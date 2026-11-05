Νέες ανακοινώσεις υποψηφίων από τη ΝΔ, στα ψηφοδέλτια και ο Φεύγας

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Με απόφαση του πρωθυπουργού και προέδρου της ΝΔ Κυριάκου Μητσοτάκη, ανακοινώνεται ότι στις επόμενες βουλευτικές εκλογές του 2027 θα συμπεριληφθούν στα ψηφοδέλτια του κόμματος ως υποψήφιοι στις ακόλουθες εκλογικές Περιφέρειες:
Από τα παραπάνω ονόματα κρατάμε αυτό του Βασίλη Φεύγα, ο οποίος πριν από μερικούς μήνες είχε προκαλέσει «πονοκέφαλο» στη ΝΔ, όταν είχε πει ότι πρέπει να καταργηθεί ο νόμος για την ισότητα στο γάμο και να επιστρέψει ο Αντώνης Σαμαράς στη ΝΔ. Τότε είχε «παίξει» ακόμα και η απομάκρυνσή του, όμως φαίνεται ότι του δόθηκε συγχώρεση…
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