουν τον έλεγχο του μέλλοντος στην υπερνοημοσύνη, και αυτή η απαίτηση πρέπει τελικά να περιορίσει την πρόοδο της τεχνητής νοημοσύνης». Προωθώντας μια ρύθμιση που δίνει προτεραιότητα στον άνθρωπο, ο Άλτμαν φαινόταν να προσπαθεί να αποστασιοποιηθεί από τη στάση του Τραμπ που επιτρέπει τα πάντα, καθώς και από τις πρόσφατες προσπάθειες του προέδρου να αναδιαμορφώσει την εικόνα της τεχνητής νοημοσύνης ως «υπερνοημοσύνης».

Ωστόσο, οι δισεκατομμυριούχοι της Σίλικον Βάλεϊ δεν φαίνεται πιθανό να αποκαταστήσουν τη δημόσια εικόνα τους από τη μια μέρα στην άλλη, μετά από χρόνια υποταγής αποκλειστικά στους ισχυρούς. Έχουν ελάχιστα να πουν για τα ζητήματα της επικαιρότητας: την οικονομική προσιτότητα και τη διαφθορά. Η πλειοψηφία των Αμερικανών τους βλέπει ως ενσαρκώσεις της ακραίας ανισότητας στον πλούτο και της κυνικής πολιτικής του «πλήρωσε για να παίξεις». Τι μπορεί να προσφέρει ένας δισεκατομμυριούχος σε έναν λαό που είναι εξοργισμένος με το κόστος ζωής;

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