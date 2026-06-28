Στην ΕΛΑΣ συζητούν τον Μαντζουράνη για υποψήφιο βουλευτή

Μπορεί το 2023, στην πρώτη απόπειρά του να εκλεγεί βουλευτής, καίτοι έχει εμφανιστεί στην κεντρική πολιτική σκηνή εδώ και περίπου 40 χρόνια, ο Γιάννης Μαντζουράνης να απέτυχε παταγωδώς – έχασε από Νίκο Παππά και… Ραλλία Χρηστίδου στο Νότιο Τομέα με τον ΣΥΡΙΖΑ τότε – ωστόσο το… «λέει η περδικούλα του», του λένε και στη λεβεντογέννα Αρκαδία απ’ όπου κατάγεται.

Ο γνωστός ποινικολόγος – που ήταν και πρόεδρος στο περιβόητο συνέδριο στο μπουζουξίδικο στο Γκάζι, απ’ όπου του έμεινε το «Στρατοδίκης» – φρόντισε να την κάνει εδώ και καιρό με ελαφρά πηδηματάκια για την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα και τώρα να αναφέρεται στα ρεπορτάζ ως ένα από τα στελέχη που συζητούνται για το ψηφοδέλτιο του κόμματος στο Νότιο Τομέα της Β’ Αθήνας.

Αν και στη συγκεκριμένη περιφέρεια υπάρχουν νέα στελέχη (Λαλιώτου, Μπαλατσούκας κα.), ίσως ο κ. Τσίπρας θελήσει να βάλει και κάποιον της παλιάς πασοκοσυριαζαϊκής γενιάς για να ενισχύσει το στοιχείο της εμπειρίας, ποιος ξέρει.

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