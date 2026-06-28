Με ποιους μιλάει ο Σαμαράς – Πρώην βουλευτές και στελέχη της ΝΔ υποψήφια για το νέο κόμμα

Πρώην βουλευτές, αυτοδιοικητικά στελέχη, πανεπιστημιακοί και πρόσωπα που είχαν διαδραματίσει ρόλο στη ΝΔ τα προηγούμενα χρόνια φέρονται, σύμφωνα με δημοσίευμα της ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ, να βρίσκονται στο πεδίο των επαφών του Αντώνη Σαμαρά, καθώς ο πρώην πρωθυπουργός εξετάζει τη συγκρότηση του νέου κόμματος.

Στην πρώτη γραμμή τοποθετούνται οι πρώην βουλευτές Κώστας Τζαβάρας, Κώστας Μαρκόπουλος, Αργύρης Ντινόπουλος, Μανώλης Αγγελάκας, Πάνος Παναγιωτόπουλος, Χρήστος Ζώης, Αντώνης Μπέζας και Δημήτρης Χριστογιάννης, αρκετοί από τους οποίους έχουν διατελέσει και υπουργοί.

Παράλληλα, αναζητούνται πρόσωπα με ισχυρό τοπικό αποτύπωμα από την αυτοδιοίκηση, όπως οι Μάκης Κυριζίδης, Βασίλης Βογιατζής, Δημήτρης Σχοινοχωρίτης, αλλά και η Ιωάννα Γκελεστάθη, ενώ στις συζητήσεις περιλαμβάνονται και στελέχη που συμμετείχαν στην «Πρωτοβουλία των 91 Πολιτών», όπως ο καθηγητής Ιωάννης Μάζης, ο πρέσβης ε.τ. Γιώργος Αϋφαντής και ο Μελέτιος Μελετόπουλος.

Σύμφωνα πάντα με το δημοσίευμα, ενδιαφέρον παρουσιάζουν και παλαιά κομματικά στελέχη, όπως οι Θανάσης Σκορδάς και Νίκος Καραχάλιος, οι οποίοι έχουν επανενεργοποιηθεί το τελευταίο διάστημα. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο σχεδιασμός δεν περιορίζεται σε πρόσωπα με υψηλή αναγνωρισιμότητα, αλλά επεκτείνεται και σε στελέχη με ισχυρά τοπικά ερείσματα σε ολόκληρη τη χώρα.

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