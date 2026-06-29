Ο Φεύγας της ΝΔ ζητά κατάργηση του νόμου για τα ομόφυλα ζευγάρια και επιστροφή Σαμαρά

Η ανησυχία στη ΝΔ για τις διαρροές προς τα… δεξιά (ήτοι προς το νέο κόμμα του Αντώνη Σαμαρά και άλλα σχήματα στο χώρο) έχει χτυπήσει κόκκινο. Ειδικά στην επαρχία, όπου τα πράγματα είναι για το θέμα αυτό… άγρια για την κυβέρνηση.

Δεν είναι τυχαίο μάλιστα ότι ο γραμματέας στρατηγικού σχεδιασμού και επικοινωνίας της ΝΔ, Βασίλης Φεύγας, ζητά κατάργηση του νόμου για τα ομόφυλα ζευγάρια.

Σε επιστολή του στον Κυριάκο Μητσοτάκη σημειώνει ότι «έενα σημαντικό τμήμα των παραδοσιακών ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας θεωρεί ότι οι απόψεις και οι ευαισθησίες του δεν εκφράστηκαν επαρκώς κατά τη σχετική δημόσια συζήτηση. Απαιτείται η κατάργηση του νομοθετικού πλαισίου με στόχο την αποκατάσταση της σχέσης εμπιστοσύνης με πολίτες που ιστορικά στήριξαν την παράταξη».

Συμπληρώνει δε ότι «στο πλαίσιο αυτό, μια πρωτοβουλία άρσης της διαγραφής του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά και ένα ισχυρό μήνυμα συσπείρωσης και πολιτικής ωρίμανσης».

Πάλι καλά που ο Φεύγας, ο οποίος κατάγεται από το Ξηρόμερο και θέλει να είναι υποψήφιος βουλευτής, δεν ζητάει προς το παρόν να… κρεμαστούν στο Σύνταγμα (ή στην πλατεία της Κατούνας ίσως) προς παραδειγματισμό τα ομόφυλα ζευγάρια που τόλμησαν να κάνουν χρήση του νόμου – αλλά δεν παίρνουμε κι όρκο ότι δεν θα το ζητήσει αν σφίξουν κι άλλο τα γάλατα και οι ζέστες ίσως…

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