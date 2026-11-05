Νέα Ζηλανδία: Δεκάδες μαυροδέλφινα εξόκειλαν στις ακτές της χώρας

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Δεκάδες μαυροδέλφινα (φάλαινες-πιλότοι όπως ονομάζονται) εξόκειλαν σε παραλία του Βόρειου Νησιού της Νέας Ζηλανδίας και οι διασώστες προσπαθούν να ξαναβάλουν στο νερό τα λιγοστά που επέζησαν, ανακοίνωσε σήμερα η υπηρεσία προστασίας του περιβάλλοντος.

Τουλάχιστον 20 μαυροδέλφινα εξόκειλαν κατά μήκος της ακτής Νγκάουι κοντά στο Ακρωτήριο Πάλισερ, ανακοίνωσε η υπηρεσία.

Dead pilot whales are seen on the shoreline after they were stranded overnight in Cape Palliser, New Zealand



📸 Marty Melville pic.twitter.com/kL4vtFZCs6 — AFP News Agency (@AFP) November 5, 2026

Η ίδια πηγή πρόσθεσε ότι συνεργάζεται με τους “ίουι” της περιοχής – μια φυλή των Μαορί – και με το Project Jonah, μια οργάνωση που ειδικεύεται στη διάσωση μαυροδέλφινων που ξεβράζονται στις ακτές.

Δύο φάλαινες-πιλότοι επιστράφηκαν στη θάλασσα με επιτυχία μέχρι στιγμής.

Ντόπιοι κάτοικοι είπαν ότι έως και 50 φάλαινες-πιλότοι είχαν εξοκείλει στην ακτογραμμή κατά τη διάρκεια της νύχτας, σύμφωνα με το Radio New Zealand.

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