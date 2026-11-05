Νέα Ζηλανδία: Δεκάδες μαυροδέλφινα εξόκειλαν στις ακτές της χώρας

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Δεκάδες μαυροδέλφινα (φάλαινες-πιλότοι όπως ονομάζονται) εξόκειλαν σε παραλία του Βόρειου Νησιού της Νέας Ζηλανδίας και οι διασώστες προσπαθούν να ξαναβάλουν στο νερό τα λιγοστά που επέζησαν, ανακοίνωσε σήμερα η υπηρεσία προστασίας του περιβάλλοντος.
Τουλάχιστον 20 μαυροδέλφινα εξόκειλαν κατά μήκος της ακτής Νγκάουι κοντά στο Ακρωτήριο Πάλισερ, ανακοίνωσε η υπηρεσία.
Η ίδια πηγή πρόσθεσε ότι συνεργάζεται με τους “ίουι” της περιοχής – μια φυλή των Μαορί – και με το Project Jonah, μια οργάνωση που ειδικεύεται στη διάσωση μαυροδέλφινων που ξεβράζονται στις ακτές.
Δύο φάλαινες-πιλότοι επιστράφηκαν στη θάλασσα με επιτυχία μέχρι στιγμής.
Ντόπιοι κάτοικοι είπαν ότι έως και 50 φάλαινες-πιλότοι είχαν εξοκείλει στην ακτογραμμή κατά τη διάρκεια της νύχτας, σύμφωνα με το Radio New Zealand.
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