search
ΠΕΜΠΤΗ 05.11.2026 11:51
search
MENU CLOSE
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

05.11.2026 10:08

Νέα Ζηλανδία: Δεκάδες μαυροδέλφινα εξόκειλαν στις ακτές της χώρας

05.11.2026 10:08
Untitled Design

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Δεκάδες μαυροδέλφινα (φάλαινες-πιλότοι όπως ονομάζονται) εξόκειλαν σε παραλία του Βόρειου Νησιού της Νέας Ζηλανδίας και οι διασώστες προσπαθούν να ξαναβάλουν στο νερό τα λιγοστά που επέζησαν, ανακοίνωσε σήμερα η υπηρεσία προστασίας του περιβάλλοντος.

Τουλάχιστον 20 μαυροδέλφινα εξόκειλαν κατά μήκος της ακτής Νγκάουι κοντά στο Ακρωτήριο Πάλισερ, ανακοίνωσε η υπηρεσία.

Η ίδια πηγή πρόσθεσε ότι συνεργάζεται με τους “ίουι” της περιοχής – μια φυλή των Μαορί – και με το Project Jonah, μια οργάνωση που ειδικεύεται στη διάσωση μαυροδέλφινων που ξεβράζονται στις ακτές.

Δύο φάλαινες-πιλότοι επιστράφηκαν στη θάλασσα με επιτυχία μέχρι στιγμής.

Ντόπιοι κάτοικοι είπαν ότι έως και 50 φάλαινες-πιλότοι είχαν εξοκείλει στην ακτογραμμή κατά τη διάρκεια της νύχτας, σύμφωνα με το Radio New Zealand.

Διαβάστε επίσης

Νάξος: Βρέθηκε τραυματισμένος ασημόγλαρος με 7 αγκίστρια στο σώμα του

Έσωσε ένα αρκουδάκι μόλις δύο κιλών – Σήμερα ζυγίζει 150 κιλά και εξακολουθεί να θέλει να κάθεται στην αγκαλιά του

Κρήτη: Υπερχείλισε το φράγμα Ποταμών Αμαρίου, πρώτη φορά μήνα Οκτώβριο

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
esiea_grafeia
MEDIA

Το topontiki.gr συμμετέχει στη στάση εργασίας της ΕΣΗΕΑ

adonis georgiadis
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Επιμένει ο Άδωνις: Διαπλεκόμενος ο Τσίπρας, το είπε ο Κοντονής

Alexis-Tsipras
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΛΑΣ: Στο 5,6% ο πληθωρισμός, πνίγει τα νοικοκυριά, αλλά ο Μητσοτάκης ανακαλύπτει ξανά το 2015

trump clouds
ΚΟΣΜΟΣ

Ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ: Τι αλλάζει στην κούρσα διαδοχής του Τραμπ μετά τον θρίαμβο των Δημοκρατικών – Ποιοι… έκαψαν το χαρτί τους και ποιοι βγαίνουν μπροστά

pyrgos_parasirsi
ΕΛΛΑΔΑ

Πύργος: Στο νοσοκομείο 12χρονο κορίτσι, που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο

Δείτε όλες τις ειδήσεις
odysseia
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Νόλαν έκανε την «Οδύσσεια» περιζήτητη στο Χάρβαρντ – 180 φοιτητές διεκδικούν 90 θέσεις σε ένα μάθημα που επιστρέφει στους κλασικούς

o-leary-ryanair
ΚΟΣΜΟΣ

CEO της Ryanair για Έλον Μασκ: «Αυτός νομίζει ότι είμαι ηλίθιος, εγώ γνωρίζω ότι είναι ηλίθιος»

milotiganites-1024×575
CUCINA POVERA

Μηλοτηγανίτες γεμιστές με μαρμελάδα

Μοναδικό ρεκόρ - Έλληνας ελαιοπαραγωγός έχει πάρει 100 βραβεία - Media
ΕΛΛΑΔΑ

Αναβρασμός στους ελαιώνες: Αφήνουν αμάζευτες τις ελιές και πάνε... μπλόκα - Ασφυξία από έλλειψη εργατών, ψηλά μεροκάματα και καθυστέρηση επιδοτήσεων

mitskoski 665- new
ΚΟΣΜΟΣ

Η Κομισιόν «τραβάει το αυτί» της κυβέρνησης της Βόρειας Μακεδονίας για τη μη χρήση της συνταγματικής ονομασίας της

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 05.11.2026 11:33
esiea_grafeia
MEDIA

Το topontiki.gr συμμετέχει στη στάση εργασίας της ΕΣΗΕΑ

adonis georgiadis
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Επιμένει ο Άδωνις: Διαπλεκόμενος ο Τσίπρας, το είπε ο Κοντονής

Alexis-Tsipras
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΛΑΣ: Στο 5,6% ο πληθωρισμός, πνίγει τα νοικοκυριά, αλλά ο Μητσοτάκης ανακαλύπτει ξανά το 2015

1 / 3