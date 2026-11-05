WSJ: Τι σημαίνει η νίκη των Δημοκρατικών για την εξωτερική πολιτική Τραμπ – Ιράν, Ουκρανία, Ισραήλ, δασμοί στο «τραπέζι»

Takeaways by to pontiki AI Η νίκη των Δημοκρατικών στο Κογκρέσο περιορίζει τις δυνατότητες του Ντόναλντ Τραμπ, αλλά δεν αναιρεί την αποκλειστική του εξουσία στον στρατιωτικό και εξωτερικό τομέα.

Ο Αμερικανός πρόεδρος διατηρεί σημαντικά περιθώρια κινήσεων στην εξωτερική πολιτική, παρά τις ανησυχίες για νέα σύγκρουση με το Ιράν και τις πιέσεις για αλλαγή της στρατηγικής του.

Οι ευρωπαϊκές χώρες ενισχύουν τις αμυντικές τους δαπάνες και τον ρόλο τους στην ασφάλεια της ηπείρου, λόγω της αμφισβήτησης της αμερικανικής συμμετοχής στο ΝΑΤΟ από τον Τραμπ.

Οι διεθνείς εμπορικές σχέσεις παραμένουν αβέβαιες, καθώς ο Τραμπ συνεχίζει να επιβάλλει δασμούς και να απαιτεί παραχωρήσεις από εταίρους, παρά την αντίδραση της νέας πλειοψηφίας στο Κογκρέσο.

Ο Τραμπ προωθεί αλλαγές στη στρατιωτική βοήθεια προς το Ισραήλ και την Ουκρανία, προκαλώντας αβεβαιότητα για τη συνέχιση της υποστήριξης των ΗΠΑ προς τους παραδοσιακούς συμμάχους τους.

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Η νίκη των Δημοκρατικών στο Κογκρέσο δημιουργεί νέα δεδομένα για την εξωτερική πολιτική του Ντόναλντ Τραμπ, χωρίς ωστόσο να περιορίζει αποφασιστικά την εξουσία του. Από το ενδεχόμενο νέων επιθέσεων στο Ιράν μέχρι την Ουκρανία, την Κίνα και τους εμπορικούς δασμούς, ο Αμερικανός πρόεδρος εξακολουθεί να διαθέτει σημαντικά περιθώρια κινήσεων.

Όπως αναφέρει η Wall Street Journal, η διεθνής πολιτική παραμένει βασικό πεδίο στο οποίο ο Τραμπ μπορεί να διαμορφώσει την πολιτική του παρακαταθήκη κατά το δεύτερο μισό της θητείας του.

Μέχρι σήμερα έχει επιβάλει υψηλούς εισαγωγικούς δασμούς, μεταβάλλοντας τις παγκόσμιες εμπορικές ροές, ενώ έχει εξαπολύσει δύο στρατιωτικές εκστρατείες, μεταξύ των οποίων ο πόλεμος με το Ιράν, που δεν είχε ξεκάθαρη έκβαση και προκάλεσε εκτίναξη των τιμών της ενέργειας.

Ο ίδιος παραδέχθηκε ότι η σύγκρουση με την Τεχεράνη συνέβαλε στις εκλογικές απώλειες των Ρεπουμπλικανών, λόγω της αύξησης των τιμών της βενζίνης, ξεκαθαρίζοντας πάντως ότι δεν μετανιώνει για την απόφασή του.

Ιράν: Ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων επιθέσεων

Πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές, οι ΗΠΑ είχαν προειδοποιήσει τις χώρες του Κόλπου να προετοιμαστούν για μια σύντομη αλλά έντονη στρατιωτική επιχείρηση.

Μετά την ψηφοφορία, ωστόσο, ο Τραμπ εμφανίστηκε πιο συγκρατημένος, δηλώνοντας ότι δεν σχεδιάζει άμεση επίθεση και ότι θα ενεργήσει με γνώμονα τα αμερικανικά συμφέροντα.

Ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς συνέδεσε ευθέως την εκλογική ήττα με τον πόλεμο στο Ιράν, υποστηρίζοντας ότι η συζήτηση για την επόμενη ημέρα πρέπει να ξεκινήσει από τις συνέπειές του.

Στην Αραβική Θάλασσα βρίσκονται ήδη δύο ομάδες αμερικανικών αεροπλανοφόρων και μία ομάδα αμφίβιων αποβατικών πλοίων, ενώ αναμένεται τρίτη ομάδα αεροπλανοφόρων.

Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, αγιατολάχ Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, προειδοποίησε ότι ενδεχόμενη αμερικανική κλιμάκωση θα προκαλέσει πολύ ευρύτερη ιρανική απάντηση στην περιοχή.

Παρά τη νίκη των Δημοκρατικών, αξιωματούχοι στη Μέση Ανατολή δεν αποκλείουν νέα πολεμική σύγκρουση, ακόμη και μέσα στις επόμενες ημέρες.

Ο Τραμπ διατηρεί την αποκλειστική διοίκηση των ενόπλων δυνάμεων, αν και το Κογκρέσο ελέγχει τη χρηματοδότηση των πολέμων. Ο επικεφαλής οικονομολόγος της Rystad Energy, Κλάουντιο Γκαλιμπέρτι, εκτιμά ότι η νέα πλειοψηφία μπορεί να αυξήσει το κόστος μιας κλιμάκωσης, ενισχύοντας τις πιέσεις για συμφωνία σχετικά με τα Στενά του Ορμούζ.

Κούβα: Το κόστος μιας πιθανής επέμβασης

Η αλλαγή καθεστώτος στην Κούβα αποτελεί προτεραιότητα του υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, αλλά υποχώρησε στην αμερικανική ατζέντα λόγω του πολέμου με το Ιράν.

Μια στρατιωτική επέμβαση θα απαιτούσε εκτεταμένη ανασυγκρότηση των ενόπλων δυνάμεων και της οικονομίας που ελέγχεται από το κυβερνών Κομμουνιστικό Κόμμα.

Σε αντίθεση με τη Βενεζουέλα, την οποία ο Τραμπ παρουσιάζει ως τη μεγαλύτερη επιτυχία της εξωτερικής πολιτικής του, η Κούβα διαθέτει περιορισμένους φυσικούς πόρους. Η ανοικοδόμησή της θα απαιτούσε μεγάλη πολιτική προσοχή και επενδύσεις δεκάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Ισραήλ: Αβεβαιότητα για την αμερικανική στρατιωτική βοήθεια

Ο Τραμπ ανακοίνωσε, λίγες ώρες πριν από τα εκλογικά αποτελέσματα, ότι προετοιμάζεται να τερματίσει εντός του 2026 τη στρατιωτική βοήθεια προς το Ισραήλ, έναν από τους μεγαλύτερους αποδέκτες αμερικανικής υποστήριξης παγκοσμίως.

Αν και οι δύο χώρες συζητούσαν επί μήνες τη σταδιακή διακοπή της, το συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα αιφνιδίασε Ισραηλινούς αξιωματούχους.

Η εκλογή στη Γερουσία υποψηφίων όπως ο Αμπντούλ Ελ Σαγιέντ στο Μίσιγκαν, που υποστήριξε τον τερματισμό της άνευ όρων βοήθειας, ενίσχυσε τις ισραηλινές ανησυχίες.

Ωστόσο, Αμερικανοί αξιωματούχοι εκτιμούν ότι μια απότομη διακοπή είναι απίθανη, καθώς το Κογκρέσο έχει ήδη εγκρίνει σχετική χρηματοδότηση.

Ουκρανία: Τι μπορεί να αλλάξει η δημοκρατική πλειοψηφία

Στο Κίεβο, η επικράτηση των Δημοκρατικών δημιουργεί ελπίδες, αλλά περιορισμένες προσδοκίες για ουσιαστική αλλαγή της αμερικανικής στάσης απέναντι στη ρωσική εισβολή.

Ο Τραμπ έχει σχεδόν μηδενίσει την αμερικανική βοήθεια προς την Ουκρανία, πιέζοντας για περισσότερες εδαφικές παραχωρήσεις στη Ρωσία και επικρίνοντας τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, στον οποίο έχει αποδώσει ευθύνες για τον πόλεμο που ξεκίνησε η Μόσχα.

Παράλληλα, έχει επιδιώξει προσέγγιση με τον Βλαντίμιρ Πούτιν, χαλαρώνοντας τις κυρώσεις στη ρωσική ενέργεια και προσπαθώντας να σταματήσει τα ουκρανικά πλήγματα σε ρωσικά διυλιστήρια.

Το Κογκρέσο μπορεί να επηρεάσει τη στρατιωτική βοήθεια και τη νομοθεσία για τις κυρώσεις. Ωστόσο, όπως επισημαίνει ο πολιτικός επιστήμονας Ντμίτρο Σερεγκόφσκι, σημαντικές επιχειρησιακές αποφάσεις παραμένουν στην αρμοδιότητα της εκτελεστικής εξουσίας.

Παράλληλα, κοινοβουλευτικές έρευνες και ακροάσεις θα μπορούσαν να αποκαλύψουν περισσότερα στοιχεία για τη ρωσική επιρροή στις ΗΠΑ, την ώρα που η Ουάσιγκτον αναμένεται να επικεντρωθεί περισσότερο στα εσωτερικά ζητήματα την επόμενη διετία.

ΝΑΤΟ και Γροιλανδία: Η Ευρώπη ενισχύει την άμυνά της

Οι ευρωπαϊκές χώρες αυξάνουν τις στρατιωτικές δαπάνες, προετοιμαζόμενες για μικρότερο αμερικανικό ρόλο στην ασφάλεια της ηπείρου.

Η αμφισβήτηση από τον Τραμπ της συμμετοχής των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ και οι απειλές του για κατάληψη της Γροιλανδίας έχουν ενισχύσει αυτή την τάση.

Η Γερμανία έχει αυξήσει σημαντικά τις στρατιωτικές προμήθειες, με νέο εξοπλισμό να αναμένεται να φτάσει στις ένοπλες δυνάμεις στις αρχές του 2027.

Στη διαμάχη για τη Γροιλανδία, ευρωπαϊκές χώρες ανέπτυξαν στρατεύματα στο νησί και η ΕΕ ανέστειλε την επικύρωση της εμπορικής συμφωνίας με την Ουάσιγκτον.

Παράλληλα, οι σύμμαχοι πρότειναν αποστολή του ΝΑΤΟ στην Αρκτική και συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ, Δανίας και Γροιλανδίας για το μέλλον του νησιού.

Κίνα: Οι συμφωνίες που επιδιώκει ο Τραμπ

Η νίκη των Δημοκρατικών ενδέχεται να οδηγήσει τον Τραμπ σε μεγαλύτερη έμφαση στις διεθνείς διαπραγματεύσεις κατά την επόμενη διετία.

Οι αμερικανικοί σύμμαχοι στην Ασία ανησυχούν ότι μπορεί να παραμερίσει τα οικονομικά συμφέροντα και τις ανάγκες ασφαλείας τους για να εξασφαλίσει συμφωνίες με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ ή τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν.

Ο Τραμπ αναμένεται να επισκεφθεί τον Νοέμβριο την Κίνα για τη σύνοδο Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού στη Σενζέν, μετά τη συνάντησή του με τον Σι στην Ουάσιγκτον τον Σεπτέμβριο.

Οι διπλωματικές επαφές έχουν περιορίσει τις εντάσεις, ενώ το Πεκίνο επιδιώκει, σύμφωνα με αναλυτές, να παρατείνει αυτή την εύθραυστη ηρεμία ώστε να ενισχύσει την οικονομική του αυτάρκεια.

Η δημοκρατική επικράτηση εκτιμάται επίσης ότι θα ωθήσει την κινεζική ηγεσία να προετοιμαστεί για την περίοδο μετά τον Τραμπ, διατηρώντας παράλληλα σκληρή διαπραγματευτική στάση απέναντι στην Ουάσιγκτον.

Δασμοί Τραμπ: Νέες πιέσεις σε Ασία και Ευρώπη

Παρά την απώλεια της πλειοψηφίας στο Κογκρέσο, ο Τραμπ αναμένεται να συνεχίσει να απαιτεί εμπορικές παραχωρήσεις από τους εταίρους των ΗΠΑ.

Ο Καναδός πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ έχει δηλώσει διατεθειμένος να περιμένει ακόμη και δύο χρόνια για μια συμφωνία με τον διάδοχο του Τραμπ.

Οι περισσότερες ασιατικές χώρες, ωστόσο, δεν διαθέτουν αντίστοιχα διαπραγματευτικά περιθώρια. Η Ιαπωνία και η Νότια Κορέα έχουν αναλάβει δεσμεύσεις επενδύσεων εκατοντάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων στις ΗΠΑ.

Η Ιαπωνία τηρεί σε γενικές γραμμές τη συμφωνία, αν και πολλά έργα παραμένουν στο στάδιο του σχεδιασμού. Αντίθετα, ο Τραμπ απείλησε τον Ιανουάριο με αύξηση δασμών στη Νότια Κορέα λόγω καθυστερήσεων, ενώ τον Αύγουστο περιόρισε αιφνιδιαστικά τις κοινές στρατιωτικές ασκήσεις.

Το Βιετνάμ και η Ταϊλάνδη επιταχύνουν τις εμπορικές διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ για να αποφύγουν νέους δασμούς, ενώ η Ινδονησία κινείται πιο αργά στην επικύρωση παραχωρήσεων.

Κίνδυνος νέας εμπορικής σύγκρουσης ΗΠΑ – ΕΕ

Παρότι ΗΠΑ και Ευρωπαϊκή Ένωση κατέληξαν σε εμπορική συμφωνία το 2025, νέες αμερικανικές έρευνες ενδέχεται να αναζωπυρώσουν την αντιπαράθεση.

Η Ουάσιγκτον εξετάζει την υπερβάλλουσα παραγωγική ικανότητα της ΕΕ και άλλων οικονομιών, καθώς και την τιμολόγηση των φαρμάκων στη Γερμανία.

Η γερμανική ένωση μηχανολογικών βιομηχανιών VDMA δεν αναμένει ότι οι Δημοκρατικοί θα ανακτήσουν τον έλεγχο της εμπορικής πολιτικής.

Η Λάουρα φον Ντάνιελς, ερευνήτρια του Γερμανικού Ινστιτούτου Διεθνών Υποθέσεων και Ασφάλειας, προειδοποιεί ότι υπάρχει σοβαρός κίνδυνος νέων αμερικανικών απειλών για δασμούς στην ΕΕ πριν από το τέλος του 2026.

Μεξικό και Καναδάς: Στον αέρα η εμπορική συμφωνία

Αβέβαιο παραμένει το μέλλον της εμπορικής συμφωνίας ΗΠΑ, Μεξικού και Καναδά (USMCA), την οποία υπέγραψε ο Τραμπ κατά την πρώτη θητεία του.

Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει ήδη καταργήσει τμήματά της και έχει εξετάσει το ενδεχόμενο πλήρους τερματισμού της, κάτι που πιθανότατα θα προκαλούσε έντονο έλεγχο από το Κογκρέσο.

Οι διαπραγματεύσεις με το Μεξικό και τον Καναδά, τους μεγαλύτερους εμπορικούς εταίρους των ΗΠΑ, έχουν βαλτώσει λόγω αντιρρήσεων του υπουργού Εμπορίου Χάουαρντ Λάτνικ, σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν τις συνομιλίες.

Ειδικά στην περίπτωση του Μεξικού, ο Λάτνικ αντιτίθεται σε σημαντική μείωση του δασμού 25% στα αυτοκίνητα και των δασμών 50% στον χάλυβα και το αλουμίνιο.

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